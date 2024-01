Dopis čtenáře: Nekopejte do důchodců, když stát platí povaleče ve věznicích

Na komentář Dalibora Martínka s titulkem Má růst důchod rychleji nebo ne? Senioři by hlavně měli podporovat vnoučata, reagovalo mnoho čtenářů. Přinášíme jednu z reakcí čtenářky, jejíž identitu redakce zná, ale ponechává ji v anonymitě. Příspěvek jsme pro jeho rozsah redakčně mírně krátili.

Patřím také do skupiny lidí, která, jak se zdá, je původcem nespokojenosti v naší společnosti. Ano, jsem důchodkyně. A nemůžu za to! Nevím, kolik vyplodí autor ještě podobných názorů, které cíleně míří na skupinu obyvatel, která nemá, na rozdíl od zmiňovaných „feťáků a lidí tzv. nepřizpůsobivých, potažmo bezdomovců, kteří se jimi stali většinou ze své svobodné vůle, nikoliv věkem. A kde přímo klade za povinnost seniorům pomáhat vnoučatům, sami se mají uskromnit!!!

Ráda bych ještě více, než je tomu doposud, ALE. Pracovala jsem většinu svého produktivního věku za bolševika, výdělky v té době zdaleka nedosahovaly takových hodnot jako nyní, navíc jsem byla tzv. samoživitelka, starala jsem se o dva syny, nepostavila jsem si ani dům, ani nekoupila auto, dokonce jsem nejezdila na exotické dovolené. Jediné, co jsem dokázala, bylo, že oba synové vystudovali a osamostatnili se.

A pak to přišlo. Z finančních důvodů, neboť důchod zaklepal na dveře, jsem musela opustit byt, vyměnit jej za menší. Jenže ouvej, při podpisu nové nájemní smlouvy jsem se dozvěděla, že můj nově nalezený „útulek“ půjde do privatizace. Takže, buď si ho koupím, nebo se budu muset vydat „o dům dál“.

Miliony v bance jsem neměla, takže jsem se musela na stará kolena zadlužit, na další stěhování jsem už neměla ani fyzické, ba dokonce ani psychické síly. Po nikom žádné peníze nebo valorizaci nechci, život mne naučil žít tak, že to, co mám, potřebuji. To, co nemám, nepotřebuji. Nikdy jsem na dluh nežila, není tomu ani dnes, byt jsem splatila. Žádné sociální dávky jsem nikdy, ani když jsem byla sama s dětmi nepobírala a nikoho nežádala o pomoc. Konečně, chceš-li najít pomocnou ruku, najdeš ji na konci svého ramene. To je odvěká pravda!!!!

Velmi se mne článek pana pisatele dotknul, cítím vztek, proč se zaměřuje zrovna na důchodce, kteří si na důchod většinou sami přispěli. Na straně druhé by se stát ale měl postarat o feťáky a bezdomovce, tedy sociálně slabé. Kolik stát vynakládá na jejich léčení a kolik si na to všechno přispěli oni sami?! Proč máme věznice plné povalečů, kteří nemají povinnost pracovat, a kdo za ně platí všechny náklady?! Kdo zaplatí všechny „zmršené“ stavby, viz. stavba tunelu v Brně, kdy se podařilo stavbařům postavit krytou zastávku MHD po mostem, plánovanou lávku pro chodce nakonec se skoro ročním skluzem postavit jinak, než bylo v plánu, protože zjistili, že lávka ústí do zdi výměníku?! A takových staveb bez dodržení termínu, bezúčelných, plných realizačních problémů, o kterých by se mohli projektanti dozvědět předem, kdyby nedělali projekty „od stolu“ mimo předpokládané místo stavby. Kdo platí hostiny a večírky, tzv. služební cesty politiků?!

Vám vadí valorizace důchodů. Ale jak je to možné, že když dochází ke „zmrazování platů“, tak na MPSV se rozdávají ne zrovna malé peněžní odměny. A hlavně ZA CO?!

Myslím si, že většina důchodců by na nějaké soudní řešení žabomyších válek ani nepomyslela. Proč také, když je vše dané předem?! Kdo to zase všechno zaplatí a hlavně PROČ?!

S přáním, abyste si zažili to, co zažívají dnešní důchodci, média plná neúcty ke starší generaci, zažili i VY všichni dnešní MLADÍ. A třeba nakonec neskončili někde na Madagaskaru.