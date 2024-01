Kolik si mám odkládat na důchod? A proč symbolická pětistovka měsíčně už nestačí

Období vysoké inflace mnohým lidem připomněla důležitost investování. Rovněž v nich probudila vědomí, že odpovědnost za svou finanční budoucnost nesou především oni sami. Se zajištěním na stáří nelze spoléhat jenom na stát. Nejpozději v produktivním věku je nutné si začít odkládat a zhodnocovat část příjmu formou investic, zdůrazňuje analytička J&T Karin Šoóšová s tím, že začít na důchodové zajištění myslet ve třiceti může být už pozdě.

K úspěšné tvorbě dostatečné finanční rezervy si každý musí zodpovědět několik zásadních otázek.

Kolik pravidelně investovat?

Kam úspory investovat?

A kdy s investováním začít?

Poslední otázka je ta nejjednodušší. S pravidelným investováním je jednoznačně potřeba začít co nejdříve, nejlépe už v dětství. Kromě toho že získáme cenné zkušenosti, má délka investičního horizontu zásadní vliv na to, o kolik víc získáme ve srovnání s jednoduchým odkládáním peněz pod polštář. Důvodem je efekt tzv. složeného úročení.

Kouzlo složeného úročení

Vezmeme jako příklad investora, který pravidelně měsíčně investuje 1 korunu a průměrně ročně dosahuje výnosu 5 procent. Zatímco po 10 letech by z nainvestovaných peněz měl 1,3násobek, po 30 letech by dosáhl až na 2,3násobek toho, co postupně do pravidelného investování celkem nasypal. Proč? Protože každá další koruna získaného zhodnocení se připočítá k investovanému majetku a opět se zhodnocuje. A čím delší dobu pravidelně investujeme, tím větší je přínos složeného úročení.

Kam úspory pravidelně investovat

Všeobecně platí zásada že čím vyšší slibovaný výnos, tím vyšší je riziko a kolísání hodnoty investice. V dlouhodobém horizontu se krátkodobé výkyvy spíše vyrovnají, a proto si v zásadě investor může dovolit v delším horizontu akceptovat vyšší riziko. S vyšším akceptovaným rizikem a vyšším průměrným výnosem je efekt násobení vloženého kapitálu ještě větší. Zatímco defenzivní investicí s výnosem 3 procenta po 30 letech získáme 1,6násobek investovaného kapitálu, s dynamičtější investicí s výnosem 9 procent by to byl za stejnou dobu až 4,7násobek (viz graf níže).

J&T / užito se svolením

Jiný pohled na to, jak velkou přidanou hodnotu v tvorbě kapitálu hraje investování, ukazuje graf níže. Bez investování je získaný kapitál jednoduše suma všech úspor. Jestli měsíčně odložíme 1 korunu bez investování, budeme mít po 10 letech 120 korun, po 20 letech 240 korun a po 30 letech 360 korun. Vložené peníze se nezhodnotí, vlivem inflace jejich hodnota dokonce klesne. S investováním můžeme za stejné období získat několikanásobně víc.

J&T / užito se svolením

Kolik si pravidelně odkládat

Odkládat a pravidelně investovat drobné nám přinese dobrý pocit a jistě pro začátek pomůže. Ale abychom měli na stáří dostatečnou rezervu, je potřeba zamyslet se důkladněji. Můžeme začít tím, že si stanovíme jakou sumu jsme schopni každý měsíc odložit a pravidelně investovat a pak odhadnout kolik za dané období a s daným předpokládaným výnosem dokážeme investováním získat. K tomu nám poslouží jakákoli investiční kalkulačka.

Lepší je ale začít od konce. Na jaký životní standard chci v důchodu dosáhnout, kolik mi z toho pokryje státní důchod a kolik bych chtěl mít měsíčně navíc? Jak dlouho můžu rezervu vytvářet a na jak dlouho by měla vydržet? Pak si lze jednoduše spočítat kolik je potřeba měsíčně na vytvoření této rezervy odkládat.

Jestli si na stáří chcete udržet životní standard, nespokojte se s pravidelně investovanou pětistovkou. Češi nejsou zvyklý v plánování rozpočtu myslet na budoucnost. Je potřeba upevnit v lidech vědomí, že kromě každodenních potřeb a vysněné dovolené bychom měli významnou část našich příjmů investovat do vytváření dlouhodobé rezervy. Příkladem je populární trend FIRE (financial independence – retire early) který motivuje k velké spořivosti a investování velké části přijmu s cílem nahromadění majetku pro dřívější odchod do důchodu.