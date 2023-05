Zbyněk Frolík: Přiletělo příliš mnoho černých labutí

Na podzim se na trhu objeví řada příležitostí k investicím, říká zakladatel Linetu a investor Zbyněk Frolík. „Černé labutě dopadnou na řadu odvětví - někdo jede z rezerv. Neříkám, že to bude nějaká národní katastrofa, ale budou podniky, které budou potřebovat investici, budou ochotny prodat část svého majetku, část firmy, než se to uklidní,“ říká v další epizodě pořadu Jiný poeníze na newstream.cz.

Podnikatel, miliardář, investor a zakladatel Linetu Zbyněk Frolík čeká, že současné krize se nasčítají letos na podzim. „Hodně peněz jsem stáhnul do cashe. Sedm procent úrok na státních pokladničních poukázkách se vyplatí. Čekám, že přijde letos na podzim atraktivní období, bude k mání leccos,“ prozradil v novém díle seriálu Jiný peníze Andrey Ferancové a Terezy Zavadilové Zbyněk Frolík. „Příliš mnoho černých labutí přiletělo na jeden rybník,“ poznamenal.

Složité období se týká i Linetu. „Neměli jsme ztrátový rok, skončili jsme na černé nule, EBITDA máme ještě dobrou, ale významně - tak o dvě třetiny - sníženou,“ říká Frolík.

Důvodů je několik. „Sešly se věci jako pro nás nepochopitelné posilování koruny, což je dáno úrokovou mírou, na kterou se vyplatilo spekulovat. Logistické řetězce nejsou ještě úplně napravené, což znamená, že stále musíte držet velké skladové zásoby na několik měsíců, což zvyšuje pracovní kapitál, na který musíte mít nějaké náklady. Inflace způsobila, že celosvětově měly instituce na přelomu roku problémy s OPEX, takže si to zafinancovaly z potenciálních investic CAPEX, čímž odsunuly potenciální veřejné soutěže na další rok,“ vyjmenovává podnikatel. „Všechny materiály šly nahoru a my hodně pracujeme v oblasti veřejných soutěží a mezi tím, kdy soutěž vyhrajeme a kdy dostatneme peníze na účet, uteče třeba rok,“ říká s tím, že za poslední rok se stalo příliš mnoho věcí, jako válka, inflace, lidé chtějí zvyšovat mzdy.

Podzim přinese příležitosti

Proto se na trhu objeví příležitosti. „Černé labutě dopadnou na řadu odvětví - někdo jede z rezerv, my byli ziskoví, takže jsme se na to mohli připravit, upravit cenovou politiku, to je naše výhoda. To každý nemá. Neříkám, že to bude nějaká národní katastrofa, ale budou podniky, které budou potřebovat investici, budou ochotny prodat část svého majetku, část firmy, než se to uklidní,“ říká.

Samozřejmě ještě zdaleka není hotovo. „Nevíme ještě, jak to dopadne s válkou, s deglobalizací - pokud poroste napětí na Tchai-wanu, dojde k dalšímu narušení globálních vazeb. Tam se vyrábí všechno pro všechny a než se to přesune do Vietamu, Indie a do Afriky, to bude chvilku trvat,“ říká podnikatel.

Do čeho a jak investuje?

Co předcházelo založení Linetu? Jak se mu povedlo i za komunistů podnikat a proč si vybral zrovna květiny?

Proč se bojí rozvoje umělé inteligence?

Sledujte nový díl pořadu Jiný peníze se Zbyňkem Frolíkem.

