Některé firmy budou opět inzerovat na síti X. Chtějí přízeň Muska i Trumpa

Na sociální síť X miliardáře Elona Muska by se mohli vrátit někteří inzerenti ve snaze naklonit si administrativu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše list Financial Times. Musk podporoval Trumpa ve volební kampani. Tento týden Trump oznámil, že Muska jmenuje do čela nového poradního orgánu zaměřeného na zvýšení efektivity státní správy.

Musk sociální síť X, která se dříve jmenovala Twitter, koupil předloni za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun). Obavy ohledně nedostatečné regulace obsahu a některé Muskovy kontroverzní výroky následně vedly k tomu, že řada inzerentů se od této sítě distancovala. V loňském roce platformu X opustily například společnosti Disney, IBM a Apple, píše Financial Times.

Vedoucí představitelé z mediálního sektoru však listu sdělili, že některé značky se nyní připravují začít na síti X znovu inzerovat. Šéf poradenské marketingové společnosti AJL Advisory Lou Paskalis uvedl, že firmy se budou návratem na síť X snažit získat Muskovu přízeň a „politickou páku“, a to například pro případ, že by usilovaly o státní zakázky. Podle nejmenovaného šéfa jiné marketingové agentury pak Trumpovo vítězství poskytuje Muskovi vliv na značky z odvětví, která by mohla čelit novým regulačním omezením ze strany Trumpovy administrativy.

Trump minulý týden v prezidentských volbách porazil Kamalu Harrisovou, která je viceprezidentkou současného prezidenta Joea Bidena. Volby podle listu Financial Times zatím měly na síť X smíšené dopady. Údaje společnosti Similarweb ukázaly, že aktivita uživatelů na síti X sice v době voleb výrazně vzrostla, den po volbách nicméně 115 tisíc amerických uživatelů své účty na této síti smazalo. Podle listu se rovněž objevily spekulace, že síť X by se mohla sloučit s Trumpovou sociální sítí Truth Social.

