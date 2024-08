Stanislav Šulc: ČNB se dál bojí inflace a čeká nižší růst

Cenová stabilita byla v Česku obnovena, konstatoval guvernér České národní banky Aleš Michl. Přesto měnová politika zůstane zpřísněná, protože v ekonomice dále existují proinflační tlaky, dodal. Nová makroekonomická prognóza potvrzuje očekávání spojená s inflací, zároveň ale snižuje odhady růstu české ekonomiky. Ekonomika je pod potenciálem, stojí za tím zejména utlumená důvěra spotřebitelů i firem v pozitivní vývoj, dodal guvernér. Sazby tak dál budou klesat, ale spíš opatrně, což se projeví také na velmi pozvolném poklesu hypoték.

Letní prázdniny a vysoké teploty zdánlivě přiměly Českou národní banku ke spíše nižší aktivitě. Své základní úroky sice opět snížila, tentokrát však jen o 0,25 procenta, tedy spíše tak pro forma, aby se neřeklo, že nijak nereaguje na fakt, že inflace v Česku opět je na dvou procentech, tedy cíli centrální banky.

Počasí na to přirozeně nemělo vliv, spíše obavy, které centrální bankéři nadále mají z inflace. V ekonomice totiž podle Aleše Michla nadále působí proinflační tlaky, nejspíš se ČNB obává také možného přelití rostoucí inflace z eurozóny, zejména Německa.

Vydělají střadatelé

A tak pokračuje období zvýšených sazeb, na nichž vydělávají střadatelé, jimž i obyčejný spořící účet pokryje inflaci. Poraženými naopak zůstávají čekatelé na levnější hypotéky. Jak ukázaly údaje hypoindexu, hypotéky zatím nijak dramaticky nereagují na pokles sazeb, k němuž v aktuálním roce již došlo. A tato situace bude pokračovat.

Hypotéky zkrátka nemají proč klesat. Žadatelů o ně je již dostatek, takže banky si nemohou stěžovat na malý hypoteční byznys. S tím, jak teprve pozvolna začínají růst ceny nemovitostí, bude tento stav trvat ještě chvíli, protože lidem toužících po vlastním bydlení zatím stále bude vycházet poměr ceny nemovitosti a měsíční splátky.

Navíc tu je ještě ta skutečnost, že hypotéky navzdory všeobecnému přesvědčení nejsou přímo navázány na úroky ČNB. Vliv má také konkurence bank a výše výnosu dlouhodobých dluhopisů, jimiž si banky hypotéky vykrývají. A ty v letošním roce přestaly klesat, a naopak mírně vzrostly.

Nižší růst, než se očekávalo

Možná nejpodstatnější informace z aktuálního zasedání centrální banky je ukryta v nové makroekonomické prognóze, kterou ČNB vydalo. Zatímco vývoj inflace je stabilní, ČNB naopak snížila očekávaný výhled růstu českého hospodářství. Zatímco ještě na jaře očekávala růst o 1,4 procenta, aktuálně to je již pouze 1,2 procenta. Připomeňme, že každá desetina představuje desítky miliard korun.

Guvernér Aleš Michl ve svém komentáři k zasedání uvedl, že česká ekonomika je nadále pod potenciálem. Nahoru ji táhne zejména spotřeba domácností, naopak zahraniční poptávka je nadále oslabena. Navíc místní firmy i spotřebitelé mají stále negativní očekávání ohledně vývoje ekonomiky, což se dál propisuje do nižší investiční i spotřebitelské aktivity.

Situace zatím pod kontrolou

Vystoupení guvernéra ČNB tak působilo rozpolceně. Na jedné straně je oslava ze zkrocení inflace. Na straně druhé ale obavy, že zkrocení může být dočasné, že může jít spíše o výkyv, nikoli trend.

A to vskutku může, jak ukazují například data z Belgie, ale i jiných zemí eurozóny, kde je inflace opět výrazně nad dvěma procenty.

A tak je aktuální snížení o čtvrt procentního bodu vlastně dobrá zpráva. Potvrzuje, že ČNB ví, co dělá, a že má složitou situaci zatím stále pod kontrolou.

