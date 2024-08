Stanislav Šulc: Pražská MHD se mění v parodii

Prahu oplotit a nechat vychcípat. Populární názor z dob komunismu, který v částech země má opět řadu příznivců, se částečně realizuje v praxi. A stojí za tím překvapivě sami Pražáci a několik podivných rozhodnutí. Tento víkend se například Dopravnímu podniku Praha podaří dokonale ochromit veškerou hromadnou dopravu v centru. Důvod? Bůhví.

Pražská doprava umí být pořádné peklo. Ale většinou to platilo jen pro tu osobní. Letošní letní prázdniny však v peklo mění i dopravu hromadnou, tedy tu, co bychom v rámci ekologizace měli používat. Tento víkend to ale prostě nepůjde.

Není úplně podstatné, kdo tento ďábelský plán odstřihnout centrum od většiny MHD vymyslel. Asi to bude kombinace hlouposti na mnoha úrovních, nebo to je opravdu pořádné spiknutí. Nic jiného nemůže stát za myšlenkou zavřít metro A mezi stanicí Dejvická a Náměstí Míru uprostřed turistické sezony.

Zvláště když je zároveň rozkopaná tramvajová linka mezi Václavským náměstím a Hlavním nádražím díky nevšednímu a velmi drahému projektu návratu tramvají na Václavák. Připomeňme, že tím pádem má smůlu téměř každý, kdo chtěl vyzkoušet zážitkovou trasu z centra na letiště, již zajišťuje metro a trolejbusy.

Chybí smajlík

Takže každý, kdo pojede z letiště do centra či zpět, z východní části Prahy do centra nebo na letiště, nebo prostě jen tak odkudkoli do centra, bude moci využít kombinaci celé řady prostředků. A ve finále stejně bude muset dojít pěšky.

Pražská doprava tak o víkendu dostane charakter hned mnoha filmových žánrů. Pro někoho bude hororem, pro jiné rodinným dramatem, obecně však bude parodií.

Tu by vyšperkoval již jen takový ten informační smajlík, který používá Ředitelství silnic a dálnic u rekonstrukcí. Mohlo by na něm být ono slavné „Brzy po novém“, nebo třeba „Musíme ty peníze na rekonstrukce utratit, jinak by nám v příštím roce zkrouhli rozpočet“.

