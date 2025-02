Stanislav Šulc: Češi vyrazili do Trumpovy Ameriky. Chtějí čipy, přivezou si úkoly

Ministr zahraničních věcí je právě na své první cestě novou Amerikou, kterou již definuje Donald Trump 2.0. Jan Lipavský se pokouší novou vládu a technologické firmy přesvědčit, že Česko je opravdový spojenec a zaslouží si přístup k čipům. Ty Trumpova administrativa zatím Čechům dát nechce. Zvrátí český ministr toto rozhodnutí?

Ačkoli má Donald Trump v Česku řadu příznivců, země se poměrně záhy po jeho zvolení prezidentem dostala na málo prestižní soupis států, které nejsou Americe přátelské. Konkrétně jde o seznam zemí, kam americké firmy budou moci prodávat čipy jen v omezeném množství. Kdo na tomto seznamu není – jako třeba země západní Evropy – dostane čipů, kolik bude chtít.

Vzhledem k tomu, že právě čipy budou určovat, které státy budou hrát významnou roli v budoucím světě, česká budoucnost zatím nijak růžová není. Místo očekávaného přátelského vztahu marginální země se světovou mocností číslo jedna najednou reálná politická agenda Česka zásadně mění. Z očekávaných přátelských a bezkonfliktních návštěv českých reprezentantů ve Washingtonu se tak staly mise prosebníků, kterým může jít o hodně.

Jak omezit toky na východ

Jako první si tuto realitu užívá ministr zahraničí Jan Lipavský, který vyrazil na konferenci o transatlantických vztazích pod hlavičkou Globsecu a který se v rámci cesty má setkat s několika kongresmany a také zástupci technologických firem. A tato část jeho cesty rozhodně nebude nijak snadná a už vůbec nebude vedena z pozice síly. Právě naopak. Lipavský tahá za hodně krátký konec.

Onen nelichotivý seznam totiž vznikl proto, aby se high-endové technologie nedostaly do rukou Rusů a Číňanů. Američané tak nejspíš nevěří, že jsou tuzemské byznysové toky směr východ skutečně hermeticky uzavřené, jak tomu chtějí věřit sami Češi. A přesvědčit o opaku Američany, kteří jsou momentálně „v laufu“, bude ne-li nemožné, tak alespoň hodně těžké. A také drahé.

Úkoly pro ministra

Jak se řada lidí v posledních měsících naučila říkat, Trump je „transakční člověk“. A lidé kolem něj jsou vlastně totéž, jen s nulovými rozhodovacími možnostmi. Pokud český ministr zahraničí skutečně něčeho docílí, bude to v této fázi maximálně seznam úkolů, které bude muset Česko splnit.

A ten seznam bude určitě docela drahý, ať už se to měří v penězích, anebo loajalitou vůči USA a neloajalitou vůči Evropské unii.

Z finančních závazků to zcela jistě bude navýšení rozpočtu na obranu. Česko se stalo jednou z mála zemí, která i díky nákupům amerických bojových letounů splňuje a dále bude splňovat dvouprocentní závazek vůči NATO. A kladně se staví také k navýšení tohoto závazku, ačkoli moc nikdo neví, kde se desítky miliard navíc vezmou a za co se utratí.

Zásadnější ale bude nefinanční plnění. Představit si lze téměř leccos, ale téměř jistě budou Američané tlačit Čechy do odmítnutí jakékoli případné regulace amerických technologických firem, vůči nimž jsou některé evropské země a také část Evropské unie již poměrně nabroušeny.

Češi se tak dostávají do situací, které jim historicky úplně nejdou – budou muset volit cestu budoucnosti, již buďto bude definovat síla, nebo rozum (jakkoli neakceschopný). Historie docela jasně ukazuje, koho si pokaždé volíme. Abychom toho za pár let litovali.

