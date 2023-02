Stanislav Šulc: Do tří dnů je hotovo. Putin je na smrtelném loži. Ruské tanky budou v Berlíně. Rok války je rokem hloupých předpovědí

Jestli uplynulých 12 měsíců něco ukázalo, tak zejména neschopnost předpovídat jakýkoli další vývoj válečného konfliktu. A platí to napříč odborností i ideologiemi, kterým věříme. Čím to je? Svou roli v tom hrají sociální sítě, které jsme si zvykli používat pro utvrzování ve vlastním přesvědčení. Ukazuje se však, že co funguje v běžném životě, tváří v tvář válečnému chaosu selhává na plné čáře.

Ruská invaze na Ukrajinu a následná válka je nová v jedné věci. Vedle konvenčních prostředků, tedy zejména zbraněmi, se vede také na sociálních sítích. Ostatně právě ty ruská propaganda využívala od roku 2010 pro přípravu pátých kolon po celém západním světě. A když už byly dostatečně silné, mohlo si Rusko dovolit vyrazit skutečně bojovat.

Ale to je jen tak na okraj. Sociální sítě v aktuálním konfliktu hrají důležitou propagandistickou roli na obou stranách. Až to skoro vypadá, že jedním z cílů války je dojmout co nejvíc uživatelů Instagramu.

Ale vliv sociálních sítí na naše vnímání reality se ukazuje i v něčem dalším. Zejména v neschopnosti vnímat celou válečnou situaci, aniž bychom si do ní projektovali svá vlastní přesvědčení, touhy. A vzhledem k tomu, že to tak činí úplně všichni, jsou naše feedy sociálních sítí plné podobných tužeb a přesvědčení, až to skoro vypadá jako pravda pravdoucí.

Kyjev nepadl

A tady nastává problém, se kterým se potýkáme od samého začátku války. Průběh tohoto konfliktu nikdo nedokáže spolehlivě předpovídat, což se projevuje zejména tak, že se doslova žádná z předpovědí o vývoji konfliktu nenaplnila.

Připomeňme některé z těch, jimž se dostalo větší pozornosti.

Válka skončí do tří dnů, věřilo Rusko a hlásalo to i otevřeně v průběhu prvních hodin invaze. Ruské vedení propadlo vlastnímu potěmkinovskému hoaxu o síle své armády, o hypermodernosti techniky. A pak přišla srážka s realitou, když se monstrózní konvoj mířící na Kyjev zasekl. Technika selhala. Nebyla ani trochu moderní a byla v příšerném stavu. Navíc došel benzín, protože zásobování nezvládalo. Konec ruského snu o rychlé válce. A tak začaly lítat rakety. A zatím nepřestaly.

Putin nezemřel

Ale neplete se jen Rusko. Také „ta lepší“ část světa se plete. A také téměř neustále. Pamatujete, jak byl ruský prezident Vladimir Putin smrtelně nemocný? Spousta fanoušků telemedicíny se ponořila do svých křišťálových koulí a viděli rakovinou prožraného muže nad hrobem.

Leč ačkoli se prezident Putin na chvíli vytratil z veřejného života, pak se opět vrátil a například se projel po rekonstruovaném mostě na Krym.

Samozřejmě můžeme vytahovat jednu teorii o dvojnících za druhou. Ano, zejména výška ruského prezidenta v televizních záběrech podivně kolísá. Ale nejspíš to je jen další zbožné přání, o jehož pravdivosti, či možná lépe hodnověrnosti, jsme se utvrdili velkým počtem shodných postů na sociálních sítích a velkým množstvím lajků a sdílení.

Přání otcem myšlenky

A podobných nesmyslů, v nichž se navzájem utvrzujeme my stejně jako členové pátých kolon, je celá řada. Bohužel do tohoto „bullshit ranku“ spadá téměř jakákoli predikce o oslabení jednoho či druhého účastníka konfliktu či o případném konci války.

Válka na Ukrajině tak ukazuje, že termín „přání otcem myšlenky“ je stále velmi platný. Ale zatímco v běžném životě to většinou nemá žádné následky, tváří v tvář válečné vřavě to tak bezbolestné není.