David Ondráčka: Smutné výročí. Ukrajina je ve válce už devět let, ne jen rok

Válka na Ukrajině už trvá šílených devět let, a nikoli jen rok, kdy začala celoplošná agrese Ruska. Bohužel konec války zatím není na dohled, píše v komentáři pro Newstream David Ondráčka, protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International. „Probírají se všemožné aspekty, podle mě je nejhorší dopad na běžné lidi. Ti denně umírají, trpí pod bombardováním, převrátil se jim život naruby, mají zničená města a domy a mnozí musí před válkou prchat,“ uvádí s tím, že aktuálně je osm milionů uprchlíků v zahraničí (nejvíc v Německu a Polsku, pak v Česku), a dalších skoro 6 milionů je vnitřně vysídlených a nemůžou domů.

Po úvodním šoku, již na Ukrajinu proudí poměrně hodně humanitárních peněz, je to geopolitická priorita, mobilizovala institucionální i soukromé donory. Zásadní je profesionální koordinace této pomoci, spolupráce s místní administrativou a přesné směřování podle potřeb na místě. To nejlíp udělají zkušené organizace jako Charita, Adra nebo Člověk v tísni.

A všichni doufáme, že válka jednou skončí (snad v dohledné době), a pak nastane komplikovaná fáze rekonstrukce a obnovy Ukrajiny. Podle svědectví je míra destrukce v některých oblastech nepředstavitelná. Tato fáze bude trvat dlouhé roky (možná dekádu), má svoje složitosti a fáze. Ale bude to samozřejmě i prostor pro výrazné zapojení českých firem, dodavatelů, investorů, expertů, nevládních organizací, mnozí tam dlouhodobě pracují a mají intenzivní kontakty.

Marek Štys z Člověka v tísni popisuje, že tento konflikt je - kromě brutality války dvou velkých a silných armád -, specifický i tím, že se odehrává v čase i místě, kde nyní bývá i 20 stupňů pod nulou. A teď třeba tlakové vlny při bombardování rozbijí okna na celém sídlišti. Teplárny nejsou v provozu, stejně tak nejde elektřina a generátory nestíhají. Proces takzvaného zazimování tak je aktuálně zásadní humanitární krok, nutnost rychle zasklít a aspoň provizorně zateplit bydlení je mnohdy první krok, aby lidé mohli přežít. Samozřejmě se hledají i jiné, rychlé alternativy, modulární bydlení, protože vnitřní uprchlíci nemůžou zůstat v tělocvičnách věčně.

Zničené životní prostředí

Dalším dopadem, který se tak často nezmiňuje, je brutální zásah válčení na životní prostředí. Kontaminace chemických látek, znečištěné řeky, zničené fabriky, odkud vytéká kdeco, zničené vzácné ekosystémy, mnohé nenávratně. Obrovské množství vraků, trosek a suti, vznikají nezajištěné skládky, ty často hoří. A taky velká území jsou těžce zaminovaná. Bude trvat dlouhé roky (možná desetiletí, smutný příklad je třeba Bosna), než se podaří zemi po válce odminovat a bude možné zase obdělávat půdu. Ukrajina je závislá na zemědělské produkci a toto je pro její obživu i export katastrofální destrukce. I tady se ukazuje možný prostor pro české specialisty, kteří v mnoha zemích odminování provádí. Ale i pro jiné, kdo mají zkušenost ekologickými sanacemi a rekultivacemi.

Česko má své domácí úkoly

Česko přijalo během loňska mimořádnou vlnu uprchlíků. Vlna byla obrovská, status dočasné ochrany dostalo skoro půl milionu lidí z Ukrajiny. Zvládnutí krizové situace stálo na nesmírném úsilí občanské společnosti a nasazení řady lidí (hasičů, policistů, sociálních pracovníků, úředníků, starostů, učitelů). Českou společností se přelila nesmírná vlna solidarity. Vláda reagovala velmi vstřícně na politické, bezpečnostní a diplomatické rovině, což zaslouží pochvalu.

Příliv uprchlíků však také poukázal na hluboké vnitřní problémy, které brání českému státu (státní správě i samosprávě) zvládat podobné výzvy efektivně. O dlouhodobé podpoře Ukrajině se rozhoduje na domácí frontě při plnění domácích úkolů, které ovlivňují život Čechů a soužití s cizinci. Pokud to nebudeme aktivně řešit, atmosféra se rychle otočí a pak zmizí společenská i politická vůle pomáhat finančně nebo materiálně.

Řešit systémově integraci uprchlíků z Ukrajiny je nadresortní úkol, zahrnuje hodně oblastí. Právní postavení a dlouhodobé pobyty, připravenost a kapacity škol, zdravotní systém a pediatrické služby, trh práce, dlouhodobé bydlení, uznávání certifikátů a aprobací. Posilovat spolupráci mezi státem, kraji a městy, jen tak na místní úrovni může ke skutečné integraci docházet. Někteří uprchlíci se vrátí, pokud válka skončí, ale řada z nich vidí v Česku svůj domov dlouhodobě, chtějí se integrovat a zapojit do společnosti. Je nutné propracovat systém integrace a využít ten potenciál pro rozvoj české společnosti.

Moderní migrační politika

Česko se postupně stává destinací migrace a fakticky imigrační zemí. To je realita v roce 2023, je to důsledek bohatnutí, společenské stability a geopolitické situace. Migrační vlny se bezpochyby budou opakovat i z jiných částí světa (z důvodů klimatických, ekonomických a bezpečnostních). Důkladně promysleme politiku integrace cizinců, řekněme si, co je náš cíl v této oblasti a připravujme na to struktury státu. Podložme to daty, strategií, adekvátní legislativou a rozpočtem. A pak i cíleně lákejme lidi, kteří doplní i náš pracovní trh.

Migrace má svá reálná rizika a vzbuzuje i pochopitelné obavy části lidí, ale je to také příležitost pro budoucí prosperitu Česka. Tento trend je v českém národním zájmu, pokud ho společnost efektivně zvládne strategicky, administrativně i komunikačně.