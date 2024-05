ChatGPT má novou konkurenci od Googlu a Amazonu, která jej v některých věcech překonává

Do Evropy vstupuje nový konkurent chatovacího robota ChatGPT podporovaný Googlem a Amazonem. Stojí za ním start-up Anthropic a jmenuje se Claude.

Ten byl dříve byl v několika zemích volně dostupný online. Nyní je ale poprvé k dispozici prostřednictvím webu a aplikace pro telefony iPhone v celé Evropské unii a také v několika evropských zemích mimo EU, například ve Švýcarsku a na Islandu. Firma představuje i verzi pro podniky.

Podobně jako ChatGPT dokáže Claude pomocí umělé inteligence formulovat věty na lidské úrovni a mimo jiné shrnovat obsah textů. Společnost Anthropic vydala v březnu aktuální generaci Claude 3, která podle agentury DPA v některých technických testech překonala model GPT 4 od vývojáře ChatGPT OpenAI.

Evropští firemní zákazníci si budou moct zaplatit také přístup k tarifu Claude Team. Ten bude stát 28 eur (asi 694 korun) měsíčně bez započtení daně z přidané hodnoty.

Zpívající ChatGPT

Open AI však několik hodin před oznámením evropského uvedení Clauda představila mluvící verzi ChatGPT, která dokáže s uživateli konverzovat jako člověk a také zpívá. Software reaguje na vizuální informace, které přijímá prostřednictvím kamery smartphonu. Očekává se, že na dnešní vývojářské konferenci představí novinky v oblasti asistentů umělé inteligence také společnost Google.

Anthropic upozornil, že Claude dokáže shrnout i dlouhé texty a odpovídat na otázky k nim. Spoluzakladatel Jared Kaplan zdůraznil, že jeho software by tak mohl být užitečný zejména pro právní experty a také v lékařském a finančním sektoru.

Společnost v současné době neplánuje ukládat data v Evropě, ale je otevřena této možnosti, pokud si to zákazníci budou přát. Zároveň jsou údaje zákazníků vždy zašifrovány, a proto jsou přístupné pouze jim. Anthropicu se také daří omezovat takzvané „halucinace“, kdy software poskytuje falešné informace, uvedl Kaplan.