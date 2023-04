Stanislav Šulc: Chystá se Fialova vláda zopakovat proslulou Kalouskovu chybu?

Vláda hledá peníze na zalátování děravého státního rozpočtu. A jednotlivé strany se předhánějí v nápadech, kde by bylo možné zdroje najít. Jednou z cest by údajně mohlo být zvýšení základní sazby daně z přidané hodnoty z 21 na 23 procent. Co by v nějakých dobách snad i mohlo mít smysl, přichází v časech, kdy by tím vláda docílila jediného: vlastní zkázy. Podobně jako se to stalo Nečasově vládě poté, co zvýšila DPH a do půl roku šla s ostudou od válu.

Reklama

Je to něco jako tik nebo svědění, které si prostě musíte poškrábat. Nějak tak nyní celá řada vládních politiků vymýšlí jednu vylomeninu za druhou, jak by co nejrychleji zacelili obří deficit státního rozpočtu. Tu někdo přijde se zvýšením věku odchodu do důchodu, tu druhý vyhodí nápad o tom, že dohodáři, tedy ti nejchudší z nejchudších, odírají nebohý stát na pojistném.

A tak nyní další přicházejí s nápadem, že by vlastně nebylo od věci zvýšit základní sazbu DPH z 21 na 23 procent.

Stanislav Šulc: Zrušte těch pošt daleko víc, prosím Názory Konec spekulací. Česká pošta odtajnila seznam poboček, které zavře. A člověku se jen chce říct, že to je prostě málo. A proč? Protože prostě Česká pošta se stala opravdu typickým molochem, který přestal plnit funkci a začal se starat hlavně o sebe sama. Stanislav Šulc Přečíst článek

Nápad téměř skvělý. Načasování šílené

On to není vůbec špatný nápad a ekonomové o něm (samozřejmě zcela neveřejně) mluvili již v roce 2020, kdy nebylo jisté, jak bude pandemie a oživení ekonomiky probíhat. Jenomže právě tehdy byla také poslední chvíle, kdy ještě šlo podobnou vizi lidem vysvětlit. Šikovným politickým marketingem bylo možné přesvědčit spotřebitele, že nyní je třeba státním financím trochu víc přispět, navíc by to nebylo daněmi přímými, ale nepřímými.

Jenomže tehdy k tomu nebyla vůle. A pak začala růst inflace, lidem se dramaticky propadla životní úroveň a najednou mohou být všem abstrakta v podobě veřejných financí tak nějak lhostejné, protože vítr v peněženkách komplikuje obyčejný život. A mimochodem na rostoucí inflaci stát „vydělává“, protože vybírá vyšší odvody – a nejvyšší nárůst přichází právě z DPH.

Reklama

Nezaměstnanost v EU je nejnižší za poslední rok. A Česko je na tom stále nejlépe Money Míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie se v únoru snížila o desetinu bodu na šest procent. Nejnižší nezaměstnanost zůstává v České republice, kde proti lednu i loňskému únoru klesla o 0,1 bodu na 2,4 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Loni v únoru nezaměstnanost v EU činila 6,2 procenta. ČTK Přečíst článek

Hrátky s DPH

Vláda tak právě DPH vnímá jako velmi účinný nástroj, jak by se mohla dostat k ještě více penězům. Když už tedy není ochotna šetřit. A dělá to tak, jak už jsme si u ní zvykli. Nepříliš obratně. DPH plnilo titulky už před několika měsíci, kdy ministři vypustili informační balonek v podobě možného stažení sazeb ze tří na dvě.

Mělo to být takzvaně „rozpočtově neutrální opatření“, tedy takové, které by nepřineslo razantní příjmy ani ztráty. Tedy v tuto dobu takové opatření z kategorie zbytečných, která navíc budí vášně, protože se u nižších sazeb dalo správně předjímat, že u výrobků s rostoucí DPH by se konečné ceny zvýšily, u těch, kde by sazba poklesla, by zůstaly stejné.

Nyní však jdou úvahy kabinetu ještě dál. Chtějí zvýšit základní sazbu o dva procentní body. To by přineslo opravdu hodně peněz, protože v této sazbě je většina zboží. Potud to vládě tak nějak vychází.

Lukáš Kovanda: Koruna je opět při síle. I díky euroamerickým bankovním pádům Názory Koruna je opět plně při síle. Alespoň prozatím. Včera zpevnila vůči dolaru pod úroveň kursu 21,55, tedy na svoji vůbec nejsilnější úroveň od 22. února 2022. Česká měna je tak vůči té americké nejsilnější ještě od doby před zahájením ruské invaze na Ukrajinu. Sílí díky podpůrné rétorice České národní banky. A díky předpokladu světových trhů, že nedávné euroamerické bankovní pády a otřesy donutí centrální banky v čele s tou americkou ukončit utahování své měnové politiky dříve. Přičemž zároveň nebudou až tak závažné, aby vyvolaly hlubší recesi. Budou zkrátka „tak akorát“. Což je hodně optimistický, skoro až naivní, předpoklad. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Kalouskova chyba

Jenomže pak tu je také strana spotřebitelů. Těm zboží za poslední dva roky zdražilo o desítky procent. A vláda nyní přijde s tím, že jim ho zdraží o další procenta. To v situaci, kdy k vládě velká část lidí vzhlíží s tím, aby vláda snížila ceny potravin a dalšího nejnutnějšího zboží. Lidem je tak nějak jedno, že s tím vláda může udělat poměrně málo. A že se experimenty s cenami většinou nevyplácejí. Prostě přestávají mít na běžnou útratu a mají dojem, že se má stát postarat.

Nepostará. Možná jim dokonce ceny zvýší. Tak jako v roce 2012, kdy Nečasova vláda s Miroslavem Kalouskem na pozici ministra financí zvýšila DPH o jeden procentní bod ze 14 na 15 procent. Platit to začalo v lednu 2013. V červnu 2013 udělala policie spektakulární zátah na Úřadu vlády, smíchala několik absurdních kauz dohromady, sestavila kauzu, která by v normálních dobách nepřinesla nic moc.

Společnost však byla právě kvůli zvýšení daní na potraviny natolik protivládně nalazena, že to vedlo k pádu vlády a většina tehdejších vrcholných politiků je dodnes mimo veřejné dění.

Důchody dál porostou podle inflace, ujistil ministr Jurečka odboráře Money Pravidelné valorizace důchodů by dál měly plně zohledňovat inflaci. Po jednání s odboráři o změnách penzijního systému to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Návrh novely s úpravou růstu penzí předloží do dvou týdnů. Pozmění se tak hlavně mimořádné přidávání kvůli inflaci. ČTK Přečíst článek

Volby ukážou

K poučení, zdá se, nedošlo. Máme tu opět situaci, kdy se lidé necítí nejlépe a vláda jim chce zvýšit nepřímé daně. K čemu to povede?

No, pokud to bude vyrovnaný schodek rozpočtu, budou si moci dnešní ministři za pár let v opoziční roli říkat, že to stálo za tu spektakulární prohru ve volbách.

Mírná recese a vysoká inflace. OECD také Česku doporučuje šetřit Money Česko letos čeká mírná recese, hrubý domácí produkt (HDP) klesne o 0,1 procenta a země se bude potýkat s vysokou inflací, která bude činit 13 procent. Uvádí to zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kterou představili premiér Petr Fiala (ODS) a generální tajemník OECD Mathias Cormann na tiskové konferenci v Praze. Zpráva Česku také doporučuje rozpočtovou konsolidaci. Podle Fialy chce vláda ročně snižovat strukturální deficit o jedno procento HDP, tedy zhruba 70 miliard korun. ČTK Přečíst článek