Stanislav Šulc: Zrušte těch pošt daleko víc, prosím

Konec spekulací. Česká pošta odtajnila seznam poboček, které zavře. A člověku se jen chce říct, že to je prostě málo. A proč? Protože prostě Česká pošta se stala opravdu typickým molochem, který přestal plnit funkci a začal se starat hlavně o sebe sama.

Česká pošta dnes zveřejnila seznam 300 poboček, které zruší k polovině roku. V Praze jich ubude 35, v Ostravě 19 a po 12 pobočkách zanikne v Brně a Plzni. Nejvíce pošt se zavře v Moravskoslezském kraji, celkem 48, dále v hlavním městě a 27 v Ústeckém kraji. Následuje Středočeský kraj s 24 rušenými pobočkami, Jihomoravský s 23 a Plzeňský s 22 rušenými poštami. Tolik oficiální informace, která vzbudila vlnu nevole zejména v některých krajích a dotčených municipalitách.

A víte co? Je to prostě málo. Málo ambiciózní plán na zavírání poboček a málo ambiciózní plán na propouštění. Poštu to nezachrání, protože to prostě není možné. I kdyby se Česká pošta dostala opticky z obří ztráty, podobný podnik prostě ve 21. století nemá budoucnost.

Příliš drahý moloch

Ačkoli se ten argument velmi často zneužívá, pro Českou poštu platí, že se stala molochem. A jako správný moloch se stará zejména o sebe sama. A služba, kterou „nabízí“ je spíš ze setrvačnosti. A draho.

Přitom hned několik firem ukazuje, že to jde dělat mnohem levněji, efektivněji, a také pro zákazníka výrazně příjemněji.

Vraťme se k poště. Už nyní pošta ve velké části republiky má otevřeno nějaký jeden až dva půldny v týdnu. A lidé se s tím nějak sžili. Remcali, ale nakonec si všichni uvědomili, že není potřeba obcovat s poštou moc často.

Alternativní přístup by byl ryze technologický. V každé obci je nějaký obchod, nebo alespoň hospoda. A kde není nic takového, tam lze postavit soustavu boxů, které si každý nějak otevře.

Zprivatizovat?

Argument, že senioři nedokážou obsluhovat podobné technologické novinky, je lichý. Senioři prokázali již zcela dostatečně, že jim moderní technologie cizí nejsou a dokážou s nimi docela dobře nakládat. Třeba se díky nim rochní na dezinformační scéně.

A navíc zkrátka ano: každé rozhodnutí má nějaké oběti, tak je to vždy a všude. Ostatně hezké české přísloví říká, že když se kácí les, létají třísky. A pro stát se pošta stává příliš nesmyslnou a těžkou zátěží, se kterou dnes nikdo neví, co udělat.

Takže začít by se mělo skutečně tím, že se pošta ořeže. Ono to nic nezmění, ale bude se postupně ukazovat stále víc, jak zbytečný podnik to je. A v jednu chvíli všichni dospějí do bodu, kdy nastane skutečný den D pro Českou poštu. A tam dojde k nějakému skutečnému rozhodnutí, co s tímto molochem dál. Zrušit? Privatizovat? A možná v té době to už ani nebude téma pro zpravodajské servery, protože prostě všichni budou balíky posílat nějak úplně jinak. A veškerá komunikace se státem, o kterou ve finále jde nejvíc, bude probíhat už ryze elektronicky.