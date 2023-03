Nezaměstnanost v EU je nejnižší za poslední rok. A Česko je na tom stále nejlépe

Míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie se v únoru snížila o desetinu bodu na šest procent. Nejnižší nezaměstnanost zůstává v České republice, kde proti lednu i loňskému únoru klesla o 0,1 bodu na 2,4 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Loni v únoru nezaměstnanost v EU činila 6,2 procenta.

Eurostat odhadl, že v únoru bylo v celé EU bez práce 13,12 milionu lidí, z toho 11,142 milionu v eurozóně. Proti loňskému únoru se počet nezaměstnaných v EU snížil o 247 tisíc a v zemích platících eurem o 257 tisíc. V eurozóně zůstala míra nezaměstnanosti na lednové úrovni 6,6 procenta. Loni v únoru tam činila 6,8 procenta.

Největší nezaměstnanost hlásí Španělsko a Řecko

Kromě České republiky byla míra nezaměstnanosti nižší než tři procenta i v Polsku a Německu. Na Maltě činila rovná tři procenta. Naopak nad deseti procenty zůstává míra nezaměstnanosti ve Španělsku a Řecku, i když v obou těchto zemích se ve srovnání s loňským únorem snížila.

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v únoru zůstala na lednové hodnotě 3,9 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.

