Stanislav Šulc: 1. říjen 2024. Nejpolitičtější den za dlouhá léta. A také start ostré kampaně na příští volby

V české politice se v průběhu pouhých několika hodin odehrála celá řada příběhů, které budou mít vliv na výsledek příštích voleb. A některé z těch příběhů zdaleka neskončily.

Reklama

Tak rušný den česká politika už dlouho nezažila. A nejspíš zase dlouho nezažije. Posuďte sami.

Piráti oficiálně opustili vládu. Očekávaně. Jenomže tak jednoduché to není, protože Jan Lipavský sice demisi na post ministra zahraničí podal, zároveň oznámil, že Pirátskou stranu opouští. A poskytl tak premiérovi Petru Fialovi šanci si Lipavského ve vládě nechat. Zatím jako nestraníka, ale je dost možné, že se Jan Lipavský za chvíli někam vrtne. Třeba do TOP 09, jak se spekuluje (a co by názorově dávalo smysl).

Tím ale události nekončí. Naopak, jde spíše o rozehřívací kolo. STAN a jeho šéf Vít Rakušan už má kandidáta na post ministra pro místní rozvoj. Tedy pardon, má těch kandidátů hned několik a je tak zaděláno na pěkný souboj.

Zatím ale agendu MMR převzal Marian Jurečka, šéf KDU-ČSL, takže je možné, že nakonec na ministerstvu, přes něž tečou desítky miliard z Evropské unie, ještě bude veselo.

Reklama

Stanislav Šulc: ČNB pokračuje v hladkém přistání. Bude to stačit na oživení ekonomiky? Názory Česká národní banka podle očekávání snížila úrokové sazby. Pokračuje tak v hladkém přistání, tedy v postupném rozvolňování měnové politiky. Potvrzuje zároveň, že je pro její rozhodování stále více důležitý růst ekonomiky a nikoli boj proti přebujelé inflaci, který je, zdá se, skutečně již dobojovaný. Stanislav Šulc Přečíst článek

Tah Kalouskem

A aby toho nebylo málo, k očekávanému kroku se odhodlal také bývalý ministr financí a dlouholetý glosátor politiky Miroslav Kalousek. Tedy alespoň se částečně rozhoupal. Opustil totiž TOP 09, stranu, kterou před 15 lety zakládal s cílem uloupnout si část pravicového voličstva.

Krok to byl očekávaný proto, že se více méně počítá s tím, že Kalousek bude lídrem očekávané nové pravicové strany. Ta by měla být zaměřená čistě ekonomicky a měla by realizovat dávné teze o malém státu, nízkých daních a samozřejmě vyrovnaných rozpočtech.

O realizaci těchto plánů sice exministr financí mlčí a svůj odchod z TOP 09 vysvětluje rozdílnými názory, nicméně je téměř jisté, že nakonec nějaký politický projekt Kalousek buďto založí, nebo posílí. Pro stávající koalici SPOLU to přitom není úplně dobrá zpráva.

Ano, takto rušný den česká politika dlouho nezažila, protože kromě ukončení pirátského příběhu se naopak začalo psát hned několik příběhů nových. A velmi pravděpodobně se tyto příběhy výrazně podepíšou na výsledku příštích voleb do poslanecké sněmovny. Tak až zhruba za rok budeme číst volební zisky jednotlivých stran, můžeme si vzpomenout na úterý 1. října, kdy to všechno začalo.

Havlíček: Až vyhrajeme volby, zruším ministerstvo pro místní rozvoj. Stavební zákon převedeme jinam Leaders Karel Havlíček je stínovým premiérem za ANO. Za rok budou parlamentní volby, ANO je vyhraje a Havlíček nyní připravuje strategii budoucí vlády. Bude Havlíček premiérem, nebo si to zase vezme pod sebe Babiš? Havlíček svou pracovitostí ukazuje, že je připraven. „Jsem připraven se předsedou vlády stát,“ říká. Dobře však ví, že o tom nerozhodne on. Letos v září se konají krajské volby. Nejsou tak důležité jako ty parlamentní, ale Havlíček nezahálí. Dává svou energii straně tak, aby ji dotáhl k vítězství. „Od rána do večera jezdím obce, města, městečka. Jezdím po všech nádražích, po všech hospodách.“ Prostě workoholik. Dalibor Martínek Přečíst článek