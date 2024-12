Ekonomický zločin. Zeman i Klaus kritizovali státní rozpočet na příští rok

Bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus v nedělní Partii Terezy Tománkové v televizi CNN Prima News kritizovali státní rozpočet na příští rok. Klaus ho označil za špatný a šílený a uvedl, že naplánovanému schodku 241 miliard korun nemůže tleskat. Zeman zpochybnil jako nerealistický odhad růstu ekonomiky, se kterým rozpočet v příštím roce počítá.

Reklama

Vláda nemá peníze, je zadlužená, vládní dluh stále roste, řekl Klaus. „Samozřejmě,“ odpověděl na otázku, zda má vláda v rozpočtu škrtat. „Vláda vyčaruje 241 miliard a blahosklonně je přidělí občanům České republiky a institucím České republiky. Tomu tleskat já v žádném případě nemůžu. Na to si vláda musí půjčit, to se jí stále více zvyšuje takzvaná dluhová služba,“ dodal.

Zeman rozpočet značil za ekonomický zločin. Poukázal na to, že rozpočet v příštím roce počítá s růstem hrubého domácího produktu (HDP) České republiky o 2,7 procenta, zatímco odhad růstu ekonomiky pro letošní rok je necelé procento, takže růst by se musel z roku na rok téměř ztrojnásobit. Český průmysl přitom klesá stejně jako německá ekonomika, na které je Česko závislé, zmínil. „V takovém případě je to nejenom nerealistické, ale je to opět jedna z předvolebních lží,“ řekl.

Výhrady ke státnímu rozpočtu na příští rok měla také Národní ekonomická rada vlády (NERV), návrh kritizovali někteří bývalí ministři financí nebo poradce prezidenta Petra Pavla, ekonom David Marek. Prezident Pavel nicméně rozpočet přes výhrady podepsal.

Státní rozpočet na příští rok bude mít proti letošnímu upravenému rozpočtu schodek nižší o 41 miliard korun. Příjmy se proti letošnímu rozpočtu zvyšují o 146 miliard korun a výdaje se proti upravenému rozpočtu zvyšují o 105 miliard korun. Převážnou část schodku pokryje zvýšení státního dluhu o 248 miliard korun.

Reklama

Prezident rozpočet podepsal. Výtky svých poradců tedy nepovažuje za nepřekonatelné Názory Prezident Pavel podpisem rozpočtu dal najevo, že upřednostňuje politické ohledy před těmi ryze ekonomickými, které aplikují i jeho vlastní odborní poradci. Což vlastně není překvapivé. Lukáš Kovanda, ČTK Přečíst článek

Fiala věří, že se Stanjurou přesvědčili Pavla k podpisu rozpočtu Money Premiér Petr Fiala věří tomu, že společně s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS) přesvědčili prezidenta Petra Pavla, aby podepsal státní rozpočet na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Zároveň ale nechtěl rozhodnutí prezidenta předjímat, hlava státu ho podle Fialy oznámí veřejnosti do týdne až 12 dnů. Premiér to dnes řekl novinářům po schůzce s Pavlem. Hrad následně na síti X uvedl, že prezident oznámí rozhodnutí o tom, zda rozpočet podepíše, nebo bude vetovat, 17. prosince. ČTK Přečíst článek

Michal Semotan: Evropa bude muset hodně přidat, aby jí Amerika neutekla Leaders Patří k nejúspěšnějším portfolio manažerům v zemi. Rok 2024 na trzích byl podle Michala Semotana z J&T Investiční společnosti úspěšný, přesto jej překvapilo, jak koncentrovaný ten úspěch byl. Co očekává od roku 2025? „Uvidíme, jak se vlády ujme Donald Trump,“ říká v rozhovoru zkušený investor. Stanislav Šulc Přečíst článek