Politický diář Jany Havligerové: Když politici zahodí šanci raději mlčet

Sněmovna minulý čtvrtek žila mimořádnou schůzí k energetice, poslanec Babiš už nadcházejícím státním svátkem. V jeho téměř hodinovém projevu o energetice nepadlo pomalu ani slovo, věnoval se tomu, co se podle něj občané nedozvědí. „Zítra budete, vážení spoluobčané, slyšet, jak je to všechno skvělé. No, není to skvělé. Nám totiž tady téměř nic nepatří. Nemáme ani jednu vlastní státní banku, nemáme ani jeden vlastní řetězec. O tom zítra neuslyšíte. Budeme slyšet ty tradiční provládní plky.“ Ano, máme holé ruce, jen Babiš má Agrofert.

Exprezidenti Klaus a Zeman v pátek společně excelovali ve speciálním vysílání CNN Prima NEWS. Klaus: „Ty symboly, Národní třída, nám byly ukradeny a obsazeny lidmi, kteří si to nezaslouží a kteří na tyto věci měli jiný názor, než my dva. Dnes myšlenka, že bych měl chodit na Národní, tam se střetávat s některými jedinci dnešní politické reprezentace, to jsem nepotřeboval,“ prohlásil. Zeman k 17.listopadu dodal: „Protestovalo se také vůči stupiditě některých vládnoucích politiků. V současné době se tato stupidita, mírněji řečeno, chcete-li, amaterismus, vrací." Tady se fakt ukradne všechno, co není přivázané.

Šéfka TOP09 Pekarová Adamová zaperlila hned na začátku minulého týdne. Nového prvního místopředsedu strany, ministra Válka vychválila do nebes a mimo jiné o něm řekla: „Má nadhled a vtip. Možná v tomhle směru je právě trochu pokračovatelem toho nadhledu a vtipu, který měli naši oba zakladatelé, zejména Karel Schwarzenberg." Kníže, se svou slabostí pro ženy, by jí to srovnání jistě odpustil.