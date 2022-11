Český průmysl ožívá, automobilky dohánějí dřívější skluz

Zářijové výsledky českého průmyslu podpořilo meziroční zvýšení výroby motorových vozidel o téměř 60 procent, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Průmysl ve třetím čtvrtletí zafungoval opět jako opora ekonomiky, když ostatní obory – zejména služby – sklouzly do červených čísel. Jeho produkce se v září sice meziměsíčně snížila o 0,2 procenta, nicméně meziročně byla vyšší o 8,3 procenta. Hodnota nových zakázek se podle statistiků meziročně zvýšila o víc než pětinu.

„Loňská nízká srovnávací základna ve výrobě motorových vozidel významně ovlivnila meziroční tempo růstu. V rámci letošního roku však byla průmyslová produkce na úrovni srovnatelné s předchozími měsíci,” uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

„Na téměř šedesátiprocentní zvýšení produkce v automobilovém průmyslu se musíme dívat především v kontextu nízkého sronávacího základu, kdy loni na tuto část odvětví doléhal čipový hladomor,” připomněl Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

V každém případě je podle něj vidět, že se v této části průmyslu situace stabilizovala. „Má v tuto chvíli buffer v podobě starších zakázek, k nimž se přidávají i zakázky nové, jak rovněž ukazují dnes zveřejněná data,” dodal Dufek.

Pozitivní zprávou je, že pozitivní výsledky nepřicházejí pouze z automobilového průmyslu. „I bez pomoci nízké základny se výroba znovu slušně zvedla ve výrobě elektrických zařízení a výrobě strojů a zařízení. Naopak nadále se nedařilo energeticky náročným odvětvím jako výrobě základních kovů či výrobě nekovových minerálních výrobků,” uvedl Patrik Rožumberský, ekonom UniCredit Bank.

Průmysl se ještě prohne pod tíží energetické drahoty

Obory citlivé na vývoj cen surovin a energií už nyní indikují, že domácí i zahraniční poptávka se začínají zadrhávat. Je tak podle analytiků pravděpodobné, že v dalších měsících už od průmyslu nemůžeme očekávat tak silná čísla jako doposud. Problém energetické drahoty se ještě více odkryje na přelomu roku, kdy mnoha výrobním podnikům skončí fixace cen.

„Statistiky nových zakázek sice vyznívají optimisticky, avšak stále je třeba brát v úvahu, že vycházejí z běžných cen. A ty rostou v desítkách procent, takže i 22 procentní nárůst zakázek v tomto směru příliš mnoho neříká,” upozornil Dufek.

Průmysl má před sebou náročné období, kdy se bude muset vypořádávat s vysokými cenami energií, slabší poptávkou a tlakem na úspory.

Za celý letošní rok pak průmyslová výroba podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy vykáže růst 2,3 procenta, což značí výrazné zpomalení z loňské úrovně růstu ve výši rovných osmi procent. „V příštím roce tempo jejího růstu nepatrně zrychlí, nad hodnotu tří procent. Útlum tuzemské průmyslové výroby tak bude pokračovat, byť průmysl sám o sobě do recese nespadne,” dodal Kovanda.

Stavebnictví pokračuje v sestupu

Stavební produkce v září podle ČSÚ dále prohloubila svůj reálný meziroční pokles (-3,7 procenta). Meziměsíčně klesla (-1,7 %) a navázala tak na vytrvalý trend panující od března letošního roku (kromě srpna).

K meziměsíčnímu poklesu došlo v obou segmentech, tedy jak v pozemním (-1,8 procenta), tak i v inženýrském stavitelství (-1,4 procenta). Počet stavebních povolení sice meziročně klesl o 9,9 procenta, jejich orientační hodnota byla však o více než 16 procent vyšší, a to především díky výstavbě dopravní infrastruktury.

Počet zahájených bytů byl meziročně o 43,4 procenta nižší, zejména v segmentu bytových domů (-68,3 procenta). Počet dokončených bytů byl pak meziročně vyšší o 48,5 procenta, což odráží početnější výstavbu v předchozích letech, která by měla podpořit růst počtu dokončených staveb i v dalších měsících.

„Nedostatek a vysoké ceny stavebních materiálů spolu s dražším financováním by měly i nadále být hlavními faktory pro pokračující negativní vývoj ve stavebnictví po zbytek roku. Poptávka by měla i nadále slábnout vlivem dražšího financování a zhoršující se finanční situace domácností, zatímco nabídka bude v nejbližším horizontu podpořena výstavbou načatou v předchozích letech,” uvedla ekonomka Jana Steckerová z Komerční banky.

