Optimismus je opium lidstva

Ministryně obrany Jana Černochová považuje schůzku amerického prezidenta Trumpa s ukrajinskou hlavou státu Zelenským ve Vatikánu za průlom. Vyjadřuje podle ní naději, že Trump prozřel v tom, že ruský prezident Vladimir Putin je agresor. Za posun schůzku považuje i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Ach ti čeští posunovači.

Kdybychom měli lepší paměť, věděli bychom, že válku je třeba zastavit v našich srdcích dříve, než se přenese na frontu. Ze srdcí je nutno vykořenit nenávist dříve, než bude pozdě. A k tomu nám poslouží dialog, vyjednávání, naslouchání, diplomatické schopnosti, kreativita i prozíravá politika, jež dokáže vybudovat nový systém soužití, který by se již nezakládal na zbraních a jejich síle, na zastrašování. Každá válka představuje nejenom selhání politiky, ale také ostudnou kapitulaci před silami zla. Hádejte kdo to napsal. Přece komunistka Konečná.

Odvolací soud zrušil rozsudek, podle nějž měla SOCDEM (dříve ČSSD) zaplatit potomkům právníka Zdeňka Altnera 18,5 milionu korun a smluvní pokutu ve výši několika set milionů. Případ se vrací k novému projednání, vyplývá z databáze Infosoud. Vývoj ve sporu nyní potvrdil i Altnerův syn Patrik. Podle něj je nefér, že soud po 25 letech trvání pře rozhodl od stolu bez nařízení jednání. Nárok? Téměř půl miliardy korun.

Politický diář Jany Havligerové: Veselé Velikonoce Názory Premiér Petr Fiala a jeho vyznání: "Reprezentuju vládu České republiky a musím se podle toho chovat. To, že třeba chodím v obleku a v kravatě, to není, že jsem nějaký namustrovaný panák nebo papaláš. Já tím vyjadřuju úctu k té funkci, kterou mám, ale i k vám,“ říká. Oblek je prý pro něj „symbolem úcty a respektu k naší krásné zemi, kterou mám čest reprezentovat“. „Jsem ten netričkový, ale košilový typ,“ myslí si o sobě. A co až nebude reprezentovat? Jana Havligerová Přečíst článek