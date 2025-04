Rubio vyhrožuje ukončením mírových procesů na Ukrajině

Spojené státy ukončí úsilí zprostředkovat mír mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud během několika dní nebude jasné, že je možné válku zastavit, prohlásil americký ministr zahraničí Marco Rubio, který ve Francii jednal o možnostech zastavení bojů. Rubio řekl, že americký prezident Donald Trump má řadu dalších priorit, na které se musí soustředit. Válku rozpoutalo Rusko invazí na Ukrajinu v únoru 2022. Podle Kremlu určitý pokrok v jednání o míru nastal, rozhovory se Spojenými státy jsou ale komplikované.

„Musíme zjistit, zda je možné válku na Ukrajině ukončit,“ řekl Rubio a zdůraznil, že jasno musí být v řádu dní. „Pokud to možné nebude, tak prezident může říct, že končíme,“ uvedl.

USA podle Rubia chtějí válku zastavit, musí ale od Ruska i Ukrajiny vědět, že o mír stojí. „Jinak máme řadu dalších priorit,“ řekl. Kyjev již dříve bez podmínek souhlasil s americkým návrhem na celkové příměří. Moskva se takto jasně nevyjádřila, ale opakovaně uvedla, že s myšlenkou souhlasí, zároveň však požaduje řešit takzvané prvotní příčiny konfliktu. Hovoří také o zrušení některých západních sankcí před ukončením bojů.

Ukrajina, která s příměřím předem souhlasila, zdůrazňuje, že budoucí mírová dohoda bude muset obsahovat bezpečnostní záruky pro případ dalšího ruského napadení. Za nejvýznamnější pak Kyjev považuje jistoty od USA, které jsou stejně jako Rusko jadernou mocností. Rubio dnes bez podrobností řekl, že otázka záruk se na jednání v Paříži zmínila. Poznamenal, že bezpečnostní záruky jsou problémem, který je možné vyřešit tak, aby výsledek byl přijatelný pro všechny.

Komplikovaná jednání Rusů s Američany

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes podle agentury Reuters řekl, že jednání s Američany jsou „docela komplikovaná, protože téma rozhodně nepatří k těm snadným“. Rusko chce konflikt vyřešit a zajistit své vlastní zájmy a je otevřené dialogu, uvedl také Peskov.

Rubio už na počátku dubna po bruselském jednání ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance řekl, že ruský prezident Vladimir Putin se bude muset velmi brzy vyjádřit, zda to s mírem myslí vážně, protože Trump nepřistoupí na nekonečné debaty.

Rubiovo dnešní vyjádření podle Reuters zdůrazňuje rostoucí pocit marnosti v Bílém domě z nedostatečného pokroku v úsilí konflikt urovnat. Agentura poznamenala, že válka na Ukrajině je jednou z položek na rostoucím seznamu geopolitických výzev.

Trump během prezidentské kampaně prohlásil, že by mohl Putina a hlavu ukrajinského státu Volodymyra Zelenského donutit přestat bojovat do 24 hodin po svém opětovném nástupu do Oválné pracovny 20. ledna. USA později tuto lhůtu prodloužily do Trumpových prvních 100 dnů ve funkci, které se završí 30. dubna.

Rubio ve čtvrtek v Paříži jednal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a ministrem zahraničí Jeanem-Noëlem Barrotem, aby s nimi hovořil o ukončení války na Ukrajině. Na schůzku přicestovali také britští a němečtí bezpečnostní poradci a ukrajinská delegace. Elysejský palác po jednání oznámil, že rozhovory byly výborné, pozitivní a konstruktivní. Rubio o obsahu jednání následně informoval ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

