Veselé velikonoce

Premiér Petr Fiala a jeho vyznání: "Reprezentuju vládu České republiky a musím se podle toho chovat. To, že třeba chodím v obleku a v kravatě, to není, že jsem nějaký namustrovaný panák nebo papaláš. Já tím vyjadřuju úctu k té funkci, kterou mám, ale i k vám,“ říká. Oblek je prý pro něj „symbolem úcty a respektu k naší krásné zemi, kterou mám čest reprezentovat“. „Jsem ten netričkový, ale košilový typ,“ myslí si o sobě. A co až nebude reprezentovat?

Tomio Okamura dělá tajnosti s tím, kde bude na podzim kandidovat. Šéf SPD si vybírá mezi dvěma kraji, které mohou sněmovní volby, díky četnosti voličů, dost možná rozhodnout. Pokud by si vybral Moravskoslezský kraj, může jít do pikantního souboje s předsedou ANO Andrejem Babišem. Ve hře je ale i Středočeský kraj, kde by, jak se domnívá, neměl za soupeře tak těžké váhy.

Andrej Babiš je přesvědčený, že vládní koalice se bojí, aby lidi slyšeli to, na co se chtějí zeptat. Na schůzi sněmovny obvinil vládu ze zbabělosti, vylhaným rozpočtem a strašením válkou. „Je to normální kampaň,“ řekl během čtyřicetiminutového projevu. Zpochybnil i to, že vláda dává nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu, a také účelnost a průhlednost některých obranných nákupů. „Naopak bez rozmyslu a bez ohledu na skutečné potřeby naší armády rozhazují desítky miliard korun,“ podotkl Babiš. Ano, bez důkazů jde všechno.

Poslanci ODS předložili návrh zákona, který by upravil jednací řád tak, aby omezil opoziční obstrukce. Hlavní je omezení délky proslovů, které nyní nejsou nijak korigovány. To je na samém konci volebního období velmi statečný záměr.