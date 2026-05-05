Martin Pýcha: Mrakodrap pro prasata, evropské iluze a konkrétní ekonomická realita
Debata o moderním zemědělství v Evropě se často opírá o silné obrazy a emoce, méně už o ekonomickou realitu. Extrémní příklady ze světa, jako jsou vysoce koncentrované velkochovy, přitom nejsou jen kuriozitou. Ukazují limity systému, ve kterém se dnes pohybujeme i my v Evropě.
Zemědělská produkce je ve své podstatě svázána třemi základními faktory: objemem produkce, dopadem na životní prostředí a úrovní welfare zvířat. Tyto faktory nejsou vzájemně posilující, ale naopak v napětí. Zvýšení standardů welfare znamená vyšší náklady na jednotku produkce, typicky o desítky procent. Extenzivnější chovy vyžadují násobně více půdy, což zvyšuje tlak na krajinu. Naopak intenzifikace snižuje nároky na půdu, ale vyvolává otázky ohledně etiky a vnímání veřejností.
Evropský model se dlouhodobě snaží hledat rovnováhu. Problém nastává ve chvíli, kdy se z této rovnováhy stává politický nebo společenský ideál bez vazby na ekonomiku. Produkce potravin je totiž odvětví s nízkými maržemi a vysokou citlivostí na náklady. Jakmile se systém dostane mimo ekonomickou udržitelnost, produkce se přesouvá jinam.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Typickým příkladem je diskuse o extenzivních chovech. Ty přinášejí nesporné benefity v oblasti welfare, ale současně zvyšují náklady, snižují produktivitu a v některých případech i zhoršují environmentální parametry na jednotku produkce. Například u drůbeže může rozdíl v nákladech mezi intenzivním a extenzivním systémem dosahovat 20,50 procenta, zatímco potřeba půdy může být i několikanásobná. To jsou hodnoty, které se přímo promítají do cen potravin.
Do této rovnice vstupuje globální trh. Ten nepracuje s hodnotovými preferencemi, ale s cenou. Produkce v Jižní Americe nebo Asii probíhá při výrazně nižších nákladech, nejen kvůli levnější práci, ale především kvůli odlišným regulatorním rámcům. Rozdíl v produkčních nákladech u hovězího masa může činit i desítky procent. Tyto rozdíly pak určují světové ceny, ke kterým se evropský producent musí vztahovat.
Přísná pravidla pro domácí producenty
Evropská obchodní politika tento tlak dále zesiluje. Otevírání trhu dovozům ze zemí s nižšími standardy vytváří asymetrii: domácí producenti musí splňovat přísná pravidla, zatímco konkurenční zboží vzniká za podmínek, které by v EU nebyly přípustné. I relativně omezené objemy dovozu přitom mohou významně ovlivnit tržní cenu, v některých komoditách jsme v minulosti viděli cenové výkyvy v řádu desítek procent.
Výsledkem je strukturální tlak na evropské zemědělství. Pokud se produkce v Evropě omezí bez odpovídajícího poklesu spotřeby, vzniklý prostor zaplní dovoz. Ten však často přichází z prostředí s nižšími environmentálními i welfare standardy. Z globálního pohledu tak nedochází ke zlepšení, ale k přesunu problému.
Agrofert může znovu čerpat dotace a účastnit se veřejných zakázek. Státní fond dospěl k závěru, že jeho struktura je v souladu se zákonem a premiér Andrej Babiš tak není ve střetu zájmů.
Agrofert může opět čerpat dotace. A vyplacené miliardy se vymáhat nebudou, rozhodl fond
Zprávy z firem
Agrofert může znovu čerpat dotace a účastnit se veřejných zakázek. Státní fond dospěl k závěru, že jeho struktura je v souladu se zákonem a premiér Andrej Babiš tak není ve střetu zájmů.
Hledání rovnováhy
Evropa se tak dostává do paradoxní situace: nastavuje nejvyšší standardy na světě, ale zároveň otevírá svůj trh produkci, která tyto standardy nesplňuje. Tento nesoulad není pouze politickou otázkou, ale především ekonomickým faktem s konkrétními dopady na ceny, soběstačnost i strukturu venkova.
Pokud má být evropský model dlouhodobě udržitelný, je nezbytné vést debatu na základě reálných dat a ekonomických souvislostí. Každé rozhodnutí v oblasti zemědělské politiky má totiž měřitelné důsledky, pro producenty, spotřebitele i krajinu. Ignorování těchto vazeb nevede k ideálnímu stavu, ale k přesunu produkce mimo náš vliv.
Evropské zemědělství nestojí před volbou mezi „dobrým“ a „špatným“ modelem. Stojí před nutností hledat rovnováhu v prostředí, kde globální konkurence žádnou rovnováhu neřeší. A právě v tom spočívá podstata současné výzvy.
Autor je předseda Zemědělského svazu České republiky