Lukáš Kovanda: Slevové akce Black Friday jsou tu. A s nimi i falešné slevy

Už za deset dní, 25. listopadu, nastane letošní Black Friday. Den plný slev, importovaný z USA, se v Česku uchytil v necelém posledním desetiletí zejména v oblasti internetového nakupování. Letos se vyplatí nakupovat zvláště elektroniku. Naopak, s nákupy třeba oděvů je lepší vyčkat na povánoční nebo novoroční slevové akce.

Prodejci už v řadě případů slevové akce pod visačkou Black Friday rozjeli, neboť se snaží slevové období vytěžit co nejvíce, zdaleka nejen v jednom či několika málo dnech. V řadě případů ceny opravdu snižují, přičemž sází na to, že si slevy více než vykompenzují objemem. Tedy že přilákají k nákupům o tolik více lidí, než by se jim to povedlo bez slev, takže nakonec se jim celá akce vyplatí právě i při existenci slev. Zhruba třetina slev může být ovšem falešných, jak plyne z loňského zjištění České obchodní inspekce, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Slevové šílenství utlumila inflace

Rapidní inflace – která nyní činí meziročně více než patnáct procent – letos slevové šílenství poněkud utlumí. Prodejcům zboží rostou náklady, včetně těch přepravních nebo nákladů na pracovní sílu či energie, takže si nemohou dovolit jít s cenami tolik dolů, jako pokud by tak výrazná inflace nepanovala.

Black Friday byl do Česka importován ze Spojených států, do širšího povědomí se dostal po roce 2013, v souvislosti s rozvojem online nakupování. Pro zákazníky je lákavou možností, jak využít slev a zároveň se vyhnout narvaným obchodním centrům a souvisejícím frontám u pokladny.

Black Friday láká tři pětiny Čechů

Nákupy během „Černého pátku“ – jak v e-shopech, tak z menší části také už i v kamenných obchodech – podniká v průměru posledních let zhruba 60 procent Čechů, obvykle si koupí tří produkty. Ženy letos utratí v průměru 3700 korun, muži 4000 korun. Muži běžně nakupují hlavně elektroniku, ženy oblečení a obuv. Obecně populární je také nákup kosmetiky, dětského zboží a domácích spotřebičů.

Tak jako v minulých letech i letos ovšem musí být lidé během „Černého pátku“ obzvláště na pozoru. Prodejci totiž s oblibou klamou zákazníky přemrštěnými či falešnými slevami, až v desítkách procent případů. Obchodníci například těsně před slevovým obdobím, třeba před začátkem „Black Weeku“, tedy celého týdne slev, jenž vrcholí „Černým pátkem“, ceny výrazně nadsadí.

Opticky pak sleva vypadá mnohem větší. Prodejci také uplatňují trik nabízení „speciálních sad“, přičemž v balení, ve kterém zákazník zboží dostane, chybí část obvyklého vybavení a příslušenství (k mobilu tak třeba nedostane propojovací kabely, sluchátka nebo baterie).

Ceny si lze ověřit přes srovnávače

Pokud se zákazník nechce stát obětí triku, měl by využívat internetových srovnávačů cen, webové stránky Hlídač shopů, případně na webových stránkách České obchodní inspekce ověřovat, zda ten či onen e-shop není rizikový.

Na obrázku níže je obrázek právě ze stránky Hlídač shopů, jenž zachycuje vývoj ceny namátkově vybraného konkrétního produktu ve vybraném tuzemském internetovém obchodě – sluchátek Apple Airpods v Datartu. Je patrné výrazné zlevnění posledních dnů, ale také určité navýšení ceny před zavedením této slevy, která pak kvůli tomu působí ještě výrazněji.

Vývoj ceny sluchátek AirPods v Datartu:

zdroj: Hlídač shopů, hlidacshopu.cz

Podle analýzy nákupního rádce Heureka.cz vždy neplatí, že by bylo v listopadu zboží levnější než v jiných měsících roku. Někteří prodejci i po padesátiprocentní slevě nabízejí zboží za cenu, za kterou se dá sehnat i u ostatních prodejců, a to třeba i bez slevové akce.

Triky se slevou jsou přitom zákonem zakázány. Za porušení zákona o ochraně spotřebitele může Česká obchodní inspekce uložit pokutu až do výše pěti milionů korun.

Nákupního šílenství se letos snaží zneužít podvodníci, ba přímo zločinci. Třeba přes komunikační aplikaci WhatsApp nebo sociální síť Facebook se k českým uživatelům v minulých letech šířily podvodné zprávy vydávající se za poukazové akce Teska, Penny nebo Lidlu. Od lidí lákaly osobní údaje, mobilní platby i přístup k bankovnímu účtu.

Sto let stará tradice

Black Friday následuje každoročně po Dni díkuvzdání v USA, který připadá na čtvrtý čtvrtek v listopadu. Od počátku 30. let minulého století jde v USA o začátek vánoční nákupní sezóny. Kamenné obchody tam od té doby každoročně otevírají velmi brzy a mají otevřeno i ve večerních hodinách.

Od poloviny nultých let jde v USA kvůli nástupu e-shopů o nejrušnější obchodní den v roce. Jeho význam však v posledních letech klesá, neboť prodejci zahajují vánoční sezónu nově už dříve. Letos jeho význam dále umenší pandemické situace a světová čipová krize. Časově omezené akční slevy či zvýhodněné nabídky už nejsou záležitostí jediného dne, ale prodejci je rozkládají o do celých týdnů (viz „Black Week“), či dokonce měsíců, listopadu i prosince.

Původ názvu se datuje do počátku 60. let ve Filadelfii, kdy tamní ulice byly pod náporem aut i nakupujících rušné, až černaly. Existuje ale i alternativní vysvětlení: prodejci se dostávají z červených do černých čísel, tedy ze ztráty do zisku.