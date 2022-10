Vánoce se blíží. I kamenné prodejny se musejí chovat jako e-shop, jinak zkrachují, tvrdí odborníci

Obchodníky čeká nejdůležitější sezona v roce – Vánoce. Kamenné prodejny budou natřískané k prasknutí, přesto skutečný nákup učiní jen zlomek návštěvníků. Jak jejich podíl zvýšit? Nejlépe službami podobnými těm z e-shopů, shodli se odborníci na retail, kteří vystoupili na konferenci Boost your business!, kterou pořádal byznysový portál newstream.cz.

„Možná si budete chvíli ťukat na čelo, ale tohle vám ještě nikdo neřekl: Pokud chcete v současné době zvýšit tržby, vsaďte na neloajální zákazníky,“ uvedl na konferenci Boost your business! Arjun Singh z poradenské společnosti Arthur D Little, který se zaměřuje na globální trendy v maloobchodě. „Zní to jako paradox, ale právě neloajální zákazníci nyní utrácejí a jsou ochotní zaplatit i více než vaši věrní klienti. Z těch už další peníze nedostanete,“ dodal Singh.

Právě tento přístup je jednou z rad, které před nadcházející vánoční sezonou obchodníci dostali. Přitom právě český retail se v posledním roce dostává pod tlak. Podle dat Českého statistického úřadu se tržby v maloobchodu za srpen propadly meziročně o 8,8 procenta a tržby klesají s výjimkami již od jara.

„K meziročnímu poklesu tržeb v maloobchodě přispěl vývoj prodeje potravin i nepotravinářského zboží. Tržby těchto odvětví klesaly nepřetržitě již čtvrtý měsíc a v srpnu se pokles ještě prohloubil. Na snížení maloobchodních tržeb se podílel i nižší prodej pohonných hmot, avšak oproti předchozímu měsíci pokles zmírnil,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Zaveďte služby e-shopů

Výrazně pak propadají také tržby e-shopů, a to vůbec poprvé v historii. Je to ale zkreslené mimořádně vysokou srovnávací základnou loňského roku, kdy vrcholila pandemie covidu-19, byla zavřena řada obchodů a lidé nakupovali převážně přes internet.

„Právě služby e-shopů přitom mohou být klíčovým ukazatelem, aby lidé nakonec nakoupili právě ve vašem obchodu,“ uvedl CEO Global Payments Igor Žganjer. „Běžné to je například při nákupu obuvi či oblečení. Pokud nemáte zákazníkovu velikost a nabídnete mu, že si ji může vyzvednou či vyzkoušet nejpozději druhý den, je vysoce pravděpodobné, že právě u vás nakoupí,“ dodal Žganjer.

Podle dat Global Payments uvedení těchto služeb zvyšuje tržby obchodníkům v průměru o pět až deset procent. „O dalších 12 až 18 procent pak vzrostly v průměru obchodníkům, kteří zavedli platbu kartou,“ prozradil Josef Kunčar z VISA.

A potvrzuje to také spolumajitel a výkonný ředitel Klenotnictví JK Dušan Mynarčík, tedy člověk z velmi tradičního a na přímém prodeji postaveném byznysu. „On-line u nás nakupuje desetina zákazníků. Ale e-shop pro nás funguje jako výkladní skříň, klienti si zboží prohlédnou na webu, předvyberou a nákup uskuteční v našem showroomu. Online většinou nakupují zákazníci, kteří už s námi mají nějakou zkušenost,“ vysvětluje Mynarčík.

