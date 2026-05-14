Lukáš Kovanda: Praha se plní auty. Je to problém
Praha patří mezi nejvíce motorizované regiony Evropské unie. Na tisíc obyvatel už připadá 753 osobních vozů. Za deset let v metropoli přibylo přes 365 tisíc registrovaných osobních aut. Praha se v evropském srovnání dostává mezi regiony s nejvyšší mírou motorizace. Pro město to znamená větší tlak na dopravu, parkování i kvalitu života.
V Praze dramaticky přibývá aut. V posledních deseti letech se počet registrovaných osobních automobilů v české metropoli zvýšil o více než 44 procent, což patří k nejvýraznějším nárůstům v Evropské unii.
Za poslední dekádu zažila Praha výrazný nárůst počtu osobních automobilů. V roce 2013 připadalo na 1 000 obyvatel metropole 565 osobních vozů, zatímco v roce 2023 toto číslo vzrostlo na 753 (viz mapka Eurostatu). Tento nárůst o téměř 190 vozidel na 1 000 obyvatel řadí Prahu mezi desítku nejvíce motorizovaných regionů EU, a přitom také nadále nejrychleji se motorizujících se regionů v Evropské unii.
Za dekádu přibylo přes 365 tisíc aut
Zatímco v roce 2013 bylo v Praze registrováno rovných 821 tisíc osobních automobilů, roku 2023 už to bylo 1 186 209 vozů. V celé EU míra motorizace narůstala v daném období procentuálně výrazněji pouze ve dvou italských regionech a v Rumunsku, které však bylo roku 2013 motorizováno v rámci EU extrémně podprůměrně, takže jde o nárůst silně živený nízkou vstupní základnou. Konkrétně, Rumunsko vykazovalo roku 2013 pouze 242 osobních aut na 1000 obyvatel, zatímco průměr EU tehdy činil 493 vozů na 1000 obyvatel. Připomeňme, že Praha už tehdy vykazovala v rámci EU nadprůměrnou hodnotu, oněch zmíněných 565 osobních aut na 1000 obyvatel. Praha tedy vykazuje vysoké tempo nárůstu i z relativně vysoké, nadprůměrné základny.
P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.
Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii
Newstream TV
P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.
Zmíněné dva italské regiony, Valle d’Aosta a autonomní provincie Trento, zase těží ze specifických, příhodných daňových podmínek pro registraci vozidla. To je třeba podtrhnout obecněji. Daná čísla vycházejí z registrací vozidel, nikoli z měření reálného provozu. Mnoho vozidel registrovaných v Praze nemusí být nutně provozováno na jejím území. Hlavní město je centrem státní správy a sídlem mnoha firem a leasingových společností, které často evidují svá vozidla na pražských adresách, i když jsou fyzicky provozována jinde.
Pro srovnání, i přes tento nárůst zůstává Praha s hodnotou 753 aut na 1 000 obyvatel pod některými regiony v EU. Například zmíněný alpský region Valle d’Aosta v Itálii vykázal v roce 2023 neuvěřitelných 2 295 osobních aut na 1 000 obyvatel. Itálie obecně dominuje v počtu osobních automobilů na obyvatele, přičemž šest z deseti nejvíce motorizovaných regionů EU se nachází právě zde.
Zní to jako protimluv. Ceny benzinu a nafty se během války na Blízkém východě zvedly o třetinu a staly se hybnou silou inflace. Ta v dubnu meziročně poskočila na 2,5 procenta, a to i přes donkichotskou snahu vlády ceny paliv regulovat. Přesto Česká národní banka nemusí kvůli drahým palivům zvedat sazby. Cena paliv totiž působí zároveň jako proinflační i protiinflační faktor.
Dalibor Martínek: Nafta pracuje za ČNB
Názory
Zní to jako protimluv. Ceny benzinu a nafty se během války na Blízkém východě zvedly o třetinu a staly se hybnou silou inflace. Ta v dubnu meziročně poskočila na 2,5 procenta, a to i přes donkichotskou snahu vlády ceny paliv regulovat. Přesto Česká národní banka nemusí kvůli drahým palivům zvedat sazby. Cena paliv totiž působí zároveň jako proinflační i protiinflační faktor.
Auto jako standard i problém
Tento trend v Praze naznačuje, že automobil se stává standardní součástí života mnoha obyvatel, ať už pro denní dojíždění, nebo víkendové výlety. Nárůst počtu vozidel může také odrážet rostoucí kupní sílu domácností, která navzdory inflačním tlakům posledních let umožňuje pořízení nového vozu nebo druhého auta do rodiny.
Na druhou stranu tento vývoj klade zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, životní prostředí a kvalitu života v hustě obydlených čtvrtích. Praha tak stojí před výzvou najít rovnováhu mezi potřebami individuální dopravy a udržitelností, aby se statistická iluze motorizace nestala nepříjemnou realitou.