Lukáš Kovanda: Praha se plní auty. Je to problém

Lukáš Kovanda: Praha se plní auty. Je to problém

Profimedia
Lukáš Kovanda
Praha patří mezi nejvíce motorizované regiony Evropské unie. Na tisíc obyvatel už připadá 753 osobních vozů. Za deset let v metropoli přibylo přes 365 tisíc registrovaných osobních aut. Praha se v evropském srovnání dostává mezi regiony s nejvyšší mírou motorizace. Pro město to znamená větší tlak na dopravu, parkování i kvalitu života.

V Praze dramaticky přibývá aut. V posledních deseti letech se počet registrovaných osobních automobilů v české metropoli zvýšil o více než 44 procent, což patří k nejvýraznějším nárůstům v Evropské unii.

Za poslední dekádu zažila Praha výrazný nárůst počtu osobních automobilů. V roce 2013 připadalo na 1 000 obyvatel metropole 565 osobních vozů, zatímco v roce 2023 toto číslo vzrostlo na 753 (viz mapka Eurostatu). Tento nárůst o téměř 190 vozidel na 1 000 obyvatel řadí Prahu mezi desítku nejvíce motorizovaných regionů EU, a přitom také nadále nejrychleji se motorizujících se regionů v Evropské unii.

Za dekádu přibylo přes 365 tisíc aut

Zatímco v roce 2013 bylo v Praze registrováno rovných 821 tisíc osobních automobilů, roku 2023 už to bylo 1 186 209 vozů. V celé EU míra motorizace narůstala v daném období procentuálně výrazněji pouze ve dvou italských regionech a v Rumunsku, které však bylo roku 2013 motorizováno v rámci EU extrémně podprůměrně, takže jde o nárůst silně živený nízkou vstupní základnou. Konkrétně, Rumunsko vykazovalo roku 2013 pouze 242 osobních aut na 1000 obyvatel, zatímco průměr EU tehdy činil 493 vozů na 1000 obyvatel. Připomeňme, že Praha už tehdy vykazovala v rámci EU nadprůměrnou hodnotu, oněch zmíněných 565 osobních aut na 1000 obyvatel. Praha tedy vykazuje vysoké tempo nárůstu i z relativně vysoké, nadprůměrné základny.

Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii

P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.

Zmíněné dva italské regiony, Valle d’Aosta a autonomní provincie Trento, zase těží ze specifických, příhodných daňových podmínek pro registraci vozidla. To je třeba podtrhnout obecněji. Daná čísla vycházejí z registrací vozidel, nikoli z měření reálného provozu. Mnoho vozidel registrovaných v Praze nemusí být nutně provozováno na jejím území. Hlavní město je centrem státní správy a sídlem mnoha firem a leasingových společností, které často evidují svá vozidla na pražských adresách, i když jsou fyzicky provozována jinde.

Pro srovnání, i přes tento nárůst zůstává Praha s hodnotou 753 aut na 1 000 obyvatel pod některými regiony v EU. Například zmíněný alpský region Valle d’Aosta v Itálii vykázal v roce 2023 neuvěřitelných 2 295 osobních aut na 1 000 obyvatel. Itálie obecně dominuje v počtu osobních automobilů na obyvatele, přičemž šest z deseti nejvíce motorizovaných regionů EU se nachází právě zde.

Auto jako standard i problém

Tento trend v Praze naznačuje, že automobil se stává standardní součástí života mnoha obyvatel, ať už pro denní dojíždění, nebo víkendové výlety. Nárůst počtu vozidel může také odrážet rostoucí kupní sílu domácností, která navzdory inflačním tlakům posledních let umožňuje pořízení nového vozu nebo druhého auta do rodiny.

Na druhou stranu tento vývoj klade zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, životní prostředí a kvalitu života v hustě obydlených čtvrtích. Praha tak stojí před výzvou najít rovnováhu mezi potřebami individuální dopravy a udržitelností, aby se statistická iluze motorizace nestala nepříjemnou realitou.

Xpeng hledá továrnu v Evropě. Závody VW přijdou Číňanům „trochu zastaralé“

Xpeng hledá továrnu v Evropě. Závody VW přijdou Číňanům „trochu zastaralé"
ČTK

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng jedná s Volkswagenem i dalšími automobilkami o možné koupi továrny v Evropě. Firma zároveň zvažuje výstavbu vlastního závodu. Podle zástupce Xpengu ale ne všechny evropské továrny splňují požadavky na nejnovější modely značky. Volkswagen se přitom potýká s nadbytečnými výrobními kapacitami.

Ve hře je koupě i nový závod

Xpeng, jehož akcie se obchodují na hongkongské burze, podle svého výkonného ředitele pro severovýchodní Evropu Elvise Chenga jedná s německou automobilkou o tom, zda by v Evropě bylo možné najít vhodné výrobní místo. Cheng to řekl na konferenci Future of the Car, kterou Financial Times pořádaly v Londýně.

Volkswagen ve společnosti Xpeng vlastní podíl. V Číně zároveň provozuje společné podniky s tamními partnery SAIC, FAW a JAC. Žádný z těchto společných podniků však v současnosti nemá výrobní kapacity v Evropě.

Továrny Volkswagenu jsou podle Xpengu zastaralé

Xpeng kromě koupě existující továrny zvažuje také výstavbu nového evropského závodu, napsal britský list.

„Domníváme se, že ne všechny továrny dokážou splnit požadavky kladené na naše nejnovější či budoucí produkty,“ řekl Cheng deníku Financial Times. Dodal, že závody Volkswagenu jsou podle něj „trochu zastaralé“.

Blume už dříve uvedl, že Volkswagen prověří, zda se v Evropě otevírají příležitosti pro čínské partnery skupiny. Německá automobilka se potýká s nadbytečnou výrobní kapacitou.

O továrnu v Evropě usiluje i BYD

O převzetí nedostatečně vytížených evropských továren jedná také čínská automobilka BYD. Podle Financial Times vede rozhovory se společností Stellantis i s dalšími evropskými výrobci automobilů.

Honda škrtá elektroplány. Poprvé za téměř 70 let je v červených číslech

ČTK

Japonská automobilka Honda poprvé po téměř 70 letech spadla do celoroční ztráty. Automobilku stáhla hlavně americká dovozní cla a nevydařená sázka na elektromobily. Zachránit ji nyní mají motocykly.

Japonská automobilka Honda Motor vykázala za uplynulý finanční rok první roční provozní ztrátu od vstupu na burzu v roce 1957. Za 12 měsíců do konce března činila ztráta 414,3 miliardy jenů, tedy zhruba 54,5 miliardy korun. O rok dříve firma ještě vykázala provozní zisk 1,2 bilionu jenů.

Za propadem stojí hlavně americká dovozní cla a náklady přesahující devět miliard dolarů, které automobilka spojila s restrukturalizací svého byznysu v oblasti elektromobilů. Honda o tom dnes informovala ve výsledkové zprávě.

Analytici oslovení společností LSEG čekali mírnější ztrátu. Jejich mediánový odhad počítal se ztrátou 315,6 miliardy jenů.

Elektromobily se ukázaly jako drahý problém

Celkové ztráty související s elektromobily se u druhého největšího japonského výrobce aut vyšplhaly na 1,45 bilionu jenů. Vzhledem ke zpomalující poptávce po elektromobilech ve Spojených státech Honda zastavila vývoj tří modelů určených pro výrobu v Severní Americe.

Společnost zároveň ustupuje od části svých dřívějších plánů v elektromobilitě. Zrušila dlouhodobý cíl, podle kterého měly elektromobily do roku 2030 tvořit pětinu jejího prodeje. Ruší také záměr prodávat do roku 2040 pouze elektromobily a vozy na palivové články.

Honda sází na návrat do zisku

Podnik očekává, že v aktuálním finančním roce bude čelit dodatečným nákladům kolem 500 miliard jenů. Přesto počítá s návratem do zisku. Pro letošní rok prognózuje provozní zisk 500 miliard jenů a spoléhá především na úsporná opatření a ziskové podnikání s motocykly.

„Motocyklový byznys rozšíří výrobní kapacitu v Indii a bude usilovat o rekordně vysoký prodej 22,8 milionu kusů,“ uvedla Honda.

