Předražené potraviny. Kontroly cen dopadly ještě hůř, než se čekalo, přiznal Nekula

Výsledky kontrol cen potravin České obchodní inspekce (ČOI) a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) jsou horší, než se očekávalo. Při jednání meziresortní komise k vysokým cenám potravin to na Twitteru uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Na tiskové konferenci poté řekl, že dochází k masivnímu porušování potravinového práva a rovněž zákona na ochranu spotřebitele, a to včetně nekalých obchodních praktik. Kontroly mají podle něho pokračovat.

Úřady v minulých dvou týdnech provedly přes 250 společných kontrol. Ceny potravin a nealkoholických nápojů v březnu podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně stouply o 23,5 procenta.

Prodejci nejsou poctivci, ukázaly kontroly

Nekula řekl, že by uvítal, kdyby se řetězce místo prodeje mnohdy předraženého zboží soustředily na plnění základních podmínek prodeje. Měly by podle něho dbát na dodržování všech hygienických zásad a na správné deklarování cen.

Vedoucí právního oddělení ČOI Vlastimil Turza uvedl, že ze 417 kontrol, které dělal úřad společně se SZPI či samostatně, se v 91 případech zjistilo porušení zákona. Nejčastěji se týkalo poctivosti prodeje, kdy obchodníci účtovali za zboží vyšší cenu, než byla na cenovce. Kontroly podle něho zjistily i porušování pravidel u slevových akcí, když řetězce porušovaly povinnosti uvádět nejnižší cenu za posledních 30 dnů.

Meziresortní skupina se na ministerstvu sešla podruhé. Nekula již dříve řekl, že ceny potravin naznačují, že obchodníci zneužívají svého postavení na trhu. Zástupci obchodu obvinění z nepřiměřeného růstu cen odmítají, podle nich jsou za něj zodpovědní především zemědělci a potravináři.

Podle Nekuly intenzivní kontroly vedou k tlaku na ceny. Jako příklad uvedl, že podle týdenního hlášení v polovině března průměrná cena vajec klesla proti předchozímu období o desítky haléřů, když se dříve přitom podle něho objevovaly názory, že budou vejce na Velikonoce stát až deset korun. Doplnil, že u másla se od prosince 2022 snížila cena za kostku z 53,40 korun na 42 korun. „V těchto dnech se dá ve slevových akcích pořídit kostka másla za méně než 30 Kč," řekl. Podle Nekuly klesají i ceny nesezonního zboží, což potvrzuje, že prostor na snížení cen na trhu je. „Někteří zkoušeli vyšponovat ceny na maximum a otestovat si práh bolesti," doplnil.

Nekulovým cílem je dosáhnout zdravého konkurenčního prostředí. Tento týden také zopakoval, že vláda nechce nijak narušovat trh například stanovováním maximálních cen.

Pracovní skupina vznikla po dohodě vlády pod vedením ministerstva zemědělství. Jsou v ní také zástupci ministerstva financí a obchodu, Národní ekonomické rady vlády (NERV) a zástupce Úřadu vlády. Členem je i jeden z poradců premiéra Petra Fialy (ODS).

