Lukáš Kovanda: Česku hrozí dramatický pád měny, varuje největší japonská investiční banka

Česku hrozí, že se během nadcházejícího roku dostane do závažné měnové krize, varuje největší japonská investiční banka Nomura. Při ní by došlo k náhlému, nečekanému a dramatickému znehodnocení české koruny. Podobný otřes hrozí podle Nomury také Maďarsku a Rumunsku, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

Japonská finanční instituce Česko a další zmíněné země varuje na základě své zevrubné analýzy osmi ekonomických ukazatelů, mezi nimiž je objem devizových rezerv, pokrytí dovozu těmito rezervami a dále třeba výše krátkodobých reálných úrokových sazeb či ukazatele související s rozpočtovou oblastí a s běžným účtem platební bilance. Nomura příslušnou zprávu zveřejnila v pondělí, cituje z ní agentura Bloomberg.

Euro nebo koruna? Je to skoro jedno. Češi i Slováci čelí inflaci kolem 15 procent Money Tempo meziroční míry inflace na Slovensku v říjnu zrychlilo na 14,9 procenta z 14,2 procenta v září, uvedl to slovenský statistický úřad. Inflace dosáhla nového maxima od června roku 2000, kdy přesáhla 15 procent. V Česku inflace v říjnu naopak zpomalila, byla ale mírně vyšší než na Slovensku. ČTK Přečíst článek

Běžný účet platební bilance v poměru k hrubému domácímu produktu podle všeho letos v Česku vykáže nejhlubší deficit za posledních patnáct let. V absolutním vyjádření vykazuje v posledních měsících nejhlubší deficit v historii (viz graf Bloombergu níže). Schodek státního rozpočtu ČR, klíčové složky tuzemských veřejných financí, letos Fialova vláda plánuje na 375 miliard korun, což by byla jeho druhá nejvyšší úroveň v historii ČR, hned po té z loňského roku.

Přitom deficit běžného účtu je projevem vnější nerovnováhy dané ekonomiky, tedy té ve vztahu k zahraničí. A deficit veřejných financí je zase projevem určité vnitřní nerovnováhy dané ekonomiky. Česko tak čelí dvěma zásadním nerovnováhám, vnější i vnitřní, což právě podle Nomury činí jeho hospodářství, a tedy i měnu, zvláště zranitelnými.

Stanislav Šulc: Koruna pod tlakem. Příští rok může razantně oslabit, přiznává i ČNB Názory ČNB již ve čtvrtek může zvýšit základní úrokové sazby. Půjde o zásadní moment zejména pro kurz české koruny. Před radou České národní banky v čele s guvernérem Alešem Michlem jsou složité měsíce. Již na jaře příštího roku by se mohla česká koruna dostat do vážných potíží. Roztočilo by to další vlnu inflace, míní komentátor newstream.cz Stanislav Šulc. Stanislav Šulc Přečíst článek

Nomura zmíněných osm ukazatelů analyzuje v rámci sestavování svého Damoklova indexu, který hodnotí náchylnost 32 rozvíjejících se ekonomik, včetně Česka, právě k měnové krizi. Tato náchylnost je nyní podle Nomury nejvyšší za uplynulých více než dvacet let.