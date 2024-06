Debata Trumpa s Bidenem: Došlo na osočování, hádky, „bláboly“ i lži

Republikán Donald Trump ve čtvrteční televizní debatě s Joem Bidenem na CNN zopakoval své tvrzení, že ruská invaze na Ukrajinu by nezačala, kdyby Spojené státy měly skutečného lídra, kterého by ruský prezident Vladimir Putin respektoval. Bidena nařkl, že ruskou invazi na Ukrajinu „podpořil“, aniž by své tvrzení jakkoliv rozvedl. Prohlásil rovněž, že sám by konflikt na Ukrajině vyřešil ještě jako zvolený prezident před inaugurací, nevysvětlil však, jak by toho docílil. Biden na Trumpovu adresu řekl, že „v životě neslyšel tolik blábolů“, Putina označil za „válečného zločince“ a vyzdvihl jednotu NATO.

Trump odpovídal na dotaz moderátorky CNN Dany Bashové, zda jsou pro něj přijatelné podmínky pro ukončení bojů ruského prezidenta, který požaduje, aby se Kyjev vzdal ambice připojit se k Severoatlantické alianci a aby ukrajinské jednotky opustily čtyři území na východě země, které nyní invazní vojska částečně okupují. Ukrajina požadavky odmítla; jejich přijetí by se podle ní rovnalo kapitulaci.

Trump začal na otázku odpovídat prohlášením, že američtí vojáci a veteráni „nemůžou vystát“ Bidena, řekl, že americký odchod z Afghánistánu v roce 2021 byl „nejhorším momentem v historii země“.

„Putin viděl tu neschopnost,“ prohlásil Trump a obvinil Bidenovo vedení nejen ze začátku války na Ukrajině, ale i teroristických útoků, které spáchalo loni v říjnu palestinské hnutí Hamás v jižním Izraeli.

„V životě jsem neslyšel tolik blábolů,“ reagoval Biden. Trumpa posléze kritizoval za jeho výrok z letošního února, kdy republikánský exprezident vzkázal Putinovi, aby si „dělal, co chce“.

„(Putin) chtěl dobýt Kyjev za pět dní, protože byl součástí starého Sovětského svazu...to se mu vůbec nepodařilo, ztratili tisíce vojáků, 500 tisíc vojáků,“ řekl mimo jiné Biden.

Trump: Zelenskyj je nejlepší obchodník na světě

Turmp na opětovné vyzvání moderátorky odpověděl, že Putinovy podmínky pro konec války na Ukrajině pro něj přijatelné nejsou. USA však podle něj na válku „hloupě“ vydávají miliony na dolarů.

„Pokaždé, když (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj vstoupí do téhle země, odejde s 60 miliony dolarů, je nejlepší obchodník na světě,“ poznamenal Trump v nepřímé kritice americké podpory napadené Ukrajiny.

„Putin je válečný zločinec,“ reagoval Biden a pokračoval: „Chce celou Ukrajinu, ne jen část. A myslíte, že se pak zastaví, když ji dostane? Co myslíte, že se stane s Polskem, s Běloruskem? Všechny ty peníze, které Ukrajině dáváme, jsou ve zbraních, které vyrábíme tady ve Spojených státech. A naši partneři v NATO dávají tolik financování, jako jsme dali my“.

Jak to vidí novináři

A co o vystoupení kandidátů píší americká média? Biden svým výkonem v první předvolební debatě neuklidnil voliče, kteří mají obavy, že je na výkon funkce příliš starý. Před kamerami byl 81letý demokrat nejistý a zasekával se, uvádí ve svých hodnoceních americký tisk. Jeho 78letý republikánský soupeř a exprezident Donald Trump byl sebevědomý, ovšem jeho vystoupení bylo plné nepravdivých a zavádějících výroků.

„Možná největší otázkou před tímto večerem bylo, jak si povede Biden, vzhledem k silným obavám voličů ohledně jeho věku a bystrosti,“ napsal deník The Washington Post (WP). „Čtvrteční výkon nebyl dobrý. V některých momentech byl dokonce mizerný,“ pokračuje analýza.

Jak uvádí deník The New York Times (NYT), prezident měl od začátku přenosu chraplavý hlas. Podle agentury AP se často zasekával a měl problém dokončovat své argumenty a účinně útočit na svého oponenta i ve chvílích, kdy měl fakta na své straně. List The Wall Street Journal (WSJ) poznamenal, že mezi dvěma kandidáty není velký věkový rozdíl, ale Biden před zraky televizních diváků vypadal starší.

„Byl to ten druh vystoupení, kterého se demokrati obávali,“ uvádí WSJ. NYT zase napsal, že Biden potřeboval rozptýlit pochybnosti ohledně své mentální kondice, svým „nekoherentním“ výkonem je ale pouze rozdmýchal.

Trump byl na druhé straně sebevědomý a vyrovnaný, napsala AP. Zároveň ale ignoroval fakta ohledně potratů či imigrace a předkládal „nepravdivá tvrzení, prázdná superlativa a zřetelně přeháněl“. „Už to není žádné překvapení, ale Trumpovo vystoupení zahrnovalo tradiční proud nepravdivých a zavádějících tvrzení,“ dodává WP.