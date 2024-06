„V sázce je hodně“. Trump s Bidenem v první debatě zacílí na nerozhodnuté voliče

Hodina a půl, žádné publikum, jasně vymezený čas pro řečníky. Takové jsou základní parametry televizního duelu, v němž se více než čtyři měsíce před volbou americké hlavy státu utkají dva hlavní kandidáti: současný prezident Joe Biden a jeho předchůdce Donald Trump. Pro oba muže se v noci na pátek naskýtá vzácná šance oslovit nerozhodnuté voliče v souboji, v němž se očekává velmi těsný výsledek.

Čerstvý průzkum vypracovaný pro agenturu AP ukázal, že kolem 60 procent Američanů plánuje debatu v jisté podobě sledovat. Přesto, že jsou Biden i Trump poměrně nepopulární a americké veřejnosti dobře známí, se tak jejich vyjádření pravděpodobně dostanou k desítkám milionů voličů.

„V sázce je toho zatraceně hodně,“ napsal web Politico v titulku článku o rozpoložení v Bidenově týmu. Tento zdroj a další velká média se shodují, že Bidenovým cílem bude zejména ujistit voliče, že zvládne funkci vykonávat další čtyři roky. Ve věku 81 let je lídr Demokratické strany nejstarším prezidentem v dějinách Spojených států a při veřejných vystoupeních někdy působí unaveně a strnule. Pokud by se večer dopustil výraznějšího přešlapu, tyto záběry by se ihned staly novou zbraní v rukách jeho oponentů.

Trump, který tento měsíc oslavil 78. narozeniny, tak silným pochybnostem ohledně své kondice nečelí, kandiduje však jako několikanásobně obžalovaný a již také usvědčený politik. Zároveň v kampani vystupňoval svou protiimigrační rétoriku nebo útoky na soupeře, které loni přirovnal k „havěti“. „Donald Trump bude potřebovat ukázat disciplínu a vyzrálost, aby se jevil jako státník,“ uvedla zpravodajka BBC Sarah Smithová.

Osobní zášť

Televizní duel konaný v Atlantě bude nejen střetem dvou politiků různých povah a s odlišnými postoji k otázkám od imigrace po změnu klimatu, ale také setkáním kandidátů, kteří k sobě podle všeho skutečně chovají osobní zášť. Web Politico na začátku roku přišel s informací, že Biden v soukromí svého předchůdce označuje vulgárními výrazy. Trump zase o svém nástupci, jehož vítězství nikdy neuznal, mluví někdy jako o neschopném hlupákovi, jindy jako o despotovi, který ničí USA a zaslouží si vězení.

Když se dvakrát před kamerami utkali v roce 2020, byly jejich duely mimořádně vyhrocené a nepřehledné. Zejména ten první příliš nepřipomínal debatu, když Trump svému soupeři neustále skákal do řeči a vyvolal tím rozhořčené reakce Bidena.

Letos se jejich týmy dohodly na dalších dvou duelech, přičemž ten dnešní je v režii televize CNN. Aby zmírnila riziko podobného chaosu jako před čtyřmi lety, bude během vysílání hostům střídavě vypínat mikrofony. Kandidáti budou mít vždy dvě minuty na odpověď a další minutu na reakci na slova soupeře. V 90minutovém přenosu budou dvě přestávky a ve studiu budou chybět diváci

Otázky budou pokládat moderátoři Jake Tapper a Dana Bashová. Hlavní témata debaty CNN předem neoznámila, lze však předpokládat, že mezi nimi budou inflace a imigrace z Mexika. Průzkumy naznačují, že to jsou témata, která Američany nejvíce trápí, a zároveň problémy, u kterých více důvěřují Trumpovi než Bidenovi.

Jejich debata se koná ve fázi kampaně, kdy kandidáti republikánů a demokratů ještě oficiálně nemají nominaci svých stran do listopadových voleb, jakkoli oba jasně vyhráli své primárky. AP podotýká, že duel konaný takto dlouho před volbami ještě USA nezažily.

To, že se letos o Bílý dům znovu utkají Biden a Trump, bylo téměř jasné již několik měsíců. Jejich preference při tom zůstávají velmi vyrovnané a žádnou zásadní změnu nepřineslo ani bezprecedentní uznání Trumpovy viny u soudu v New Yorku v kauze falšování podnikatelských záznamů. Předvolební debaty jsou v USA málokdy zlomovým bodem kampaně, ovšem v těsném souboji může být každý faktor rozhodující.

„Čím se tahle debata odlišuje, je to, že zde máte v zásadě dva držitele úřadu, na které mají voliči velmi dobře utvořené názory,“ řekla AP odbornice na komunikaci prezidentů z Pensylvánské univerzity Kathleen Jamiesonová. „To ale neznamená, že tyhle dojmy jsou správné, nebo že odpovídají tomu, co voliči uvidí na pódiu,“ dodala.