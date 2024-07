Lukáš Kovanda: Pokus o atentát na Trumpa paradoxně pomáhá i Bidenovi a škodí „woke“ Harrisové

Mezinárodní investoři jsou přesvědčeni o tom, že sobotní pokus o atentát na Donalda Trumpa zásadně zvyšuje jeho šanci na letošní zvovuzvolení do Bílého domu. Ještě rozhodněji než doposud proto dnes své investice přeskupují tak, aby zvýšili pravděpodobnost, že na čtyřech letech Trumpova prezidentování vydělají.

Reklama

V prvé řadě proto dochází k posilování amerického dolaru a propadu cen amerických vládních dluhopisů. Hlavní obětí pokusu atentát jsou přitom šance nynější viceprezidentky Kamaly Harrisové na to, že se dostane do Bílého domu.

Investoři míní, že čtyři léta s Trumpem v úřadě amerického prezidenta budou lemována poměrně výraznou inflací. Trump totiž příliš nemluví o úsporných opatřeních, zato slibuje rozmáchlé daňové škrty. Již tak obří americký deficit by se mohl dále zvýšit. Deficitní financování bývá inflační. Navíc Trump hodlá rázně zakročit proti ilegální imigraci. Což značí – kromě jiného, jak ještě uvidíme – úbytek dostupné levné pracovní síly. Čili tlak na růst mezd. A silný mzdový růst pochopitelně je jednou ze zásadních složek obecné inflace.

Nová cla i pro EU

Aby toho nebylo málo, Trump slibuje i nová cla, a to nejen na čínské zboží. Nová, vyšší cla se mohou týkat zboží z celého světa, včetně EU. Cla ze samé definice prodražují dovážené zboží v zemi, jež je uvaluje. Je to jejich smysl. Dovoz prodraží – což je inflační –, takže Američané pak buď akceptují vyšší cenu, nebo se přeorientují na zboží domácí provenience – tedy na zboží „Made in USA“. Jenže Američanova práce je dražší než Číňanova nebo obecněji Asiatova, takže i toto přeorientování, stejně jak sama akceptace vyšší ceny – ceny zahrnující clo – představuje inflační tlak.

„Útok levice“. Část republikánů viní z atentátu na Trumpa média i Bidena Politika Představitelé americké Republikánské strany po útoku střelce na exprezidenta Donalda Trumpa volají po sjednocení Američanů a utlumení vyhrocené předvolební rétoriky, zároveň ale část z nich svaluje vinu za násilný čin na Trumpovy politické oponenty nebo média. Někteří jej bez důkazů označili za „útok levice“ nebo přímý důsledek slov prezidenta Joea Bidena. ČTK Přečíst článek

Reklama

Dolar zpevňuje

A právě v očekávání výraznější inflace v době Trumpova vládnutí dnes posiluje dolar a klesá cena amerických dluhopisů. Vyšší inflace totiž značí, že investoři žádají vyšší výnos na dluhopisech – aby jim vyšší vyhlíženou inflaci dostatečně kompenzoval. Růst výnosu ovšem znamená pokles ceny dluhopisu.

I proto, že s hlubšími Trumpovými deficity bude zase o něco rizikovější Spojeným státům půjčovat, pročež investoři žádají – a žádat budou – vyšší rizikovou přirážku k výnosu dluhopisu. Washington tak bude muset na výnosu vydávaných dluhopisů nabídnout více, aby dostatek investorů vůbec nalákal. Kvůli ještě hlubšímu než dosud předpokládanému deficitnímu financování bude muset vydat o to více dluhopisů. I to znamená tlak na pokles jejich ceny – tedy současně na růst výnosů –, protože čeho je hodně, to je méně vzácné, tedy s nižší cenou.

Vyšší výnos na amerických dluhopisech ale zpevňuje dolar. Protože americké dluhopisy představují dolarové aktivum. A vyšší výnos na nich činí toto dolarové aktivum atraktivnější – tedy i dolar samotný.

V reakci na pokus o atentát na Trumpa posiluje nejen dolar, leč i nejstarší a nejrozšířenější světová kryptoměna, bitcoin. Na dosavadní maximum narostly ostatně také Trumpovy sázkařské šance na (znovu)zvolení.

Bitcoin se krátce po pokusu o atentát vrátil nad cenovou úroveň 60 tisíc dolarů, dnes vystoupal až nad úroveň 63 tisíc, tedy nejvýše od začátku měsíce. Trump se totiž poslední dobou v rámci své kampaně stylizuje do role příznivce bitcoinu a kryptoměn. Takže ruku v ruce s tím, jak těsně po atentátu poskočily jeho sázkařské šance na znovuzvolení, až na 69 procent, stoupl právě i bitcoin (modrá). Investoři mají nyní pocit, že s růstem Trumpových šancí na znovuzvolení stoupá tedy i pravděpodobnost, že bude úřad prezidenta obsadí osoba bitcoinu i kryptoměnám nakloněná. Trumpův pravděpodobný rival Joe Biden zdaleka tolik ve prospěch kryptoměn nepromlouvá.

Lze předpokládat, že během dnešního řádného obchodování na amerických burzách zhodnotí také ty akciové tituly, které mohou těžit Trumpa návratu do Bílého domu.

Mezi akcie, jež by těžily z Trumpova návratu do Bílého domu, patří ty velkých bank, jako je JP Morgan nebo Bank of America. Finanční domy by profitovaly z volnější regulace za Trumpova prezidentování a z oněch nižších daní pro korporace, jež by jim umožnily více investovat či využívat jiných služeb bank.

Naopak během vlády nové Trumpovy administrativy mohou trpět společnosti orientované na čistou energii, neboť exprezident se staví proti zelené revoluci, tedy i související dotační podpoře. Poklesnout tudíž dnes zítra mohou akcie společností First Solar či NextEra Energy, potenciálně i Tesla. A to přesto, že šéf automobilky Tesla Elon Musk je Trumpovým příznivcem, ba dokonce významným sponzorem jeho kampaně.

Z nových cel, která by Trump zaváděl, a nejen na čínský dovoz, by těžily tradiční automobilky jako General Motors nebo Ford či výrobci oceli, jako je Nucor nebo Steel Dynamics. V neposlední řadě by dnes mohly zpevnit akcie provozovatelů vězeňských zařízení v USA, jako jsou firmy Geo Group nebo CoreCivic, které by profitovaly z Trumpova slibovaného striktnějšího přístupu k ilegální imigraci.

Stanislav Šulc: Trump mučedník? Politika, jak ji známe, končí Názory O atentátu na Donalda Trumpa víme ještě o výrazně méně, než jsme v prvních hodinách věděli o atentátu na Roberta Fica. Přesto celý svět analyzuje, spekuluje, předjímá. V post-faktické době, kterou Donald Trump pomáhal prosadit, je to tak zcela v pořádku. Co tedy přinese atentát na Donalda Trumpa, ať už byl spáchán kýmkoli s jakýmikoli pohnutky? Trumpa mučedníka. A to bude silný kalibr nejen v amerických volbách. Stanislav Šulc Přečíst článek

Investoři budou dnes bedlivě sledovat také vývoj akcií společnosti Trump Media & Technology, v níž Trump přímo drží většinový vlastnický podíl.

Rána pro Harrisovou

Obětí pokusu o atentát na Trumpa jsou nakonec ale hlavně šance Kamaly Harrisové na to, že se stane prezidentkou. Ty dnes dle sázkařské a predikční platformy PredictIt spadly nejníže od začátku měsíce. Přitom šance stávajícího prezidenta Joea Bidena jsou zrovna dnes úplně stejné jako před týdnem. Svým způsobem tak pokus o atentát na Trumpa pomáhá Bidenovi upevnit svoji pozici ve vnitrostranickém zápase o nominaci na prezidenta.

Pokus o atentát totiž mediálně upozaďuje debatu o Bidenově pokročilém věku, přebreptech, prostě o tom, zda na to vůbec ještě má, aby byl prezidentem. Současně je Biden v rámci Demokratické strany vnímán jako konsensuálnější než Harrisová, která má nepochybně blíže k radikálnímu, extrémně levicovému křídlu demokratů. Právě štvavá rétorika tohoto křídla woke demokratů je viděna jako jedna z příčin sobotního pokusu o Trumpovo zavraždění.