První prezidentská debata: Ustojí Biden a Trump souboj v náročných podmínkách?

Televizní stanice CNN se snaží, aby první z debat Bidena s Trumpem byla konstruktivní diskusí. Miliony diváků ale budou sledovat, zda ji nestarší konkurenti v dějinách vůbec zvládnou. Jak dosud kampaň probíhala?

Demokratický prezident Joe Biden a jeho pravděpodobný republikánský vyzyvatel Donald Trump se dnes večer (dle středoevropského času zítra nad ránem) poprvé střetnou v televizní debatě. Očekává se tvrdý souboj, pro který však stanice CNN připravila poměrně striktní pravidla. Aby diskuse byla co možná nejkultivovanější, bude vždy zapnutý jen mikrofon zrovna hovořícího kandidáta. Biden s Trumpem si do studia nesmějí přinést žádné poznámky, musí si vystačit jen s prázdným blokem a tužkou. Během dvou komerčních přestávek mají zakázáno komunikovat s jejich spolupracovníky.

Jednou z velmi diskutovaných otázek je věk kandidátů. Ten je skloňován hlavně v souvislosti s jednaosmdesátiletým Bidenem, který se čas od času dopustí nějakého toho přešlapu či přeřeku, mnohdy i ve společnosti kamer. Ovšem i Trump doplňuje vůbec nejstarší dvojici hlavních kandidátů. Exprezident by byl osmasedmdesáti starší než všechny hlavy země před Bidenem. Nutno dodat, že i on nejednou šlápl vedle, třeba z Viktora Orbána nedávno udělal prezidenta Turecka.

Ukázat v náročných podmínkách, že je fit a v dobré fyzické i mentální kondici, je ale přece jen důležitější pro Bidena, protože se s ním téma dlouhodobě táhne. Jak ale podotýká někdejší manažer kampaně Baracka Obamy Jim Messina, debata by neměla být jen testem kognitivních schopností Bidena a Trumpa. „Součástí toho, co se musí stát ve čtvrtek večer, je právě zahájení rozhovoru o rozdílech mezi nimi,“ dodal. Nicméně kampaň dosud není příliš o politických receptech, ale o osobnostech kandidátů – a hlavně jejich problémech.

„Zločinec“ Trump

Pravdou je, že od odborné debaty nad politickými otázkami letos velmi lehce odvádějí bizarní kulisy souboje, který má potenciál změnit celosvětový systém. Exprezident Donald Trump vyhrál primárky navzdory tomu, že se s ním u něj už od posledních voleb a hlavně událostí z 6. ledna 2020 kupí soudní spory. Většina z nich není uzavřená a jejich povaha je vážná, teoreticky tedy není nemožné, že by budoucí prezident změnil Oválnou pracovnu za vězeňskou celu - i když to je pochopitelně docela sci-fi.

Porota newyorského soudu již Trumpa uznala jako prvního prezidenta v historii vinným za to, že v době prezidentské kampaně zaplatil „držhubné“ pornoherečce Stormy Daniels, aby zakryl jejich aféru. Samo o sobě to trestné sice není, ovšem Trump podle poroty zfalšoval dokumenty a platbu zařadil mezi právní výdaje. O trestu rozhoduje soudce, který své stanovisko oznámí 11. července, jen několik dní před republikánským sjezdem, který má Trumpa oficiálně vyslat do boje o Bílý dům.

Mimo to Trump čelí dalším třem trestním procesům. Dva souvisí s pokusy o zvrácení výsledků prezidentských voleb, přičemž jeden je na federální úrovni, druhý ve státě Georgia. Poslední, postavený na základě zákona o špionáži, se zabývá tajnými dokumenty, které Trump přechovával ve svém floridském sídle v Mar-a-Lago. Exprezident zároveň nebyl příliš nápomocný s jejich návratem do správných rukou. I v těchto případech mohou padnout tresty odnětí svobody, ale žádný z nich se pravděpodobně neuzavře ještě před volbami.

Trump má za sebou také jeden prohraný soukromoprávní proces. Jeho společnosti systematicky nafukovaly své majetky, aby „oblafly“ banky. Následovala drakonická pokuta, po které měl Trump co dělat, aby úplně nezkrachoval. Tačal proto prodávat tenisky, Bible a na burze i vlastní sociální síť Truth Social.

Nepopulární Biden

Ani Joe Biden neprochází kampani jako po másle, i když jsou jeho problémy řekněme konvenčnějšího charakteru. Kromě už zmíněného věku je to hlavně velmi slabá popularita. Jeho politiku schvaluje jen kolem čtyřiceti procent Američanů. Podle společnosti Gallup nebyl žádný prezident v průběhu prvního mandátu za posledních sedmdesát let méně populární. Trump proto nemusí příliš přesvědčovat voliče, že se Biden do Bílého domu nehodí.

Kromě toho měl prezident také oplétačky kvůli tajným dokumentům, které se našly v jeho domě ve Wilmingtonu ve státě Delaware. Bidenův přístup k řešení situace však byl o poznání vstřícnější, než v případě jeho předchůdce, a úřady proti němu nepodnikly žádné kroky.

Také on nemá radost ze soudních třenic, i když problémy nemá přímo on, ale jeho nezvedený syn Hunter. Toho před dvěma týdny odsoudili za užívání drog, zatímco držel střelnou zbraň. O závislosti navíc lhal, když si onen revolver kupoval. Hunter je také v dalším procesu obviněn z daňových úniků. Bidena seniora pochopitelně mohou problémy jeho syna poškodit, ale ke cti mu slouží alespoň to, že justici na rozdíl od protikandidáta nikterak nezpochybňuje.

Na závěr snad zbývá dodat, že ačkoli debaty jistě dostanou pořádnou porci pozornosti, není třeba jejich vliv přeceňovat. Podle odborníků je jejich dopad tradičně limitovaný, natož pak v takto polarizované společnosti rozdělené již nyní na dva nesmiřitelné tábory.