Karel Pučelík: Alespoň, že Trump nevyhlásil válku Kanadě. Včerejší podívaná však byla mrazivá

V moderní historii se v demokratickém světě snad nikdy nestalo, že by hnutí s tak odlišným přístupem k politice i ekonomice dostalo do tak vlivné pozice. První den Donalda Trumpa ve funkci prezidenta potvrdil, že USA dost možná nebudou „světovým policajtem“, ale predátorem ve světě, kde platí právo silnějšího a vítěz bere vše. Mezinárodní obchod, klimatická politika, rovnost a občanská práva, to vše je v sázce.

Reklama

Řada prezidentů americké historie, jako třeba J. F. Kennedy, využila inauguraci k výzvám k jednotě. Kampaň je pryč, karty jsou rozdané, tak proč neprovést formální předání moci civilizovaným a důstojným způsobem? To však není styl Donalda Trumpa, který nechal za sebou sedícího Joea Bidena a Kamalu Harrisovou dopít hořký kalich až do dna.

Trump ve svém projevu, který byl co do počtu slov nejdelším za posledních čtyřicet let a překonal i vyhlášeného rétora Ronalda Reagana, popsal aktuální stav země jako velmi tristní, takřka na hranici kolapsu. Vláda prý nezvládala ani malé krize a nedokázala chránit své občany. On, Bohem ušetřený lídr, má být jejím zachráncem. Takhle jednoduché to je.

Rozchod s tradicí

Pokud máme považovat Trumpův první projev v pozici 47. prezidenta USA za manifest toho, jak chce naložit se svými čtyřmi roky, dal by se shrnout několika slovy: tlustá čára, rozchod s tradicí. Trumpova Amerika bude výrazně konzervativnější a nacionalističtější – ostatně slova Amerika, americký a národ byly těmi nefrekventovanějšími v Trumpově řeči.

Reklama

Je také velice dobře patrné, že Trump a jeho mašinerie je velmi dobře připravená. Nyní ví, že má před sebou pouze jedno období, a co se neudělá na začátku, to bude ke konci mandátu chybět. Politická a kulturní převaha Trumpova MAGA hnutí je obrovská. Dnes už se jako v roce 2017 nelze uklidňovat tím, že okolí bude prezidenta brzdit a chránit před ním samotným.

Karel Pučelík: Amerika konzervativní a „křupanská“. Trumpova inaugurace připomíná country festival Názory Prezidentská inaugurace vedle slavnostní přísahy a oficiálních událostí, představuje také show pro tisíce diváků, která vypovídá leccos o nastupující éře. Když srovnáme dva poslední inaugurační koncerty a vystoupení, rozdíl nemůže být viditelnější. Zatímco tehdy byly prezentovány Spojené státy jako globální a otevřené, dnes sledujeme Ameriku křupanskou. Karel Pučelík Přečíst článek

Těžba, těžba a… těžba

V projevu Trump zmínil několik výrazných bodů. Některé jsou poměrně bizarní – jako opětovné přejmenování aljašské hory, zároveň nejvyšší v celých USA, z domorodého názvu Denali zpět na Mount McKinley, podle Trumpova oblíbeného prezidenta. Podobně chce přejmenovat Mexický záliv na Americký, což sice na mapách vydaných ve Spojených státech nejspíš udělat může, ale donutit zbytek světa to respektovat už ne.

Patrně nejvíce problematický je kompletní rozchod s klimatickou politikou Joea Bidena a odstoupení od Pařížské dohody – jen pár dní po ničivých požárech v Kalifornii a zjištění, že minulý rok byl vůbec nejteplejším v historii. Krok později večer stvrdil exekutivním příkazem. Nadále nechce podporovat elektromobilitu a tím prý zachránit americký autoprůmysl. Pokud se tak skutečně stane, bude to mít dalekosáhlé následky. Bez účasti USA, které jsou spolu s Čínou největšími znečišťovateli, se klimatické cíle jen těžko splní. Naopak, chtělo by to přidat. Ani s investicemi Bidenovy administrativy země cíle nesplňovala.

Trump navíc chce, aby USA naplno využily potenciál těžby plynu, což klimatické politice také rozhodně nepomůže. Ovšem tady se ukazuje, že Trump se planých slibů nebojí. Těžební průmysl je totiž v soukromých rukou a krátkodobě nemá jako prezident moc možností, jak zvýšení těžby dosáhnout.

Mimo to opět prohlásil, že USA chtějí získat zpět Panamský průplav, a skoro vyhlásil středoamerické zemi válku. Dopustil se přitom řady historických i aktuálních dezinformací. Z Panamy však zní, že průplav není čínský, ale že je a zůstane panamský. No, alespoň nevyslal jednotky na Grónsko a nevyhlásil válku Kanadě…

Nechyběla však ani hodnotová politika. USA se pod vedením Donalda Trumpa stane více konzervativní. Trump například hřímal, že v USA existují jen dvě pohlaví a počítá se zrušením oslovování preferovanými zájmeny.

David Ondráčka: Trump 2.0. Bude to tragédie, fraška nebo snad mediální show? Názory Všechny velké události a osobnosti v dějinách se objevují dvakrát; poprvé jako tragédie a podruhé jako fraška. Trump 2.0 je příležitost ověřit platnost této teze. Trump chápe politiku a vyjednávání velmi transakčně, obchodně, byznysově, něco za něco, což mnohdy může dobře fungovat. Vše kolem pak je a bude nepřetržitý cirkus, blbiny na sociálních sítích a série nečekaných kroků, ale nakonec se v politice počítají hlavně výsledky. Česko by mělo pragmaticky hájit své dílčí zájmy, jako třeba znovuzařazení do první kategorie zemi pro dovoz čipů pro AI, jinak nám těžce ujede vlak. David Ondráčka Přečíst článek

Exekutivní příkazy

V závěru dne Trump zamířil do washingtonské Capital One Areny, kam se přesunula kvůli mrazivému počasí tradiční venkovní přehlídka. Před zraky 20 tisíců příznivců Elon Musk předvedl gesto velmi podobné nacistickému pozdravu a Trump u připraveného stolu podepisoval exekutivní příkazy.

Několik z nich bylo procesních, například pozastavil nabírání nových zaměstnanců do federální správy a vydávání nových regulací, dokud se nová administrativa skutečně neujme pozic, nařídil zaměstnancům okamžitý návrat do kanceláří a zrušil veškeré příkazy Joea Bidena. Další patří do Trumpova „univerza“, jako zákaz (imaginární) cenzury a využívání státní správy k (imaginárnímu) postihování nepřátel bývalé vlády. Většina z nich však má pouze omezený nebo zcela symbolický dopad. Což se úplně nedá říci o slibu omilostnění útočníků na Kapitol z 6. ledna 2021.

Jak to s exekutivními příkazy vlastně je? Mají sílu zákona a soudní systém s nimi musí pracovat. Zrušit je může pouze prezident, třeba ten příští. Přesto se jedná spíše o nastínění toho, co by si prezident od Kongresu přál schválit. Kongres se sice k příkazům nevyjadřuje, ale může jejich fungování prakticky znemožnit různými dodatky. Už dříve se například stalo, že Kongres prezidentově projektu zrušil financování, čímž ho v praxi vřadil ze hry. Na druhou stranu, Trump nejspíš nebude mít minimálně v následujících dvou letech v obou komorách silnou opozici.

Stanislav Šulc: Jak bude vypadat reálný trumpismus? Odpoví boj mezi Muskem a Bannonem Názory Všichni hledí směr Washington, jaké budou první hodiny úřadování staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Očekává se smršť nových prezidentských dekretů, které „narovnají“ vše, co pokřivil Joe Biden. V dalších týdnech se pak očekává celá řada opatření související s geopolitickými otázkami. Zajímavější ale bude sledovat to, jak se Donald Trump popasuje s něčím úplně jiným – soubojem dvou kohoutů, kteří na Trumpově kolbišti bojují o jeho přízeň. Tedy jak se Trump zachová v boji mezi Elonem Muskem a Stevem Bannonem. Právě výsledek tohoto boje přitom může do velké míry ukázat, jak bude vypadat reálný trumpismus v dalších čtyřech letech. A vlastně i potom. Stanislav Šulc Přečíst článek

Putin pogratuloval Trumpovi k návratu do Bílého domu. Jsem připraven k dialogu, uvedl Politika Ruský prezident Vladimir Putin podle státní tiskové agentury TASS prohlásil, že je otevřen dialogu s administrativou nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se znovu ujme moci. Stanice CNN o víkendu uvedla, že Trump pověřil svůj tým, aby během prvních dní po inauguraci zorganizoval telefonát s šéfem Kremlu. ČTK Přečíst článek

Trumpův inaugurační projev: dva stavy nouze a konec Green Dealu Názory Trump ve svém projevu zopakoval svá hlavní témata z voleb. Těmi jsou zastavení nelegální migrace, boj proti inflaci, boj za nižší ceny energií, konec green dealu, změnu obchodní politiky a deregulace ekonomiky. Pavel Peterka Přečíst článek