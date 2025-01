Trumpův inaugurační projev: dva stavy nouze a konec Green Dealu

Trump ve svém projevu zopakoval svá hlavní témata z voleb. Těmi jsou zastavení nelegální migrace, boj proti inflaci, boj za nižší ceny energií, konec green dealu, změnu obchodní politiky a deregulace ekonomiky.

Ve svém projevu staronový prezident USA kritizoval administrativu Joea Bidena za to, že vynakládala prostředky na řešení krizí po celém světě. Vyčítal, jí že vynakládala peníze na ochranu cizích hranic, ale nechránila hranice USA. Tuto kritiku spojil s tím, že vláda USA není schopna pomoci běžným občanům, ale nechává v USA přebývat nelegální imigranty.

Dva stavy nouze

Nový prezident USA svůj postoj podpořil slibem vyhlášení stavu nouze na jižní hranici, kde chce zároveň více zapojit armádu do boje proti migraci. Zároveň slíbil vyhoštění milionů nelegálních imigrantů. Podpořil tak mimo jiné obavy z nedostatku pracovníků na trhu práce, který by mohl tlačit na růst ceny práce, což bude působit jako proinflační tlak. Tento nedostatek se navíc neprojeví plošně, ale výrazně zasáhne oblasti stavebnictví, zemědělství a další práce, které jsou imigranty často zastávány.

V oblasti vojenství slíbil, že USA budou nejsilnější armádou na světě. Její úspěchy však nechce měřit jen vyhranými bitvami, ale i ukončenými válkami a válkami, kde se USA nezapojí. Je otázkou, jak se tento slib projeví v praxi, ale v celkovém kontextu vyzněl jako tlak na ukončení války na Ukrajině a možné snížení podpory tamních ozbrojených sil za účelem posílení jejich obranyschopnosti proti Rusku. Lze tedy počítat s pokračujícím tlakem na výdaje na obranu v evropských zemích. Uvidíme, jak budou skutečně vypadat Trumpovy kroky. Jedno je jisté. Z této rétoriky mělo Rusko a ruská média radost.

Stav nouze na jižní hranici není tím jediným slíbeným. Trump dále slíbil vyhlásit stav nouze v energetice. Chce podpořit těžbu energetických komodit, a to primárně ropy a plynu. Ropu označil za tekuté zlato, které pomůže USA zbohatnout. Podporou těžby chce snížit ceny energií a potlačit tak inflaci v USA. Chce podpořit vývoz americké energie do všech koutů světa a posílit tak americkou ekonomiku.

Konec Green Dealu

Trump dále slíbil konec Green Dealu a zvláštní podporu dal potom americkým automobilkám, které nechce dále omezovat, aby si Američané mohli koupit auta, jaká chtějí. Evropská unie tak ve své zelené snaze přišla o velkého spojence. Je otázkou, jak dlouho zvládne evropský establishment dále tlačit zelené regulace, které sice v řadě oblastech pomáhají chránit životní prostředí, ale v jiných výrazně brzdí ekonomický růst.

Zvýšení těžby energetických komodit by skutečně mohlo tlačit na pokles jejich cen. Tento pokles ale bude omezován státními nákupy do strategických rezerv, které mají být pod taktovkou Trumpa nejvyšší v historii.

Jak to bude se cly Trump neprozradil

Třetím pilířem pak byla změna obchodního systému, kde jistě narážel na zavádění slíbených cel. Ty mají mít dvojí účel. Prvním účelem je zvýšení příjmů veřejných rozpočtů a druhým pak páka pro vyjednávání se zahraničím. Trump je dle svého projevu připraven na expanzi ekonomické i politické síly do zahraničí. Konkrétní nastavení cel a jejich směřování v projevu neprozradil, takže stále existuje šance, že k zavedení vysokých univerzálních cel nedojde. Můžeme však počítat s tím, že zavedení cel nebyl pokerový “bluff”. Vyšší cla povedou k růstu cen a silnějším proinflačním faktorům.

Trump správně poznamenal, že expanzivní fiskální politika - vysoké utrácení veřejných rozpočtů na dluh byla jedním z důvodů vysoké inflace. Mimo vytvoření oddělení efektivity vlády však neřekl, jestli a jak plánuje tempo zadlužování snižovat. Závěrem Trump zmínil kolonizaci Marsu, kde následný záběr na Elona Muska byl všeříkající.

