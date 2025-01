Karel Pučelík: Amerika konzervativní a „křupanská“. Trumpova inaugurace připomíná country festival

Prezidentská inaugurace vedle slavnostní přísahy a oficiálních událostí, představuje také show pro tisíce diváků, která vypovídá leccos o nastupující éře. Když srovnáme dva poslední inaugurační koncerty a vystoupení, rozdíl nemůže být viditelnější. Zatímco tehdy byly prezentovány Spojené státy jako globální a otevřené, dnes sledujeme Ameriku křupanskou.

Před čtyřmi lety byla inaugurace Joea Bidena doslova „natřískaná“ světovými hvězdami. Inauguračním koncertem provázel oscarový herec Tom Hanks, zpěvák Bruce Springsteen zazpíval „Zem nadějí a snů“, vystoupila mimo jiné Katy Perry, Lady Gaga nebo skupina Foo Fighters. Výběr ukazoval Ameriku otevřenou, globální a rozmanitou.

Sláva následující pro přísaze Donalda Trumpa připomíná spíše country přehlídku. Při vší úctě ke country muzice, působí složení interpretů výrazně tradičně, konzervativně a až stereotypně americky. Žádný světově známý Springsteen, žádná progresivní Lady Gaga. Jako o největší hvězdě se hovoří o country zpěvačce Carrie Underwoodové, která zpívala hned po Trumpově projevu v Kapitolu.

Vystupují hlavně Trumpovi skalní příznivci. Například zpěvák a saxofonista Lee Greenwood, který posloužil přiložením textu své kýčovité písně „God Bless the USA“ do desek „vlastenecké“ Bible. Tu vloni tehdy ještě uchazeč o republikánskou nominaci prodával, aby mohl zaplatit obří pokutu za finanční machinace v realitním byznysu. Dále se „koncertu“ účastní Village People, kapela jednoho hitu Y. M. C. A. nebo rapper Kid Rock.

Byznys na nic nečeká

Inaugurace s celým doprovodným programem není nic levného, účet za Trumpovu oslavu návratu do úřadu podle očekávání přesáhne 200 milionů dolarů. Celá částka však nejde jen z kapes daňových poplatníků, kteří zaplatí jen program v Kapitolu. Zbytek má na starost speciální fond, do něhož přispívá americký byznys, včetně zástupů kryptosektoru nebo technologických gigantů jako Microsoft, Meta, Boeing nebo Toyota. Příspěvek donátory příliš nebolí, ale ukazuje, že s novým prezidentem chtějí navázat dobré vztahy.

Že se miliardáři předhánějí, kdo políbí Trumpův prsten, není nic nového. Při přísaze samozřejmě nemohl chybět Elon Musk. Přímo v rotundě byli vidět tváře Jeffa Bezose z Amazonu, Sundara Pichaie z Googlu nebo Tima Cooka z Apple. Účast těchto jmen je symbolická, byznys totiž na nic nečeká a slaďuje krok s novou politickou linií velmi rychle.

Zprávy o velkých změnách v nadnárodních korporacích se rychle množí. Například Walmart už prý přestal posuzovat při výběru dodavatelů hledisko rasové a generové rovnosti. McDonald’s se vzdal cílů v oblasti diverzity a podle šéfa Mety Marka Zuckerberga potřebuje americký byznys „více maskulinní energie“.

