Trump v inauguračním projevu slíbil ukončit cenzuru či mnohost genderů. Kryptoměny i válku na Ukrajině vynechal

Prioritou staronového prezidenta USA Donalda Trumpa bude razantní potlačení nelegálního přistěhovalectví do Spojených států, zejména na hranici s Mexikem. Hodlá také definitivně zkrotit neblahé dopady výrazné inflace uplynulých let a dát celé americké ekonomice zásadní pozitivní impuls, například navýšením těžby fosilních paliv i jejich vývozu. Trump to uvedl ve své inaugurační řeči. V ní také zmínil cíl ukončit cenzuru, mnohost genderů či skoncovat s opatřeními, jež omezují výrobu aut se spalovacími motory.

Válku na Ukrajině však Trump přímo nezmínil, přímo se nevěnoval ani opatřením v oblasti cel, a nezmínil ani kryptoměny.

Česká měna tak dnes vůči dolaru poměrně výrazně zpevňuje. Nyní o 1,3 procenta. Během Trumpovy řeči sice mírně oslabila, když se staronový americký prezident začal kriticky věnovat obchodním vztahům USA ze zahraničním, a slíbil, že zahraniční země „zdaní“. Leč vzhledem k tomu, že svoji chystanou celní politiku nakonec nijak nekonkretizoval, zase mírně zpevnila.

Rozhodující kurzotvornou informací dneška je tak zatím zpráva listu Wall Street Journal, dle níž Trump během prvního dne ve funkci žádná nová cla nezavede. Navíc má cla zavádět spíše uvážlivě a postupně, pokud vůbec, a soustředit se přitom primárně na ta uplatnitelná vůči Číně, Mexiku či Kanadě, nikoli vůči státům EU.

Z hlediska české ekonomiky se tedy Trumpovy první minuty ve funkci vyvíjejí příznivě, neboť vyhrocené celní střety USA s Čínou nebo s EU tuzemské hospodářství spíše poškodí.

