V Česku začala prodávat své elektromobily další čínská automobilka

Na český trh vstoupila další čínská automobilka Xpeng Motors. Do tří let chce ovládnout desetinu tuzemského trhu elektrických vozů. Do konce příštího roku plánuje prodej 1000 aut.

Prvním autorizovaným prodejcem se stal Mach Motors v Praze 5, kde si zákazníci už mohou nové elektromobily Xpeng prohlédnout a rezervovat. Během následujících měsíců plánuje značka otevřít další showroomy a servisní místa v krajských městech.

„Naším cílem je rychle vybudovat síť šesti prodejních a servisních center a do konce roku 2026 dodat zákazníkům minimálně 1000 vozů. Věříme, že máme potenciál získat až deset procent českého trhu s elektromobily,“ uvedl ředitel Xpengu v ČR Petr Lehký.

Trojice modelů

Xpeng už působí v Německu, Švédsku, Nizozemsku a také na Slovensku. Českým zákazníkům nyní nabízí trojici čistě elektrických modelů: sportovní sedan P7, SUV kupé G6 a luxusní SUV G9. Výkonná varianta sedanu P7 s označením AWD Performance dokáže zrychlit z nuly na sto kilometrů za hodinu už za 4,1 sekundy a umožní dojezd až 576 kilometrů podle metodiky WLTP. Model G6 Long Range disponuje baterií o kapacitě 87,5 kilowatthodiny, která mu umožňuje dojezd až 550 kilometrů. Největší SUV G9 ve verzi RWD Long Range pak zvládne urazit až 570 kilometrů na jedno nabití.

Jedním z nejvýraznějších technologických prvků značky je asistenční systém XPILOT. Ten pomocí kamer, radarů a ultrazvukových senzorů nepřetržitě mapuje okolí vozu a umožňuje například navigovanou jízdu po dálnici, automatické předjíždění nebo inteligentní parkování. K unikátním funkcím patří Memory Parking, díky němuž si vůz pamatuje trasu a zvládne ji příště samostatně projet.

Xpeng je čínská automobilka specializovaná na vývoj a výrobu čistě elektrických vozidel, založena byla v roce 2014 v Kantonu. Evropské ústředí společnosti se nachází v Amsterdamu. Akcie Xpeng se obchodují na burzách v New Yorku a Hongkongu. Od roku 2023 drží 4,99 procenta akcií Xpengu německý koncern Volkswagen.

Příliv čínských značek do Česka letos zesílil. Své elektromobily a hybridy začala prodávat v Česku a na Slovensku největší čínská automobilka BYD (Build Your Dream). V Česku již působí značky Chery, MG nebo DongFeng. Prodávat začaly i značky BAIC nebo LeapMotor. Část v tuzemsku prodávaných vozů Tesla a Honda je rovněž čínské provenience.