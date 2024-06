Pivo a paštiky nechte doma. Český hotel v Chorvatsku je super. Co všechno nabízí?

Chorvatsko není jen pro batůžkáře. Plážový resort Hilton Rijeka Costabella, který před několika lety otevřel teplický podnikatel, je v dojezdové vzdálenosti z Česka a nabízí vše pro kvalitní a komfortní dovolenou na Jadranu.

Na konci června to budou přesně tři roky, co teplický podnikatel a developer Jaroslav Třešňák otevřel svůj moderní hotelový resort Hilton na chorvatském pobřeží Jaderského moře. Troufám si říci, že jde o jeden z nejmodernějších resortů, který lze v Chorvatsku najít. Cena za pokoj v hlavní sezóně začíná na 427 eurech za noc, tedy zhruba 10 a půl tisících korunách. Mimo sezónu však jeho cena může klesnout až ke třem tisícům za noc.

FOTOGALERIE: Podívejte se do resortu Hilton Rijeka Costabella

Hotel se nachází na Istrii mezi lázeňským městem Opatija, kam turisté jezdili už v dobách Rakouska-Uherska, a přístavním města Rijeka. Letiště je od resortu vzdáleno zhruba půl hodiny. Přímý let z Prahy bohužel využít nelze. Poloha hotelu na severu Chorvatska tak více láká hosty přijíždějící autem. Města jako Mnichov, Vídeň a Budapešť jsou vzdálena 5 až 6 hodin jízdy. Z Prahy cesta trvá zhruba 9 hodin, z Brna sedm.

Úlutný hotel

Hned po vstupu do hotelu Hilton Rijeka Costabella hosty uvítá prostorné a elegantně navržené lobby zalité denním světlem. Vlevo od vchodu najdete hotelový bar, ke kterému patří krásná terasa, ideální pro popíjení a pokochání se výhledem. Vpravo od vstupu je samotná recepce. Uprostřed lobby upoutá pozornost velké točité schodiště, které vede dolů přímo do hlavní restaurace The Kitchen, kde se podávají bufetové snídaně a večeře.

Protože je hotel postavený na skalnatém pobřeží a chvíli trvá se vyzvat v tom, co je na jakém podlaží. Recepce se nachází na uliční úrovni a nad ní je ještě pět podlaží s pokoji, ale třeba pláž je z lobby o čtyři patra níže. Vše je dobře promyšleno a všude je bezbariérový přístup, což ocení jak vozíčkáři, tak rodiče s kočárky. Hotelovou kartu je potřeba mít stále po ruce, otevírá třeba přístup na pláž. Před hotelem, o jednu úroveň nad pláží, totiž vede veřejná pěší promenáda vedoucí až do sousedního Opatije. Přístup na kartu je tak nutností, aby se do areálu resortu nedostali cizí lidé.

Pokoje s výhledem na moře

Všech 194 pokojů a apartmá mají výhled směrem na moře. Není tak třeba se obávat výhledu na popelnice či parkoviště. My jsme bydleli v apartmá s označením „Beachfront Villa“. Navzdory poloze v nižším patře byl výhled z ložnice a dvou teras impozantní. Na více než 70 metrech čtverečních se nachází ložnice a hned dvě koupelny (jedna s vanou a druhá se sprchovým koutem), obývací pokoj s jídelním stolem a plně vybavenou menší kuchyní, kterou jsme však nevyzkoušeli. Kdo by také vařil, když má v hotelu restauraci s michelinskou hvězdou? V obývacím pokoji je ve skříni schovaná výklopná postel pro děti. Skvělé, protože na rozdíl od rozkládacích gaučů a některých přistýlek nabízí klasickou kvalitní matraci pro pohodlné spaní.

Soukromá pláž i skvělé fitness

Hotel disponuje soukromou 200 metrů dlouhou oblázkovou pláží. Kromě velkého venkovního nekonečného bazénu s uchvátanými výhledy do okolí, je zde i velký vnitřní bazén, ke kterému patří celý saunový komplex s několika druhy saun. To ocení hosté během chladnějších měsíců, hotel je totiž otevřený celoročně. Také místní fitness porazí většinu hotelových posiloven.

Široká nabídka restaurací

Krom zmíněné The Kitchen a lobby baru nabízí Hilton Costabella hned několik restaurací. Třeba pizzerie Villoresi, jadranská restaurace Jedro přímo na pláži nebo bazénový bar a restauraci Sunce. Třešničkou na dortu, jak obrazně, tak fakticky díky své poloze v nejvyšším patře, je restaurace Nebo, která si od svého otevření drží jednu michelinskou hvězdu.

Ačkoliv jde o plážový resort, nechybí zde takzvaná „executive lounge“, která hostům s Hilton statusem či „správným“ pokojem nabízí kávu, čaj, nealko nápoje a drobné občerstvení zdarma po celý den. Během happy hour mezi 17. a 19. hodinou na hosty čeká větší výběr jídla a také alkoholické nápoje. Na českou stopu zde odkazuje smíchovské pivo Staropramen.

Za mě jde o jeden z nejlepších brandových hotelů široko daleko. Soběstačný resort, kde hosté najdou vše potřebné pro klidnou dovolenou, takže ho není třeba vůbec opouštět.

