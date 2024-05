Češi berou Chorvatsko útokem. Přímé autobusy jsou často vyprodané a nejsou volné pokoje

Časy letních dovolených se blíží a s tím i klasický úprk Čechů do Chorvatska. Oblíbená destinace se dle cestovek už nyní potýká s nedostatkem ubytovacích kapacit. A nejde jen o ubytování, ale i o přepravu do země.

Chorvatsko se dle cestovek už nyní potýká s nedostatkem ubytovacích kapacit. „Na Istrii je jich už v tuto chvíli jen minimum,“ uvedla mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková.

Zájem o tradiční dovolenkářskou destinaci potvrzují i dopravci. Už na začátku letošní sezóny je již více než polovina míst na spojích RegioJet Praha-Brno-Bratislava-Split vyprodána.

„Díky vysoké poptávce jsme připraveni zvýšit kapacitu víkendových spojů, pokud to situace bude vyžadovat. Ve druhé polovině sezony je stále dostatek volných míst,“ uvedla Dita Tomešová, ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

Přímá spojení letí

Společnost nabídne cestujícím přímé spojení do přímořských měst jako Zadar, Sukošan, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir nebo Split. Cena jízdenky začíná na 999 korunách.

V případě Chorvatska Čedok pozoruje i stoupající poptávku po letecké dopravě. „Letecké zájezdy vychází dnes srovnatelně s vlastní dopravou a časová úspora při cestě na dovolenou je nesporná,“ uvedla mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Cestovatelé by měli brát v potaz i zvýšení cen v oblíbených chorvatských letoviscích. Ty podle mluvčí mluvčí cestovní agentury Invia Jiřiny Ekrt Jiruškové letos na některých místech meziročně vzrostly o pět až deset procent. Chorvatsko zatím vychází nejlevněji.

„Průměrná částka, kterou nyní Češi za letní týdenní dovolenou v Řecku utrácí, je 18 980 korun za dospělého, Turecko 18 200 korun, Egypt 17 100 korun, Tunisko 15 300 korun a Bulharsko v průměru 18 960 korun. Za dovolenou v Chorvatsku zaplatí klienti zhruba 10 400 korun," uvedla Jirušková.

Stejně dlouhá dovolená v Česku podle ní vyjde v průměru na 6200 korun za osobu.

