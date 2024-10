Developer z Teplic dobývá Chorvatsko. Přímořský luxus chce i na severu Čech

Jaroslav Třešňák sice nepatří mezi nejznámější tuzemské developery. I když jeho skupina JTH staví rezidenční, hotelové i komerční projekty v Česku i Chorvatsku. Na Jadranu proměnil brownfield na moderní dovolenkový areál s luxusním hotelem. S hotelovou sítí Hilton, která pětihvězdu provozuje, má v plánu se spojit i v Teplicích nebo Karlových Varech.

Reklama

Jak zatím hodnotíte fungování vašeho hotelu v Chorvatsku? Předpokládám, že nejsilnějnější je letní sezóna.

V létě máme obsazenost přes 90 procent a celoročně 72 procent. V únoru to je 60 procent, ale to je stále v normě. Byli jsme překvapeni, že se mimo sezónu u nás začali objevovat Chorvaté, to pro nás znamená vyplnění díry na trhu. Pro lidi ze Záhřebu jsme nejbližší možnost, jak si užívat moře. Je to jen hodina a půl cesty. Často je u nás ubytovaný chorvatský fotbalový národní tým, dále před olympiádou využil náš resort pro své tréninky americký plavecký tým.

Odkud nejčastěji pochází vaši hosti?

K dnešnímu dni bychom mohli zmínit, že nejčastěji se u nás ubytovávají návštěvníci z Chorvatska, již zmiňovaného USA, Rakouska, Německa a Slovinska, Česká republika se na žebříčku návštěvnosti řadí do TOP 10.

Reklama

Pomáhá vám značka Hilton?

Ano, všeobecně můžeme říct, že značka Hilton láká spoustu turistů nebo skupin, kteří by za normálních okolností tuto destinaci nikdy nenavštívili.

Chcete hotel dál rozšiřovat?

Do budoucna plánujeme přidat tři jedenáctipatrové věže s infinity bazény na střeše. Podobné se nacházejí například ve vyhlášeném hotelu Marina Bay Sands v Singapuru. Jedna budova bude sloužit pro soukromé apartmány, ve druhé se budou nacházet apartmány servisované Hiltonem a v té třetí budou hotelové pokoje.

Kdy budete mít územní rozhodnutí?

Věřím, že do konce roku.

Kolik pokojů finálně plánujete?

V plánu je zatím 350 v různých velikostech. Jak budou ve finále velké, zatím není finalizováno.

Apartmány budete nabízet individuálním investorům?

S apartmány jdeme naproti poptávce. Již v první fázi za námi chodili lidé, že by si na tomto místě rádi koupili byt, protože se jim v lokalitě velice líbí. Jde o velmi strategickou polohu pro movitější Evropany, nachází se pouze pět hodin od Mnichova, Vídně, Milána a také od Budapeště. Zároveň chceme pracovat na rozšíření kongresových kapacit. Bohužel jsme už museli pár velkých kongresů odmítnout. Takže naší vizí je přidat kongresové kapacity včetně 700 parkovacích míst v garážích.

Christina Meinl: Musíte mít odvahu zgruntu se změnit Leaders Jak lze udržet a rozvíjet rodinný podnik po pět generací? Proč je Julius Meinl I. jejím velkým vzorem? A proč se u Meinlů rozhodli vrátit ke kořenům, tedy byznysu s prémiovou kávou, ve kterém jsou 160 let? O tom a dalších plánech firmy mluvila s Newstream CLUB Christina Meinl, výkonná ředitelka Julius Meinl Coffee Group pro Rakousko. Adéla Vopěnková Přečíst článek

V Chorvatsku se staví lépe

Jak se vůbec developer z Teplic dostal ke stavbě hotelového resortu v Chorvatsku?

Chvíli to trvalo. V roce 1983 jsem poprvé v životě uviděl moře právě v Rijece a tuto oblast jsem si ihned zamiloval. Mám tam řadu blízkých přátel. Navíc místní komunita má Česko obecně ráda. Chorvatští přátelé mi dali tip, poprvé jsem se byl na pozemek podívat v roce 2010. Na místě dnešního hotelu se nacházely zanedbané rekreační objekty z dob Jugoslávie. Ty od jejího rozpadu jen chátraly.

Třetinu pozemků jsme koupili na Silvestra v roce 2010, na základě toho byla připravena územní studie a následně se změnil územní plán. V roce 2012 proběhla veřejná soutěž, kde k získání druhé části pozemku bylo podmínkou vlastnit část první. Byla to pojistka proti spekulantům, kteří jen skupují pozemky a pak s nimi nic nedělají. V roce 2013 až 2014 se zpracovávala projektová dokumentace. Poté jsme v roce 2015 získali stavební povolení. O dva roky později začala demolice a výkopové práce, museli jsme se vypořádat s 80 tisíci metry krychlovými odpadu a sutě. Samotná stavba začala v roce 2018, za tři roky jsme slavnostně otevírali.

Srovnáte-li Česko a Chorvatsko, kde se lépe a jednodušeji staví?

Určitě v Chorvatsku, kde už stavební řízení funguje tak, jak bylo původně zamýšleno také u nás. Po dodání potřebné dokumentace úřad celou situaci projedná a nemusíte obcházet sousedy a podobně. V Chorvatsku velice dobře funguje systém digitálního stavebního řízení a digitálního stavebního deníku. Upřímně, mohli bychom se tímto inspirovat i u nás. Jedinou nevýhodou je existence katastru nemovitostí a zvlášť pozemkové knihy. To v praxi znamená, že musíte nahlížet do obou a kontrolovat, jestli náhodou jeden pozemek nevlastní jiní majitelé.

Věřil Hilton vašemu konceptu v této lokalitě?

Nejprve byli spíše k celé věci skeptičtí, okolí Rijeky neplatilo za populární destinaci, ale nakonec se rozhodli kontrakt podepsat. I když mě od toho hodně lidí odrazovalo, chtěl jsem to udělat jinak, lépe než konkurence.

Hotel Mandarin Oriental Prague. Výhled na Hradčany za šedesát tisíc Enjoy Malostranský hotel Mandarin Oriental Prague nabízí unikátní prezidentské apartmá s výhledem na Pražský hrad. Cena začíná na zhruba 60 tisících korun za noc. Zdeněk Pečený Přečíst článek

V čem konkrétně se vaše představy lišily od konkrurence?

Například v tom, že jsem svůj hotel plánoval cílit na celoroční provoz. Vzpomínám, jak bankéři ve Vídni nechápali, proč v něm chci mít velký venkovní i vnitřní bazén nebo proč chci postavit sauny s tím, že musím počítat s tím, že hotel bude otevřen jen osm měsíců v roce. Právě na to jsem jim odvětil, že vnitřní bazén, sauny a mnoho volnočasových aktivit, potřebujeme pro celoroční provoz. Hilton měl v té době v Evropě pouze několik plážových rezortů, takže to pro ně samotné byla vlastně novinka. Jako důkaz, že se nám okolí Rijeky povedlo zpopularizovat, svědčí to, že další hotel ze sítě Hilton letos otevřel nedaleko nás a v okolí se chystají hned tři hotely ze sítě Marriott.

Podařilo se dodržet původně stanovený rozpočet?

To vůbec ne. Začínali jsme na 56 milionech eur a dostali jsme se na 105 milionů. Částečně kvůli tomu, že jsme s Hiltonem jednali až během výstavby, což bylo relativně pozdě. Museli jsme řadu věcí průběžně měnit a přidávat tak, abychom splnili jejich požadavky. Veškerý sortiment, vybavení hotelu musí totiž odpovídat určitému standardu brandu Hilton.

V bance si mě posílali od čerta k ďáblu

Měl jste problém sehnat financování?

Ano. Jednal jsem s řadou místních bank, ale jejich zástupci většinou jednali neurčitě namísto toho, aby mi řekli, že nemají zájem. Například jsem na počátku jednal s generálním ředitelem jedné z chorvatských bank a postupně se můj případ delegoval dolů, až jsem se dostal k nějaké paní, která mi řekla, že neví, co u ní dělám, protože ona dělá úvěry za 200 tisíc eur a já chci 50 milionů. Nakonec se podařilo domluvit financování s J&T Bankou.

Recenze: Four Seasons Houston během pobytu hostům zapůjčí i značkové kabelky Enjoy Houstonský Four Seasons v byznysovém centru města přitahuje vybíravé obchodní cestující během týdne a turisty objevující dlouho přehlížené texaské město o víkendech. Hotel nabízí řadu vychytávek včetně bezplatného zapůjčení luxusních kabelek během pobytu, tvorby vlastního parfému nebo „tajný“ bar. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Jak velkou část banka financovala?

Na základě původní smlouvy 50 milionů eur, protože původní rozpočet byl na 56 milionů.

Jak máte nastavenou spolupráci s Hiltonem?

Jsou tři základní přístupy. Buď hotelový řetězec v daném hotelu vlastní alespoň podíl, ale to je dnes spíše raritou. Druhým je management kontrakt, což máme my v Hilton Costabella a třetím je franšíza. My bychom časem rádi získali franšízu, abychom si mohli naše hotely provozovat sami na základě standardů hotelového řetězce Hilton.

Plánujete jich se sítí Hilton otevřít více?

Ano, zatím plánujeme Hilton Teplice anebo Hilton v Karlových Varech.

O hotelu Hiltonu v Teplicích se mluví dlouho. V jaké fázi se projekt aktuálně nachází?

Jde to velmi pomalu. Nejdříve trvalo tři roky, než se podepsala smlouva s městem. Aktuálně to již půl roku řešíme s místní hygienou.

Jakou mají hotelové řetězce výhodu? Proč se spojovat právě s nimi?

Výhodou hotelových řetězců je především vzájemné propojení různou úrovní spolupráce a typ poskytovaných služeb. Pro hotelové značky bývá společný typický výcvik zaměstnanců a tím pádem dosažení požadované kvality služeb propagace, jako další výhodu můžeme zmínit například společný informačně-rezervační systém, marketing atd. Snahou všech hotelových řetězců je vzájemná spolupráce mezi hotely a z toho plynoucí úspora nákladů.

JTH Group, užito se svolením

Jaroslav Třešňák

Absolvent Střední průmyslové školy stavební (obor dopravní) v Děčíně. První profesní zkušenosti získal ve společnosti Silnice Teplice, Vojenské stavby a Vodní stavby. Podílel se na výstavbě pražského metra či na realizaci Strahovského tunelu. První dům v Teplicích postavil už před revolucí v roce 1987, dnes jich ve městě a jeho nejbližším okolí vlastní desítky. Postupně začal také skupovat množství pozemků, na nichž začal stavět nákupní centra a supermarkety. V roce 2011 založil společnost JTH Holding. Staví rezidenční, hotelové i komerční projekty v Česku, na Slovensku a v Chorvatsku.

REPORTÁŽ: Návštěva restaurace Nebo v Chorvatsku je lístkem do kulinářského nebe Enjoy Chorvatsko dlouho platilo za symbol low cost dovolené. Prázdniny na Jadranu se ale dají užít i ve velkém stylu, včetně jachty, pětihvězdy či návštěvy michelinské restaurace. A právě do jedné z nich jsme se ještě před začátkem letní sezony vypravili. Spoiler: Ještě teď se při vzpomínce na ochutnané pokrmy oblizujeme. Zdeněk Pečený Přečíst článek

REPORTÁŽ: Letní dovolená za babku. Gruzie je rájem pro dobrodruhy i plážové povaleče Enjoy Čeští baťůžkáři, horalové a dobrodruzi objevují Gruzii už nějaký ten pátek. Malebná země na Kavkazu ale okouzlí i svými nekonečnými písečnými plážemi táhnoucími se podél Černého moře. Nemusíte tak být duší zrovna objevitelé. Gruzie je bezpečná volba i pro rodiny s dětmi. Odjíždět odtud budete s kufrem plným gruzínských specialit a pocitem příjemně strávené dovolené. Gruzínci si vás získají svojí pohostinností, výborným jídlem a vínem. Veronika Kudrnová Přečíst článek