Dalibor Martínek: Čeká se na smlouvu o Dukovanech. Vítězové jsou dva, Češi to nejsou

V uplynulém týdnu přišla s vyjádřením francouzská společnost EDF. „Společnost EDF sdílí obavy týkající se zapojení českých firem do projektu jaderné elektrárny Dukovany. Nabídka EDF zůstává v platnosti,“ vzkazují Francouzi. Evidentně se chytli obav českého průmyslu. Jeho zástupci pár dní před tím svolali brífink a vyjádřili znepokojení, že pořád nemají od korejské KHNP, vítěze tendru, podepsanou žádnou smlouvu.

Zbývá poslední měsíc na vyřešení posledních otázek před popisem smlouvy. Ta má být uzavřena do konce března. Jde se do finiše. Proto se Francouzi pokoušejí na poslední chvíli vmáčknout zpátky do soutěže.

Nohu ve dveřích drží loňským podnětem k antimonopolnímu úřadu, kdy tvrdí, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích. Čeká se na rozhodnutí úřadu, pak už podpisu s Korejci nebude nic bránit.

Popravdě, spíš to vypadá jako francouzská labutí píseň. Celý „souboj“ o obří zakázku připomíná šachovou partii dva tahy před matem, kdy soupeř ještě zoufale posouvá figurky.

Ale boj o dostavbu dvou bloků Dukovan, zakázku za 400 miliard korun, největší v české historii, ještě neskončil. Vede se však v jiné rovině. Jde o velikost české účasti. Z české strany zaznívají pochyby, zda Korejci naplní deklarace ze soutěže, že se na dostavbě budou české firmy podílet aspoň ze šedesáti procent. A žádají, aby nešlo, jak říká Jiří Nouza, šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví, pouze o ruce a lopaty. V tendru šlo pouze o deklarace, ale smlouvy nikde.

V únoru byl v Koreji vyjednávat ministr průmyslu Lukáš Vlček. Přivezl sliby. „Cíl zapojení českého průmyslu do dostavby ze 60 procent jsme si s korejskými partnery na jednáních potvrdili. Přednesl jsem také požadavek na konkrétní závazek o zapojení českého průmyslu z přibližně 30 procent ještě před samotným podpisem kontraktu, a to například ve formě smluv o smlouvách budoucích,“ řekl ministr Vlček.

Šéf korejské firmy následně prohlásil, že pokud bude kvalita a cena za nějaký komponent stejná, dostanou přednost čeští dodavatelé. Opět příslib, bojí se průmyslníci. Protože na každou položku bude potřeba certifikace, a Češi nemají zadání. Vše od plánování po rozdělování práce drží v rukou Korejci.

Ti se teď snaží přesvědčit české partnery, že až bude za čtrnáct let (snad) hotovo, těch šedesát procent tam bude. Otázkou je, jak bude v generální smlouvě účast Čechů zanesena. Korejci přispěchali uklidnit Čechy s tím, že by plzeňský Doosan mohl dodávat nejen dohodnuté turbíny, ale rovnou celé „turbínové ostrovy“, tedy i ostatní komponenty. Zakázka v řádu miliard korun. Vtip je v tom, že Doosan je v korejském vlastnictví. Vlastně stojí pod KHNP na druhém stupni v dodavatelském řetězci, bude rozdávat subzakázky. Patrně českým firmám. Výrazná část marže ze zakázky pro Doosan by opět putovala do Koreje.

Korejci vedli paralelně vyjednávání s Westinghousem, třetím účastníkem tendru. Reaktor, který pro své jaderné elektrárny používají, mají totiž v licenci od Američanů, a původně byla licence určena pouze pro Koreu. Jenže Korejci se výstavbu elektráren naučili a začali je vyvážet do světa. První postavili ve Spojených arabských emirátech, čtyři bloky elektrárny Barakah. Čtvrtý reaktor byl spuštěn vloni, patnáct let po podpisu smlouvy. Nyní se mohou plně věnovat Česku.

Američané pochopili, že Korejci umí stavět velmi efektivně. A než se s nimi přít, bude lepší se s nimi spojit. Což také udělali. Následně ukončili spory, stáhli námitky z antimonopolního úřadu. Rozhodně z českého tendru neodejdou s prázdnou. „Těšíme se na příležitosti ke spolupráci při zavádění jaderné energie v ještě větším měřítku,“ uvedl k urovnání sporů s Korejci šéf Westinghouse Patrick Fragman.