Korejci se brání u soudu proti opatření blokující dostavbu Dukovan

Korejská společnost KHNP v úterý podala kasační stížnost na soudní opatření, které zablokovalo podpis finální dohody o stavbě jaderných bloků v elektrárně Dukovany. Uvedla, že tím chce bránit vzniku škod, které ji mohou vzniknout.

Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) v minulých dnech podala také společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má jaderný tendr na starosti.

Podpis finální dohody s KHNP byl původně plánovaný na 7. května. Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.

Dalibor Martínek: Boj o Dukovany. Češi hrají v Brně, Francouzi v Bruselu Názory Titulek není úplně přesný. Faktem je, že Francouzi hrají jak v Brně, tak i v Bruselu. Češi si myslí, že zakázku na výstavbu Dukovan uhrají na domácím písku. Omyl. Francouzi, přestože předložili na Dukovany finančně přemrštěnou nabídku, jak prohlásil šéf ČEZ Daniel Beneš, „nikdy bych to nepodepsal“, hrají tvrdě. Dalibor Martínek Přečíst článek

Korejská firma přípravu stížnosti avizovala už v minulých dnech. „Domníváme se, že současná situace může způsobit značné škody českým národním zájmům i společnosti KHNP, která je preferovaným uchazečem,“ uvedla KHNP v tiskové zprávě. Korejci zároveň vyjádřili přesvědčení o správnosti celého tendru. „Pokusy zpochybnit výsledek prostřednictvím právních manévrů považujeme za nešťastné a představují podle nás přímý útok na zásady spravedlivé soutěže,“ napsali v dřívějším prohlášení.

Už v pondělí podala kasační stížnost na soudní opatření k Dukovanům společnost EDU II. „Krajský soud podle společnosti EDU II především nesprávně posoudil otázku, zda veřejný zájem na podpisu smlouvy po několik let trvající transparentní soutěži převažuje nad teoretickou možností žalobce (EDF) ucházet se o zakázku,“ uvedla firma EDU II.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče, Westinghouse, vyřadila ze soutěže už dříve. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.

Leyenová slibuje Čechům: Kauzu Dukovany rychle vyřešíme Politika Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přislíbila, že situaci ohledně tendru na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech bude urychleně a transparentně řešit, uvedl český prezident Petr Pavel po jednání se šéfy unijních institucí v Bruselu. ČTK Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Dukovany, nebo Kocourkov? Česko může promarnit stovky miliard Názory Kontrakt na dostavbu dukovanské jaderné elektrárny se komplikuje. Nejen kvůli soudní stopce, ale i mizejícímu závazku na účast našeho průmyslu. Česko tak může promarnit stovky miliard. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Šéf ČEZ Beneš: Francouzi nechtějí, aby se Dukovany dostavěly Leaders Francouzské straně nejde podle šéfa ČEZ Daniela Beneše o to, aby vyhrála spor ohledně dostavby Dukovan, ale o to, aby elektrárna v Česku vůbec nevznikla. Beneš to řekl v reakci na dopis, který českému ministru průmyslu Lukáši Vlčkovi (STAN) poslal místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné. ČTK Přečíst článek