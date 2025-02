Češi budou na výstavbě Dukovan dodávat jen ruce a lopaty, říká Jiří Nouza

Šéf svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza si stěžuje, že české firmy se nedostávají nejen k zakázkám na dostavbu Dukovan, která se odhaduje na 400 miliard korun, ale ani k informacím. Zatím je podle něj vše jen ve formě memorand, smlouvy žádné. Smlouva mezi hlavním dodavatelem stavby, korejskou státní KHNP a ČEZ na dostavbu Dukovan má být podepsána do konce března. Šéf českých stavebníků se obává, že Korejci poberou všechny peníze a na české firmy zbyde jenom „ohlodaná kost.“

Svaz podnikatelů ve stavebnictví prezentoval vašimi ústy informaci, že nemáte žádnou informaci o podílu českých firem na dostavbě Dukovan. Neděláte trochu zmatek, když ještě není ani podepsaná smlouva s korejskou společností KHNP o výstavbě dvou bloků v Dukovanech? Ta má být podepsána do konce března.

Žádný zmatek to není. Tvrdím, že informace, které máme k dispozici, z hlediska toho, jak má vypadat dodavatelský řetězec, tak v první linii je KHNP, ve druhé linii jsou jeho korejští subdodavatelé jako je Daewoo Construction, Doosan a další korejské firmy. Až ve třetí linii můžeme v lepší variantě očekávat, že budou české společnosti. Zatím je to tak, že KHNP už je nepoptává, poptávají je korejští subdodavatelé. Ale poptávají jak české stavební a projekční firmy, tak ale i korejské firmy. Na úrovni tři. A korejské firmy, a to víme z trhu, poptávají podporu na úrovni čtyři.

Český stavební trh je připravený, že v rámci projektu udělá konsorciální uspořádání projektantů a stavebních firem, aby mohly poskytnout komplexní službu. Máme velkou obavu, aby se ta stavba v reálném čase vůbec povolila. Na úrovni čtyři jsme z celkové ceny mínus třicet procent, protože každá úroveň si musí vzít nějaká procenta marže. Počítáme velmi střídmě deset procent na úroveň.

Generální ředitel KHNP v lednu pro česká média oznámil, že počítá s šedesáti procenty dodávek z českých zdrojů pro dostavbu Dukovan. Ale uvedl, že české firmy musejí projít procesem certifikace, protože je to velmi citlivá stavba. Zatím firma uzavřela s českými firmami pouze memoranda, vy chcete smlouvy. Na čí straně je chyba?

Jedna věc je, že předtím nikdo žádné certifikace nežádal. Myslím, že není úplně primární procházet certifikací v první fázi. Horší sdělení pro nás je, že šéf KHNP v rozhovoru pro česká média oznámil, že českým firmám se nevyplatí se do řetězce zapojit, že jde o pouhé dva bloky. Jestli se jim účast ve výstavbě vyplatí bych nechal na českých firmách. Ale ještě horší zprávou je, že my jsme všichni předpokládali, že korejská aktivita v Česku je jakýmsi nástupním prostorem pro jaderné projekty v Evropě.

Ještě donedávna byla korejská účast v tendru ve Slovinsku, tuším že ve Švédsku, nejsem si jist, jestli byla v Holandsku a tuším že v Polsku. Nová informace je, že se Korejci z těchto soutěží stáhli. Což z mého pohledu znamená, že budou stavět jenom v České republice.

Není předčasné, že nyní, v únoru, veřejně varujete, že ještě stavebníci nemají podepsané smlouvy, mají pouze memoranda?

Jsem naprosto přesvědčen, že to předčasné není. Protože v okamžiku, kdy celkový kontrakt bude podepsán, a nebude smlouva o smlouvě budoucí, tak nikdo k ničemu generálního dodavatele nedonutí.

Šéf korejské státní firmy KHNP Jooho Whang deklaroval, že Češi zakázky dostanou, jen je potřeba připravit „jízdní plán“ celé výstavby…

Nevidím žádnou záruku. Popsal jsem dodavatelský řetězec v úrovních jedna, dva, tři a čtyři. Úroveň čtyři znamená, že české firmy budou dodávat ruce a lopaty. Nebojím se říct, že je to ohlodaná kost. Třicet procent z rozpočtu výstavby zmizí v maržích korejských firem. A nebudou žádné reference pro české firmy pro možnou účast ve výstavbě dalšího jaderného programu v jiných zemích. Jestliže uvažujeme o tom, že v Evropě dojde k renesanci jaderných programů, ať už klasických, nebo modulárních, tak tam Češi nebudou mít co nabídnout.

Druhou věcí je, že pokud se nebudeme účastnit inženýrského řízení projektů, nebude tam přidaná hodnota. Nebude poptávka po vzdělání českých studentů, inženýrů. Nebude to mít efekt v tom, že jaderné strojírenství je „sexy“. Jaderná elektrárna je program na nějakých osmdesát let. Pokud jste v řetězci na úrovni čtyři, nemáte tam po výstavbě co dodávat. Což tento obor v Česku dehonestuje.

Jste šéfem svazu českých podnikatelů ve stavebnictví, a od těch se předpokládá jednorázová akce, ne dlouhodobé udržování provozu…

To si úplně nemyslím. Technologické firmy jsou v servisování logicky větší, ale i pro stavební firmy je tam práce pořád. Ale když se vrátím k Dukovanům. Korejci postavili jaderné elektrárny u sebe, a potom jednu ve Spojených arabských emirátech. Ale nedá se porovnat povolovací řízení v Emirátech a v Česku. Korejci mají své normy pro jaderná zařízení, ale i řadu věcí, které souvisejí s výstavbou. Dodavatel bude muset prokazovat, že je v souladu s českými normami.

A to je know-how, které Korejcům nabízíte? Že je protáhnete českým povolovacím řízením?

Ne my, ale české projekční kanceláře. Zatím na to nemáme odezvu, ale jsem optimista. Dlouho říkám, že nelze čekat dva nebo tři roky na zahájení povolovacího řízení, už je potřeba se o tom bavit. České stavebnictví je připravené udělat konsorciální uspořádání mezi zhotovitelem stavby a projektantem. Když tyto dvě složky budou kooperovat, povede to k optimalizaci celého procesu.

Šéf KHNP zmínil, že když stavěli jadernou elektrárnu v arabských emirátech, pracovalo nakonec na projektu 1500 korejských expertů, kteří tím získali zkušenosti pro další expanzi do světa. Teď tedy do Česka. Takže asi už jste vyšachováni, úroveň čtyři, ruce a lopaty…

Ano, to potom znamená úroveň čtyři. Možná tam bude nějaký beton, možná ocel. A to asi tak všechno. Myslíme si, že inženýrskou činnost umíme udělat. Ale proč by to české firmy vlastně měly dělat, za peníze, které tam na ně zbydou? Korejský subdodavatel na stavební práce deklaroval, že se začne pracovat někdy v roce 2028 nebo 2029. Ptám se, kdo pracuje na těchto projektech, když o nich nikdo nic neví? Teď se ukázalo, že některé firmy z úrovně dva, korejská Daewoo Construction, nebo z úrovně tři, což jsou korejskou stranou oslovené korejské projekční kanceláře, tyto práce poptávají. Připadá mi to, že se drbeme pravou rukou za levým uchem. Korejci z úrovně tři poptávají české projekční kanceláře. To se mi nezdá jako konstruktivní při výstavbě takovéhoto projektu.

Turbíny do Dukovan má dodat společnost Doosan z Plzně. To je sice nyní také korejská firma, ale pracují v ní čeští zaměstnanci. Takže Češi se přeci jen budou podílet, ne?

Je to jedna položka z mnoha tisíc komodit, které potřebujete pro jadernou elektrárnu. Jsem ve složité úloze. Bojuju za český průmysl, primárně za stavebnictví. I firmy, které se pohybují v technologické sféře, se pohybují v tržním prostředí. Není pravda, že bychom neměli kontinuální zkušenost. České firmy udržují prvky nejen jaderných elektráren, ale i uhelných v chodu desítky let. Můžeme si teoreticky říct, že se to teď všechno přiveze z Koreje. Ale je evidentní, že první, druhá i třetí linie řízení, marží a technologií bude korejská. Měli jsme tady covid, je válka na Ukrajině, a v Koreji je nejasná politická situace.

Vidíte nějakou jinou cestu Česka k jádru než tu korejskou?

Nekritizuju korejskou cestu. To je věc, která se měla vyhodnocovat dříve. Nechci vypadat jako chytrý po bitvě. Jen se znalostí věci nemůžu zavřít oči a říct, dobře, ať si to Korejci postaví, jak chtějí. Jaderná elektrárna je i otázka strategického významu a bezpečnosti této země. V okamžiku, kdy vám vypadne jaderná elektrárna, protože pojede náhradní díl v nákladní lodi z Koreje tři neděle, tak to ohrožuje energetickou bezpečnost této země.

Před pár dny letěl do Koreji ministr průmyslu Lukáš Vlček vyjednávat právě o dostavbě Dukovan a vrátil se s nejasnými závěry ve smyslu, že vše se ještě uvidí. Máte konkrétnější informace?

Ne víc, než co bylo veřejně deklarováno. Panu ministrovi nemůžu nic vyčítat, byli jsme u něj, řešili jsme tyto věci o účasti českých firem, i těch stavebních. Jeho úloha není úplně jednoduchá. Dejme si dobu, řešme podmínky. Když se stavěl Temelín, systém byl nastavený tak, že české firmy byly ve druhé úrovni dodavatelských vztahů. Nyní to vypadá, že dostavba Dukovan bude bez přidané hodnoty pro český průmysl, pro české vzdělání. Pro budoucnost jaderného inženýrství České republiky.

Je tedy celá budoucí dostavba Dukovan z pohledu Korejců hlavně komerční projekt, něco vybudovat, pobrat co nejvíc peněz, a nazdar?

Je to čistě obchodní záležitost o tom, kolik procent zůstane v Koreji a kolik tady. Jde v první řadě o peníze, ale my bychom měli uvažovat o přidané hodnotě pro českou ekonomiku. Postavíte-li tuto investici, která je bezprecedentně největší v historii České republiky, zakládáte byznys ne na pět nebo deset let, ale na osmdesát let. Dvě nebo tři generace se budou starat o to, aby to fungovalo.