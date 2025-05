KHNP podá kasační stížnost proti soudnímu opatření k Dukovanům

Korejská společnost KHNP podá vlastní kasační stížnost proti soudnímu opatření, které zablokovalo podpis finální dohody ke stavbě jaderných bloků v Dukovanech. Chce se tím bránit proti vzniku škod, které mohou firmě vzniknout. Učinit tak chce v nejbližších dnech. Podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu připravuje také společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má celý jaderný tendr na starosti.

Podpis finální dohody s KHNP byl původně plánovaný na 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.

„Domníváme se, že současná situace může způsobit značné škody českým národním zájmům i společnosti KHNP, která je preferovaným uchazečem. KHNP proto plánuje v nejbližších dnech podat vlastní kasační stížnost, aby se proti vzniku těchto škod bránila,“ uvedla korejská firma. Zároveň uvítala, že stejný krok chystá i společnost EDU II.

„Přímý útok na zásady spravedlivé soutěže“

KHNP zároveň zopakovala, že je pevně přesvědčena, že výběrové řízení na dostavbu Dukovan bylo transparentní a v souladu se zákonem. „Pokusy zpochybnit výsledek prostřednictvím právních manévrů považujeme za nešťastné a představují podle nás přímý útok na zásady spravedlivé soutěže,“ uvedla společnost. Připomněla, že doufá v rychlé rozhodnutí soudu.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve. EDF i Westinghouse tendr napadly u antimonopolního úřadu, který se jím zabýval několik měsíců. Nakonec námitky zamítl, předseda Petr Mlsna pak 24. dubna zamítl i rozklad firem.

Aktualizováno Odklad dostavby Dukovan může vést k nedostatku elektřiny, varuje Petr Pavel Politika Odklad nebo dokonce zmražení stavby dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany může přinést nejen miliardové škody, ale také vést k nedostatku elektrické energie v Česku. Na konferenci reVize Česka to řekl prezident Petr Pavel. Upozornil přitom, že pokud se nepodaří zajistit dostatek elektřiny za přijatelné ceny, nebude možný další hospodářský růst. ČTK Přečíst článek

Dalibor Martínek: Dukovany nevyšly. Tak aspoň dálnice. Fiala by měl ruce líbat Kupkovi Názory Premiér Fiala vyrazil do Nupak u Prahy, aby tam v reflexní vestě, ovšem bez helmy, to by se na stavbě dít nemělo, „zkontroloval“ výstavbu pražského okruhu. Prostě se tam jen tak prošel a sdělil novinářům klíčové věty, že se „Česká republika stala velkým staveništěm. To myslím opravdu pozitivně, protože nedostatečnost naší dopravní infrastruktury bylo něco, co nám bránilo v tom, abychom se posunuli mezi ty nejúspěšnější země.“ Dalibor Martínek Přečíst článek