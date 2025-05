Kauza Dukovany: Podpis smlouvy o dostavbě mohou ovlivnit korejské prezidentské volby

Jak dlouho potrvá soudní zákaz podpisu smlouvy k výstavbě dukovanských bloků? Dle expertů to bude 6 až 8 měsíců, bude-li tedy soud postupovat formálně.

Přičemž, dodejme, jeho úterní rozhodnutí podpis smlouvy zakázat je projevem poměrně vysoké míry aplikovaného právního formalismu.

Že by jeden a ten samý soud rozhodoval jednou vysoce formálně, a podruhé, vlastně v téže věci, mnohem méně formálně, je spíše nepravděpodobné. I proto, že by to zaselo pochyby o možném podlehnutí politickému tlaku.

Tím pádem by se tedy ale smlouva podepisovala až po sněmovních volbách v ČR, možná dokonce až začátkem příštího roku.

Důležité volby

A také po prezidentských volbách v Jižní Koreji, které se tam konají začátkem června, již za necelý měsíc.

Favorit korejských prezidentských voleb je přitom ostrým kritikem jihokorejského jaderného angažmá v zahraničí. Navíc otevřeně hlásá, že korejská strana náklady vybudování dukovanských bloků hrubě podstřelila.

Není tedy vůbec nepravděpodobné, že smlouvu bude mít k případnému podpisu v Česku již nová vláda, přičemž druhá smluvní strana – jihokorejská – bude tou dobou ústy svého nejvyššího představitele, totiž prezidenta, fakticky již otevřeně přiznávat, že předchozí českou vládu si tak trochu povodila za nos, když právě deklarované náklady v tendru hrubě podsekla.

Česká strana tak může podepisovat smlouvu s protistranou, jejíž hlavní reprezentant už nyní otevřeně praví, že jeho strana – korejská – Čechy převezla a že podepisovaná částka ve smlouvě také nesedí...

