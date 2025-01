Zbrojař Strnad založil firmu v USA. Vyrábí velkorážní munici

Společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada založila v USA firmu MSM Group North America, která chce dodávat produkty a služby americkým ozbrojeným silám. CSG o tom informovala v tiskové zprávě. MSM Group North America je součástí dceřiné společnosti MSM Group, která se zaměřuje na středně a velkorážovou munici.

"Založení MSM Group North America, Inc. je dalším krokem CSG k podpoře stability a růstu amerického obranného a průmyslového sektoru," uvedl Strnad. "Po nedávné akvizici The Kinetic Group pokračujeme v rozvoji našeho působení v USA a podpoře jejich národních bezpečnostních zájmů," doplnil.

Sídlo má firma MSM Group North America na Floridě. Jejím generálním ředitelem je Jason W. Gaines, který předtím 20 let působil ve společnosti General Dynamics - Ordnance and Tactical Systems se zaměřením rovněž na vojenskou výrobu. "Těším se na příležitost přispět k rozvoji a posílení amerického muničního průmyslu. Mým cílem je dodržovat vysoké standardy stanovené týmem CSG a MSM Group prostřednictvím našeho neochvějného závazku k realizaci, partnerství se zákazníky a investicím do lidí a technologií," řekl Gaines.

Strnad to dokázal. CSG patří mezi největší zbrojovky světa Zprávy z firem Do stovky největších světových zbrojovek se dostala česká společnost Czechoslovak Group (CSG). Ve zprávě o mezinárodním obchodu se zbraněmi za loňský rok to uvedl Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI). Česká firma je na 89. místě a v první stovce je poprvé. Podle zprávy 100 největších zbrojních firem loni zvýšilo prodej meziročně o 4,2 procenta na 632 miliard dolarů (15,2 bilionu korun). Loňský rok byl druhým rokem války na Ukrajině, Izrael v něm zahájil válku v Pásmu Gazy a napětí rostlo i v Asii. ČTK Přečíst článek

Česká společnost CSG se dostala do stovky největších zbrojovek na světě, informoval už dříve ve zprávě o mezinárodním obchodu se zbraněmi za rok 2023 Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru. Česká firma je podle něj na 89. místě a v první stovce se umístila poprvé. Podle zprávy 100 největších zbrojních firem loni zvýšilo prodej meziročně o 4,2 procenta na 632 miliard dolarů (více než 15 bilionů Kč). Předloňský rok byl druhým rokem války na Ukrajině.

Prodej své divize sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group firmě CSG schválili akcionáři společnosti Vista Outdoor na konci loňského listopadu. Hodnota transakce podle dřívějších informací činí zhruba 53 miliard korun.

CSG je globálně působící holding. Hlavní výrobní podniky má v Česku, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Británii a v USA. Zaměřuje se na strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. V podnicích holdingu CSG a propojených firmách pracuje více než 10 tisíc lidí.