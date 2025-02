ANO a Spolu posilují. Do Sněmovny by se dostali i komunisté, Piráti ne, ukázal průzkum

Sněmovní volby by počátkem února vyhrálo hnutí ANO s 34,5 procenta hlasů před koalicí Spolu s 18,7 procenta, ukázal volební model NMS Market Research. Obě tato uskupení si proti lednu polepšila. Do Sněmovny by prošla i hnutí STAN a SPD, poslance by mělo také uskupení Stačilo! Těsně pod potřebnou pětiprocentní hranicí skončili Motoristé sobě a Piráti.

„Pozice hnutí ANO zůstává dominantní,“ uvedli autoři průzkumu. Na 34,5 procenta ANO zvýšilo zisk z lednových 32,3 procenta. Koalice Spolu tvořená občanskými demokraty, TOP 09 a lidovci si na 18,7 procenta polepšila o 1,6 procentního bodu. Hnutí STAN na třetím místě zůstalo prakticky na svém, model mu přisoudil 12,2 procenta po lednových 12,4 procenta. „Piráti zaznamenali nejhorší výsledek v historii měření a s 4,8 procenta by se nedostali do Sněmovny,“ uvedla NMS. V lednu měli Piráti v průzkumu této agentury 6,1 procenta.

Vše je otevřené

Únorový model ukazuje, že před podzimními volbami je ještě všechno otevřené, komentovala čísla politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová. „Jasným vítězem únorového volebního modelu je Andrej Babiš. Nejenom, že hnutí ANO meziměsíčně vylepšilo svůj výsledek, ale neúspěch menších stran by jej mohl dovést až k zisku 94 mandátů. Po volbách by se s ním muselo počítat v každé realistické koalici,“ doplnila. Pro koalici Spolu podle ní naopak s 50 poslanci neexistuje šance, že by složila vládu bez ANO.

SPD si polepšilo na únorových 7,8 procenta z 6,9 procenta v lednu. O desetinu procentního bodu více než v lednu mělo Stačilo! s 5,2 procenta. „Stačilo! dokáže dlouhodobě velmi dobře využívat svůj volební potenciál a díky tomu se už několik měsíců pohybuje těsně nad pětiprocentní hranicí,“ uvedli autoři průzkumu.

Proti lednovému modelu si pohoršili Motoristé sobě z 5,9 procenta na únorových 4,8 procenta. „I přes rostoucí podporu v posledních měsících stále mohou zůstat mimo Sněmovnu,“ podotkla Friedrichová. Hůře než v lednu v průzkumu dopadla také Přísaha s 3,6 procenta, podpora SOCDEM naopak vzrostla na 2,8 procenta.

Průzkum agentura NMS provedla mezi 4. a 9. únorem, dotazovala se víc než tisícovky lidí. Statistická odchylka u stran s podporou nad 20 procent je plus minus 3,3 procentního bodu, u stran s podporou kolem pěti procent pak plus minus 1,7 procentního bodu.

