David Ondráčka: Státní Letiště Praha hledá kupce pro opravárenské kapacity, privatizace probíhá potichu

Velmi potichu a bez zájmů médií postupuje privatizace poměrně strategického majetku státu, většinového podílu v opravárenských kapacitách Letiště Praha (Czech Airlines Technics).

Letiště je státem vlastněný podnik (původně dcera Českých aeorolinií, pro které letadla opravovala), dnes akcionářská práva vykonává Ministerstvo financí. Firma v posledních letech moc nejede, její ziskovost se propadla a partnera pro modernizaci a konkurenceschopnost potřebuje. Ale jde o zajímavé aktivum státu se slušným rozvojovým potenciálem, proto je tuto privatizaci zajímavé podrobněji sledovat.

Ministerstvo fnancí o obchodu prakticky nekomunikuje, tato transakce přitom jde v těchto týdnech do finále. V nejbližší době by mělo vedení státní firmy oznámit, kdo soutěž na vstup strategického partnera vyhrál a komu tedy opravárenské kapacity prodají. Anebo dojde na poslední chvíli k překvapení a nakonec se to nestane? Zájmy tady mají vlivné byznysové skupiny, které chtějí uspět.

Vstup investora dává smysl

Vstup strategického investora do této firmy dáva smysl. Je logické najít silného partnera, který tápající firmu posune dál. Ta byla několik let v mínusu, asi by se to dalo nazvat i krizí. Nebo minimálně stagnací. Je evidentně potřeba jí přinést nějaký nový impuls, rozšířit know-how na hodně konkurenčním trhu a hlavně získat nové zakázky a rozjet to ve větším. Investovat do kapacit, aby firma byla schopna opravovat letadla obou hlavních výrobců - Boeingu i Airbusu - a tím posílit její konkurenceschopnost v dlouhodobější perspektivě. Proto je důležité rozhodnutí, kdo tohle dokáže kvalitně zajistit.

Zároveň je zřejmé, že letectví se rozvíjí globálně dynamicky a po moderních opravárenských kapacitách v letectví je a bude velká poptávka, je to prostě perspektivní byznys. Celý průmysl roste, letadel je čím dál víc a jejich údržba a permanentní opravy jsou nutné. Výhled na tuto oblast je, že jen poroste a celosvětově budou potřeba, noví technici, dostatek dílů, nové technologie.

V tomto směru stát prodává zajímavé aktivum. Opravny jsou potenciálně velmi zajímavý a ziskový byznys, pokud bude řízen dobře. Jak uvádí analytici z OliverWyman, u globálního trhu letecké údržby se do roku 2033 očekává růst na 125 miliard dolarů s ročním tempem růstu 2,9 procenta. Rozvoj letectví bude obrovský třeba v Indii, celé Asii, ale i v Africe a východní Evropě.

Strnad, Šimáně, Kanaďani

Jedním z uchazečů je Strnad a jeho Czechoslovak Group, zejména v obranném průmyslu dominantní hráč, v některém smyslu až moc. Jim vlastněná Jobair z Ostravy je faktický konkurent pro Letiště, takže pokud by soutěž vyhrál, firmu by přezvzal její přímý konkurent. V zákulisí se mluví o tom, že je hlavní favorit, díky domácímu vlivu a v poslední době mimořádným ziskům, které může v případě výhry investovat. Nabídku měl podat také letecký přepravce Smartwings. Překvapivě velká Lufthansa nakonec nabídku nepodala.

Původně měl mít zájem i Babiš

Původně probíhaly spekulace, že má zájem také Babiš a jeho investiční fond Hartenberg. Ten patří mezi významné hráče v oboru, pod hlavičkou holdingu Avia Prime vlastní opravny letadel v Polsku, Chorvatsko a Srbsku. Podle insiderů fond původně účast v soutěži zvažoval, ale nakonec nabídku nepodal. Upřímně, kdyby mu současná vláda něco privatizovala, bylo by to politicky dost zvláštní.

Privatizace po česku: Prodáme, neprodáme... kdo ví?

Obecně se dá říct, že státu se privatizace moc nedaří, historie ukázala dost takových nepovedených případů. Doufejme, že tentokrát to dopadne lépe. V médiích se objevila kritika procesu, hlavně od jediného zahraničního uchazeče z Kanady (Drayton Aerospace), že podmínky soutěže byly nastavené pro domácí hráče. Je tady obava, aby to Letiště nakonec nechtělo celé zrušit, pokud by nejlepší nabídka nebyla ta vhodná, která vyhrát měla. Doufejme, že se tyto hlasy nepotvrdí a proces proběhne do konce řádně a transparentně. Výsledek lze čekat velmi brzy.