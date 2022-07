Jana Havligerová: Politika aneb samý hněv a sem tam rvačka

Tak máme nového ministra školství. Stanaře Petra Gazdíka, byť není přímým aktérem, zdiskreditovala kauza Dozimetr, nahradil ho expert na ústavní a mezinárodní právo, poslanec za STAN Vladimír Balaš. Prezident republiky ho jmenoval bez průtahů, neopomněl ovšem zdůraznit, že tak de facto učinil pouze z lítosti k premiéru Fialovi. Jinak hlava státu na Fialově kabinetu nenechává nit suchou. Nad samotným předsedou vlády ovšem Miloš Zeman roztahuje ochranná křídla tak okatě, až se to začíná blížit polibku smrti.

Zatímco v nejvyšším politickém patře, na lince Pražský hrad – Strakova akademie je vcelku klid, o etáž níže, v Poslanecké sněmovně se to pěkně mele. Trestněprávní jednání Petra Hlubučka, exnáměstka pražského primátora, se podařilo opozici řádně zpolitizovat. Anoista Radek Vondráček dokonce přispěchal s tím, že sněmovna by měla hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Při pohodlné většině, kterou má pětikoaliční kabinet v dolní komoře parlamentu je to samozřejmě prázdné gesto.

Před třinácti lety kampaň k tehdejšímu předsednictví Česka v EU hlásala, že to Evropě osladíme. Jak to dopadlo, víme. Pád Fialovy vlády sice tentokrát nehrozí, ale předsednictví (a nejen to), jí opozice docela určitě osladí. V nejnižším patře, na politických mítincích expremiéra Andreje Babiše už nezůstává jenom u hádek. V Domažlicích se rodiče tamního místostarosty, reprezentanta hnutí ANO pohádali a nakonec i poprali s jednou z demonstrantek, Babišovou odpůrkyní pískající na píšťalku.

Tu jí odebrala matka místostarosty, přičemž demonstrantka navíc dostala pár facek. Místostarostova matka odešla z placu s kousnutím. Věc řeší policie, stejně jako potyčku Babišových příznivců a jeho odpůrců v Plzni. Předseda hnutí ANO, který – jak tvrdí, už je v podstatě na odchodu z politiky, k dění na mítincích na Plzeňsku mlčí.

