Dalibor Martínek: Rusové otočili svět. Uhlí už je zase fajn, i jádro. A dokonce i oteplování planety

Německo má na konci letošního roku podle svého závazku ukončit provoz všech tří dosud fungujících jaderných reaktorů. Jestli k tomu dojde bude ještě otázkou pro německé politiky a celou tamní společnost. Vyděšenou představou, že nebude mít v zimě ruský plyn.

Němci, až dosud nadšenci do zelených technologií, kteří chtěli všechnu elektřinu vyrobit z větru a slunce, a kteří překopávají celý evropský autoprůmysl, nyní zvažují i prodloužení funkčnosti uhelných elektráren.

Daniel Křetínský, který pro většinu lidí poněkud nečitelně nakupoval uhelné elektrárny po Evropě v době, kdy vrcholilo společenské nadšení pro obnovitelné zdroje elektřiny, možná bude vítězem energetické krize, kterou vyvolalo Rusko. Před dvěma lety například zcela ovládl německou uhelnou elektrárnu Schkopau. Dalšími vítězi krize budou uhlobaroni, jako je třeba Pavel Tykač.

Největší průšvih představuje plyn. Jeho cena bude obří. Trh je vyděšený a ceny letí nahoru. Po létě se čeká další navyšování záloh za plyn pro české domácnosti. Takže až v říjnu přijde úsporný tarif ministra průmyslu Jozefa Síkely, budou už ceny stejně vražedné. A výrazně se nesníží.

Evropské vlády, včetně české, už mají těžkou hlavu s vymýšlením sociálních programů pro lidi i pro firmy. Ještě horší částí průšvihu je dostatek zásob plynu pro případ, že Putin dodávky plynu zcela vypne. Jak nás premiér Fiala ujišťuje, do března vydržíme. A už zaznívá myšlenka, že čím bude zima mírnější, tím lépe, plyn nám vydrží déle. Což je další přemet v přemýšlení.

Když před pár lety přišla éra Grety Thunbergové, všichni si přáli, aby byl svět jako za starých časů. Abychom ručně dojili krávy, žili v dřevěných chýších a na střeše měli solární panel, který nám z Číny přivezla nákladní loď poháněná plachtami. Teď si najednou všichni v Evropě přejeme mírnou zimu. Takže už nám oteplování planety nevadí? Možná se staneme i jeho fanoušky.

Čím víc dřeva a dřevěných pelet spálíme v kotlích, na které bohatým Čechům, kteří vlastní nemovitost, přispívá ministerstvo životního prostředí, tím bude ve vzduchu více oxidu uhličitého. Sláva, možná potom budou teplejší zimy a obejdeme se bez ruského plynu. Tedy, pokud má průběh zimy něco společného s množstvím oxidu uhličitého v atmosféře. Teď se možná začneme modlit, aby to tak doopravdy bylo.

