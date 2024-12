Dalibor Martínek: Rok vlády. Fialových 93 procent je spíš 16

Na úvod rozcvička. Krátké zprávy ze života vlády.

Vít Rakušan se letos rozhodl prodat Balíkovnu, jediný ziskový podnik České pošty. Má to svou logiku, Balíkovnu na trhu válcuje Zásilkovna a Rakušan se snaží něco vytěžit, dokud to jde. Kdy prodá Českou poštu?

Ministr Jurečka byl letos velmi plodný. Kromě toho, že spravil český penzijní systém ještě přeoral podporu méně úspěšným spoluobčanům. Ze čtyř dávek udělal jednu superdávku. Součástí má být i takzvaný majetkový test žadatelů. „Chceme, aby lidé byli aktivizovaní, aby pracovali, když mohou, a aby se řádně starali o výchovu svých dětí,“ uváděl Jurečka. No, naposledy takhle „aktivizovali“ lidi komunisté na pracovní soboty.

Na průmyslu nic, Síkela se zdekoval do Bruselu a jeho náhradník, jakýsi Lukáš Vlček, se bude seznamovat s agendou, potom přijde předvolební boj. Podobné je to na MMR s náhradníkem za Bartoše Petrem Kulhánkem.

Začátkem roku se blýsknul ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, ano, i ten existuje. Rozhodl se sám od sebe, že Česko musí přijmout euro a určil i zmocněnce pro přijetí eura, ekonoma Petra Zahradníka. Koalice musela aktivního ministra vyvést z omylu, takže už nemá zmocněnce, jen poradce.

Největší úspěch Mikuláše Beka je, že po výhrůžkách stávkou ustoupil školským odborářům, našel s nimi kompromis a učitelům se bude opět přidávat. Což je patrně česká cesta k modernímu školství.

Na životním prostředí je vše v pořádku, Petr Hladík s nadšením celý rok sledoval, jak přibývají žádosti o až milion korun z programu Oprav dům po babičce, který má jet až do roku 2030 a rozdá se v něm lidem s domem 40 miliard korun. Všichni z toho hýkají nadšením.

A není to jediná dobrá zpráva. Marek Ženíšek, pro neznalé ministr pro vědu, výzkum a inovace, navštívil v září Norsko a hlavně Špicberky, kde Češi provozují arktickou výzkumnou stanici. Cesta „přispěla ke zviditelnění české polární vědy v Norsku“. Pak že nejsou dobré zprávy.

Teď z trochu hořčího kalichu. Vlastník textilky Juta Jiří Hlavatý říká svým lidem: Pochvalte se, protože nikdo jiný vás nepochválí. Stejné zásady se evidentně drží premiér Fiala, když se přesně před měsícem pochválil, jak mu vládnutí pěkně jde. Dokonce oznámil poměrně bizarní číslo, splněných 93 procent cílů z programového prohlášení.

Realita je však taková, že vláda za své kroky schytává kritiku zleva zprava. Její strany se propadají v předvolebních průzkumech, Piráti dokonce zcela vyhořeli v krajských volbách. To je hlas lidu.

Jaké úspěchy si tedy vláda přičítá? A jaká je pravda. Jestli se premiér opírá o programové prohlášení, musíme do něj nahlédnout. Obsahuje jedenáct priorit. Na prvním místě stojí stabilizace veřejných financí. Letos má státní rozpočet skončit deficitem 250 miliard korun. Na příští rok je naplánován 242. Tomu se říká stabilizace. Na stabilním megadeficitu.

„Cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže.“ Tolik prohlášení. Poctivě, k žádné reformě výdajů nedošlo, pouze k drobným škrtům a přesunům. Minstr financí Zbyněk Stanjura navíc dodal rozpočet na příští rok pozdně, s veřejností ho nediskutoval, nechal si vynadat od prezidenta, respektive jeho poradce Davida Marka. Ale to jsou jen technikálie. Hlavní je, že obří schodky přibývají, kormidlo se otáčí velmi pomalu. Desítky milionů na vánoční prémie se však našly. Tomu se říká „stabilizace veřejných financí“.

Mimochodem, ekonomický růst a blahobyt by měly být první prioritou vlády v době míru. Vláda se však nezabývá prosperitou lidu, ale příjmy a výdaji státu. Snad jen Martinu Kupkovi je korektní přiznat, že se pod ním nejen otevírají, ale také zahajují nové dálnice. Tady procenta nahoru.

Jenže naposledy schválila vláda v průměru sedmiprocentní zvýšení platů milionu lidí placených z eráru. Neodolala tlaku odborářů, a také budou volby, že. Platový populismus „pravicové“ vlády se neliší od Babiše nebo dříve socialistů.

Většina peněz jde na penze. Penzijní reforma je další prioritou. Vláda si ji asi odškrtla jako splněno Jurečkovou pseudoreformou, kdy hlavní část debaty se vedla o věku odchodu do důchodu. Systém penzí zůstal stejný a žere čím dál víc peněz, příští rok to bude přes 700 miliard korun. Žádný nápad, co s tím. Jen necháme lidi déle pracovat. Reforma měla být „postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu“. Tak to se nepovedlo, opozice už avizuje revizi.

Kapitola bydlení je největší propadák vlády. Smutnou eskapádu se stavebním řízením jsme mohli sledovat celý rok. Od špatných výběrových řízení, přes nefunkčnost systému až po podzimní Bartošův vyhazov z vlády a odklad celého procesu o tři roky! Výsledkem je zcela paralyzováno povolování staveb, zejména bytů. To se projeví za pár let v nedostatku nových bytů, jejich zdražování a nedostupnosti bydlení. Taková hrůza se za třicet let žádné vládě nepovedla. Úředníci i stavebníci jen nevěřícně kroutí hlavou, lidé si připlatí. Díky, vládo. Nula procent.

V programovém prohlášení je pár předem splněných bodů, jako Orientace na EU a NATO nebo Životní prostředí. A přestože se říká, že profesor politologie Petr Fiala nemá smysl pro humor, projevil ho v bodě Moderní státní správa. „Státní správa musí být moderní, štíhlá a pružná.“ Hezká myšlenka…