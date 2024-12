Biohacking: Vánoce bez stresu? Inspiraci hledejte u Seveřanů

Jak si užít Vánoce a konec roku co nejlépe a bez stresu je otázka za milion. Přípravám, shonu, nákupům a dodělkům na poslední chvíli v práci se možná nemáme šanci vyhnout, ale můžeme zkusit nepřímé strategie, které nám pak umožní lépe vypnout a přes sváteční volno si lépe odpočinout a svátky prožít v klidu a pokoji. Mistry této disciplíny jsou Seveřané a jejich princip „hygge“.

Vánoce jsou spojené s hodováním až přejídáním. Přejídání či přílišná konzumace sladkých a tučných jídel způsobuje stres na úrovni těla. Organismus se musí zabývat trávením intenzivněji, vylučovat více specifických hormonů a enzymů, musí zkrátka pracovat více. Cítíme se pak unavenější, zhoršuje se nálada. Dobrá zpráva ale je, že některé tradiční pokrmy přirozeně snižují pocitový stres. Konzumace kapra či jiné ryby z vánočního stolu podporuje správné fungování mozku obsahem polynenasycených mastných kyselin omega 3. Obsahují také vitamín B12, jehož vyrovnaná hladina předchází vzniku deprese.

Sladkosti obsahující kakao a/nebo oříšky také pomáhají zlepšovat náladu. Čokoláda a ořechy obsahují totiž významná množství hořčíku, který hraje významnou roli v řadě pochodů organismu a mimo jiné působí na pozitivní vnímání světa. Kakao také obsahuje vysoké množství flavonoidů, které zlepšují činnost mozku a náladu a ořechy obsahují aminokyseliny jako je serotonin, který hraje významnou roli neurotransmiteru v mozku a tím přímo vytváří pozitivní emoce. Koření v cukroví jako skořice, hřebíček, zázvor a muškátový oříšek také působí na dobrou náladu. Obsahují vysoká množství antioxidantů a i v takto malých množstvích mají vliv na zdraví mozku a snížení oxidačního stresu.

Biohacking: Med a další produkty včel jsou zapomenutým zdrojem prospěšných látek Enjoy Včelí produkty lidstvo používá odnepaměti. Nejpoužívanějším výrobkem včelí kolonie je bezesporu med. Používá se primárně jako potravina, ale má také nespočet léčivých efektů na lidský organismus. Pořizujeme si kvalitní med, ideálně přímo od včelaře. Med by neměl být zahříván nad zhruba 40 stupňů, aby si zachoval všechny látky s pozitivními účinky. Med totiž obsahuje zbytky pylu a propolis, a díky tomu řadu enzymů, vitamínů, minerálů a fytochemikálií. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Vyhnout se přejídání jde těžko, pokud je před námi neustále nabídka lákavých jídel. Existuje jednoduchá, ale celkem neintuitivní strategie, jak přes svátky nepřibrat, či alespoň co nejméně - konzumaci sladkých a slaných jídel vědomě prokládáme ovocem a zeleninou. Náš trávící systém má receptory na množství mikroživin a po konzumaci potravin, které jich obsahují vysoká množství, jako ovoce a zelenina, nebudeme mít tendenci se přejídat. Výhoda je, že většina zeleniny a ovoce je nízkokalorická a můžeme je jíst téměř bez omezení a beze strachu z negativních dopadů na tělo. Mají také vysoký obsah vlákniny, na rozdíl od většiny zpracovaných potravin, a tělo nám zkrátka zahlásí stopku pro další jedení.

Strategií severských národů, jak podpořit klid a pohodu a to zejména v chladném období, je princip „hygge“. Jde o zosobnění představy pomalého hloubavého pití čaje před rozdělaným ohněm v krbu. Zahrnuje soustředění se na přítomný okamžik, kdy si ho vychutnáváme spolu s rodinou a přáteli v příjemném pohodlném prostředí a klidné a uvolněné atmosféře.

Biohacking: Hrst ořechů, zelený čaj či speciální drink. A váš mozek pookřeje Enjoy Přelomová studie ukázala, že konzumace středomořské stravy s vyšším obsahem polyfenolů zlepšuje mozek, pomáhá snižovat váhu i obvod břicha. Navíc se příznivě projevuje na krevním tlaku i hladině cukru v krvi. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Zapálené svíčky, teplý svetr a deka a zpomalení shonu, to vše evokuje pohodu a teplo domova. Donutí nás zpomalit a to umožní našemu nervového systému přepnout ze sympatického nastavení do parasympatetického, který podporuje trávení, odpočinek a spánek. Popíjení teplého čaje dodává živiny ve formě zklidňujícího theaninu v případě černého a zeleného čaje a řadu prospěšných fytochemikálií u čajů všech druhů.

Právě dostatek spánku přes svátky může významně zlepšit negativní efekty předvánočního stresu. Střídání aktivního a pasivního odpočinku také udělá své. Alespoň jemný pohyb ve formě procházky, ideálně v přírodě, pomůže produkci těch správných neurotransmiterů. Při pohybu jakékoliv intenzity se vyplavují endorfiny a zároveň metabolizují stresové hormony jako je kortizol a adrenalin. Pro uvolnění stresu přes svátky můžeme aktivně zkusit digitální detox. I alespoň částečné odpojení zvláště od mobilního telefonu může mít značné dopady na náš organismus. Podle studií budeme lépe spát, snižují se frekvence a intenzita úzkostných stavů a lépe se soustředíme. Zapojíme tedy sebe i rodinu do nízko dopaminových aktivit. Příkladem je čtení, hraní deskových her a dnes už i pohádka v televizi - to jsou aktivity, které sníží stres a podpoří kvalitní prožití svátečního volna.

Seriál Biohacking od autorky stejnojmenné knihy pouze na Newstream.cz

Biohacking: Ani v prosinci nezapomínejte na ovoce a zeleninu. Inspiraci hledejte u předků Enjoy Sezónními čerstvými plodinami konzumovanými v prosinci jsou nejčastěji ty exotické, dovezené ze vzdálených krajů. Našemu zdraví vždy prospívá zařazení ovoce a zeleniny do našeho jídelníčku, podle výzkumů i ty zavařené, usušené či jinak zpracované také dodají benefity našemu organismu. Vždy je tedy lepší konzumovat nějakou zeleninu a ovoce, než žádnou. Pokud bychom se chtěli vydat cestou našich předků, ti v této době konzumovali uchovanou kořenovou zeleninu, košťáloviny, sušené ovoce a luštěniny. Alžběta Shejbalová Přečíst článek